Jean-Luc Reichmann: la métamorphose de Sylvain Larue, la toile choquée par cette photo!

Jean-Luc Reichmann: Sylvain Larue fait partie des candidats qui ont marqué le jeu de TF1 « les 12 coups de midi ». C’est l’une des émissions parmi les plus regardées du paysage audiovisuel français. Elle vient d’ailleurs de fêter ses dix ans d’existence avec une soirée spéciale en prime time dont les audiences étaient excellentes. Sylvain était passé il y a cinq ans dans l’émission. Il est donc revenu récemment.

Une transformation spectaculaire

Les téléspectateurs ont pu constater la métamorphose physique du champion des 12 coups de midi. Il était même totalement méconnaissable. De nombreux fans de l’émission se sont interrogés sur les raisons de cette transformation. Sylvain Larue a vraiment marqué le programme de TF1 de son emprunte et compte encore aujourd’hui de nombreux fans. Ainsi, les fans des 12 coups de midi étaient nombreux à commenter un cliché posté sur le réseau social Instagram. Les messages étaient positifs et beaucoup le félicitaient. Ils étaient très surpris en découvrant son nouveau look.

Sylvain Larue a surpris tout le monde

Sylvain Larue figure en 9e position des plus grands maîtres des « 12 coups de midi ». Il a empoché un pactole conséquent de plus de 350.000€ lors de ses différentes prestations. Il est passé 75 fois dans l’émission de TF1 animée par Jean-Luc Reichmann. Les afficionados du programme de jeu méridien ont apprécié la personnalité du candidat et ont aussi remarqué son surpoids. Sur les réseaux sociaux, il était très soutenu.

Le champion a subi une opération

Voulant perdre du poids, il est passé sur le billard et a subi une opération qui l’a totalement métamorphosé. Lors de son passage, l’an dernier, dans le programme des 12 coups de midi, pour une émission spéciale. Le candidat est apparu aminci, à la grande surprise des téléspectateurs. Le 8 juillet dernier, Jean-Luc Reichmann a posté une photo de Sylvain Larue, qui datait d’il y a cinq ans, sur son compte Instagram. Les messages des téléspectateurs étaient plein d’amour. « Un gars très sympathique et avec énormément de courage pour ça perte de poids bravo Sylvain je t’embrasse. » Jean-Luc Reichmann a profité de cette occasion pour montrer des séquences fortes avec Sylvain Larue. Ils se sont affichés vraiment complices. Ils étaient beaucoup à féliciter Sylvain et à le complimenter de ses efforts. Perdre du poids est un défi qui n’est pas facile à relever. Il faut énormément de volonté et d’effort. Sylvain Larue a su en faire preuve.

Une émission populaire

Plus que jamais l’émission « les 12 coups de midi » fait le buzz et est très populaire. Les audiences sont au rendez-vous. Elle s’est vraiment bien installée, depuis 10 ans, dans les habitudes des Français. L’émission compte vraiment des fidèles qui ont notamment pu suivre avec passion le parcours d’Eric, un champion qui a battu pour les records avec des gains énormes. Ce succès d’Eric vient effacer l’image très encombrante de Pascal Quesada qui a eu des démêlés avec la justice.