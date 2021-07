Jean-Luc Reichmann (Les 12 coups de midi): bluffé par la transformation physique d’un candidats ! « Il a perdu 17 kilos »

Ce lundi 5 juillet, Jean-Luc Reichmann lançait le combat des maîtres sur TF1. Pour l’occasion il recevait Damien, un ancien grand champion du jeu. Le présentateur des « 12 Coups de midi » a été complètement surpris par la transformation physique de l’ancien maître de midi. Ne vous inquiétez pas, la rédaction d’Objeko va vous expliquer pourquoi. C’est parti.

12 coups de midi: Le début du combat des maîtres

Depuis quelques jours maintenant, les téléspectateurs assidus des « 12 coups de midi » profitent des masters qui réunissent les plus grands gagnants. Pour cette semaine spéciale, Jean-Luc Reichmann a décidé de réunir de nombreuses personnes. Mais contrairement aux autres jeux, TF1 ne prend pas forcément les vingt-quatre plus grands Maîtres de midi. Ainsi, les fans peuvent revoir certains participants charismatiques qui n’ont pas forcément eu la chance de réaliser un long parcours. Cette année, on pense notamment à Emilie de Normandie (9 participations), Arnauld “le grand Doudoutchi” (19 participations) ou encore Damien de Belgique.

Et justement, c’est de Damien que nous allons vous parler dans cet article. Pendant son parcours dans les « 12 coups de midi« , ce dernier avait ainsi accumulé 26 victoires et 111 402 euros avant d’être éliminé. Aujourd’hui âgé de 39 ans, ce directeur de banque avait été revu à plusieurs reprises depuis son tout premier passage dans l’émission, remontant au printemps 2016. Mais ce lundi 5 juillet, il a étonné tout le monde lorsqu’il était de retour. En effet, c’est un homme très aminci, qui faisait son retour pour les Masters 2021.

Le beau geste de Damien

Pour expliquer sa perte de poids, Damien a fait quelques confidences. Il explique notamment qu’il souhaitait depuis longtemps se prendre en main, et qu’il avait pu le faire récemment. Une décision qui a porté ses fruits et bluffé le présentateur des 12 coups de midi :« Il a perdu 17 kilos, c’est fou ça ! Je suis super fier et heureux pour vous ! » a-t-il notamment déclaré. Le jeune homme de son côté, en a dit un peu plus sur son mode de vie : »Cela fait quelques années que je fais un mois sans alcool. Faire un mois sans alcool, seul, ça n’a pas trop d’intérêt donc j’ai ajouté le « sans soda« .

Même si son métier lui permet de faire de bons placements, l’ancien maître de midi a opté pour une technique plus surprenante pour rassembler le maximum d’argent. Damien explique ainsi : « Et tout ce que j’économise sur des boissons que je consomme habituellement eh bien je le mets de côté et le reverse à la Lutte contre le cancer. (Une cause) qui me tient fort à coeur ! ». Une initiative très originale et qui mérite d’être saluée. D’ailleurs Jean-Luc Reichmann n’a pas manqué de le faire et de féliciter l’ancien maître des 12 coups de midi.

Une finale très attendue

Si Damien ne fera pas partie des six finalistes attendus samedi soir pour un ultime « combat », la rédaction d’Objeko peut vous donner déjà quelques noms. En effet, on peut vous dire que pour le moment, Timothée « l’agriculteur », Cyrille (alias Schtroumpfy« ) ainsi que Paul El-Kharrat « WikiPaul » sont qualifiés pour la grande finale de ce samedi. Ce jeudi 8 juillet, nous retrouverons 4 autres grands maîtres de midi : Mathieu, Xavier, Frédérique et Léo. Xavier, seul grand maître de midi à n’avoir jamais été éliminé des 12 coups de midi, fera t-il honneur à son rang d’archi favori ?

Une chose est certaine, Eric, le plus grand gagnant du jeu de TF1, ne sera pas de la partie. En effet, en début de semaine, Jean-Luc Reichmann a expliqué que le champion ne pourra pas être là cette année. Il a des obligations professionnelles : Eric n’a pas pu être physiquement parmi nous. Mais il sera présent par webcam. Il avait des obligations personnelles et professionnelles. Il reviendra dès que possible”.