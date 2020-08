Jean-Luc Reichmann Les 12 coups de midi : sous le choc d’une révélation de Caroline

Les 12 coups de midi est l’émission certainement la plus populaire de la télévision française. En effet, les parts d’audience de ce jeu télévisé sont extraordinaires. Depuis plus de 10 ans déjà, Jean-Luc Reichmann accompagne le quotidien des téléspectateurs tous les midis et c’est toujours un carton. Mais, malgré ses habitudes en plateau, il lui arrive encore d’être surpris. Car les candidats qui rythment de leurs passages les épisodes de l’émission sont parfois étonnants. En effet, Caroline, l’actuelle maîtresse de midi, va faire une révélation qui ne va pas manquer de surprendre l’animateur. Nous étions le vendredi 7 août lorsque Caroline explique à Jean-Luc Reichmann une anecdote qui va le bluffer.

Les 12 coups de midi, une émission toujours pleine de surprises

Les 12 coups de midi est un jeu télévisé qui allie culture et divertissement. En effet, des candidats s’affrontent sur des questions de culture générale et le vainqueur tient la place de maître de midi. C’est donc Caroline qui est la championne actuelle des 12 coups de midi en ce moment. La jeune femme de 25 ans dépasse sa 20ème participation en tant que maîtresse de midi et c’est toujours un bonheur de découvrir avec quelle humilité elle gravit les échelons. Mais si elle est très bien partie pour continuer de gagner, ses débuts dans Les 12 coups de midi n’étaient pas assurés. En effet, Caroline a bien failli croire qu’elle n’aura jamais sa chance dans l’émission de Jean-Luc Reichmann. Elle raconte cette anecdote avec émotion et l’animateur reste très surpris par ces propos.

Caroline explique alors, le 7 août dernier, qu’elle passait les auditions pour le programme il y a plus d’un an et demi. Avec sa colocataire de l’époque, Pauline, elles sont tellement fans des 12 coups de midi qu’elles décident de passer les auditions. Car Caroline regarde les 12 coups de midi très régulièrement avec ses amis ou sa famille. Et tous l’encouragent à participer. Elle répond avec aisance aux questions devant son écran. C’est peut-être alors la chance de sa vie que de rejoindre le plateau.

L’animateur est sous le choc des révélations de Caroline

En passant les auditions, elle a bien cru ne jamais recevoir le coup de fil qui l’invitera en plateau. En effet, c’est son amie Pauline qui est sélectionnée la première. Cette dernière passait alors dans Les 12 coups de midi en même temps que Paul était le maître en place. Un an et demi d’attente pour la jeune femme qui voit enfin son rêve se réaliser. Elle ne croyait plus que ce jour viendrait.

Jean-Luc Reichmann est surpris par cette anecdote. Mais il rassure rapidement Caroline en indiquant que le hasard fait bien les choses. En effet, Paul était un candidat extrêmement doué. Peut-être valait-il mieux que Caroline participe alors aux 12 coups de midi une fois que Paul ait achevé son parcours. Effectivement, Caroline n’aurait peut-être pas fait le poids face à Paul. Un affrontement que les fans osent imaginer, dans lequel Paul gagne évidemment. Car Paul est le chouchou incontesté des fans des 12 coups de midi. Et il n’est pas né celui qui parviendra à prendre la place de Paul dans leurs cœurs. Cependant, malgré cette anecdote, l’histoire se fait bien puisque Caroline participe actuellement à l’émission. Les 12 coups de midi auront été attendu par la jeune femme mais elle les retrouve aujourd’hui et fait un carton.

Caroline est bien partie pour rester maîtresse des 12 coups de midi

Caroline est bien lancée pour continuer ses exploits. Mais la maîtresse de midi n’est pas encore au bout de ses peines. En effet, elle n’a pas encore réussi à décrypter une seule étoile mystérieuse. De quoi affaiblir sa cagnotte. Mais les fans des 12 coups de midi ne désespèrent pas de la voir réussir aussi de ce côté là. Car ils apprécient Caroline pour sa simplicité et sa sincérité. Elle n’est pas dans les faux-semblants et avance à son rythme. Caroline rassure alors les téléspectateurs sur ses compétences et également sur la réalité de la difficulté du jeu télévisé. Elles sont bien loin les rumeurs de tricherie qui venaient faire de l’ombre aux 12 coups de midi.

Les principales critiques que rencontrent la jeune femme sur internet viennent de quelques internautes qui n’ont pas compris qu’elle faisait ce qu’elle voulait de son image. En effet, Caroline a beau être une jeune femme épanouie, intelligente et charmante, elle se voit taxée de manquer de féminité. Certains commentaires sur Instagram laissent entendre qu’elle pourrait prendre davantage soin de son esthétique. Bien que ce genre de commentaire soit déplacé, elle peut compter sur les fans des 12 coups de midi pour prendre sa défense. En effet, lorsqu’un internaute décide de critiquer son aspect physique, il est vite rappeler à l’ordre par la majorité des fans. Car sur le compte eInstagram de Jean-Luc Reichmann c’est la bienveillance et la tolérance qui prime. Qu’importe alors l’image de la candidate. Caroline pourrait bien avoir trois têtes que l’important resterait ses capacités à gravir les échelons dans le jeu télévisé.

Les fans des 12 coups de midi croient en Caroline et en ses capacités à rester maîtresse de midi

Caroline est sereine pour le moment. Elle se sent capable de continuer son ascension et ne s’arrêtera pas aux commentaires désobligeants de quelques personnes isolées. Les téléspectateurs espèrent alors qu’elle ira loin. Car pour beaucoup de fans des 12 coups de midi elle est une véritable bouffée d’air pur pour l’émission. Jean-Luc Reichmann lui-même faisait savoir que cela faisait longtemps qu’une femme ne tenait pas la place de championne. Et qui mieux que cette jeune femme douce, intelligente et humble pourrait mieux remplir ce rôle ? Les téléspectateurs sont impatients de découvrir la suite des aventures des 12 coups de midi et souhaitent à Caroline d’aller le plus loin possible. Elle qui a attendu de voir ce rêve se réaliser si longtemps, elle ne risque pas de le laisser passer sans se battre.