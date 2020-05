Jean-Luc Reichmann, « les manipulations » de TF1, étrange « gaffe » qui fait parler

Jean-Luc Reichmann ne manque pas un seul jour de partage avec ses fans sur les réseaux sociaux. Il est, comme il le dit lui-même, un diffuseur d’ondes positives. Sur Instagram, les fans du présentateur des 12 coups de midi peuvent le retrouver chez lui ou en plateau. En effet, depuis le 11 mai les tournages des 12 coups de midi ont pu reprendre. Mais en faisant une vidéo du plateau, les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer que le nom d’Eric n’apparaissait pas sur les pupitres des candidats. Dit-on comprendre que l’élimination d’Eric approche et que Jean-Luc Reichmann a commis la grave erreur de le faire comprendre aux fans avant l’heure ?

Jean-Luc Reichmann a-t-il fait une grosse bourde sur Instagram ?

Jean-Luc Reichmann a rarement reçu autant de commentaires sous une de ses publications. Et surtout autant de commentaires qui lui disent la même chose. Car en général, les fans sont tout de même très nombreux à réagir des partages du présentateur. Mais cette fois-ci, ils sont persuadés que Jean-Luc Reichmann a malgré lui révélé l’issu des prochains épisodes.

Comme pour toutes les rumeurs, nous avons le plaisir de constater qu’une théorie et son opposée s’affrontent. Ainsi, si certains croient dur comme fer au départ d’Eric, d’autres pensent que c’est un coup de bluff de Jean-Luc Reichmann. Une façon déguisée de créer du suspense et de l’attente pour que les fans soient toujours au rendez-vous de l’émission. Les 12 coups de midi comptent en effet déjà 170 participations. Et ce n’est pas le candidat le plus apprécié de l’histoire du jeu par le public. Jean-Luc Reichmann aurait alors des raisons de faire croire à son départ afin de booster les audiences. C’est en tout cas ce que pensent certains des téléspectateurs les plus assidus de l’émission. Pour contrer la théorie selon laquelle Jean-Luc Reichmann aurait dévoilé involontairement l’élimination d’Eric.

Volontairement ou involontairement, Jean-Luc Reichmann a peut-être révélé la suite des 12 coups de midi

Encore plus étrange pour les fans qui tentent de démêler le vrai du faux, Jean-Luc Reichmann n’a répondu à aucun des commentaires sous la vidéo. Il ne l’a pas supprimée car cela aura conduit à penser que son erreur était avérée. Mais Jean-Luc Reichmann n’a pas non plus pris le temps de rassurer les fans de l’émission. Ni de les conforter dans leurs intuitions. Pourtant, Jean-Luc Reichmann est proche de son public. Et encore plus depuis la période de confinement. Il a pris soin de souvent répondre à ses fans et surtout de les faire rire et de les encourager à rester prudents. Comment expliquer qu’il ne donne pas son avis sur les théories des téléspectateurs des 12 coups de midi ?

Impossible de savoir si Jean-Luc Reichmann cherchait à créer le suspense ou autre chose

Tout ce que nous pouvons dire c’est que pour l’instant, Eric est encore en course. Et malgré les critiques à son encontre, il reste concentré sur ses victoires. Il brille par sa grande culture générale et fascine par son flegme. Si certains le trouve condescendant, il faut surtout qu’ils réalisent qu’Eric est avant tout un grand timide. Il a d’ailleurs récemment pris la parole pour expliquer à tous qu’il n’est pas celui qu’ils pensent. Il peut avoir l’air distant mais il est simplement toujours gêné de se retrouver à la télévision. De plus, c’est sa fille Candice qui l’entraîne pour qu’il reste à la pointe sur un maximum de sujets. Eric déplore que le public des 12 coups de midi pense qu’il est un tricheur. Et il leur demande de cesser de faire circuler cette rumeur.

Jean-Luc Reichmann n’aurai jamais pris part à une action serait malhonnête. Certes la victoire d’Eric jusqu’à décrocher les plus hauts records de l’émission serait la bienvenue. Mais jamais il ne se permettrait de tromper ses fans et d’abuser de leur confiance. Si Eric continue de gagner, il pourrait se retrouver à la tête du tableau des scores et évincer Christian Quesada. Cela ferait plaire à TF1, aux fans des 12 coups de midi et à Jean-Luc Reichmann de voir disparaitre le nom de ce criminel. Mais tout cela n’est pas une bonne raison pour l’animateur de risquer sa carrière. Car sa carrière repose en grande partie sur ce que le public pense de lui. Sans leurs fans, les célébrités de la télévision ne sont plus grand chose.

Une manipulation de la part de l’animateur des 12 coups de midi ?

Cela va aussi dans le sens de croire que Jean-Luc Reichmann n’aurait pas voulu manipuler son public. Donc la théorie selon laquelle le présentateur des 12 coups de midi a fait cette vidéo pour s’assurer de faire montrer le suspense n’a plus tellement de valeur. Et puis de toute façon, il faudra bien regarder les shows pour comprendre ce qu’il se passe. En attendant, Eric continue d’épater tout autant qu’il agace. Mais ses détracteurs ne seraient-ils pas finalement seulement des jaloux ? De toute façon, l’avenir d’Eric dans l’émission est peut-être compté. Que vous soyez fan de lui ou que vous ayez hâte de son élimination, il convient de ne pas manquer un seul épisode des 12 coups de midi pour avoir la réponse. Et si Eric est effectivement éliminé, il faut espérer que Jean-Luc Reichmann s’exprime sur cette fameuse vidéo qui nous aura gâché la surprise.

C’est peu probable d’imaginer que Jean-Luc Reichmann mène ses fans en bateau. Il est la bienveillance incarnée à leur égard depuis des années. Et malgré les coups durs du show comme l’affaire Christian Quesada ou encore l’absence des antennes durant la pandémie, les fans ne comptent pas l’abandonner. Ils ont encore prouvé que la relation entre eux et Jean-Luc Reichmann est faite pour durer.