Jean-Luc Reichmann n’en peut plus, son message humoristique très révélateur « on va tous finir enfermés »

Jean-Luc Reichmann a décidé d’utiliser le ton de l’humour pour évoquer un sujet pourtant éminemment sensible. D’ailleurs, le célèbre animateur des 12 coups de midi n’en est pas à son premier coup d’essai. Ainsi, il a déjà donné son avis récemment sur les conséquences de la pandémie. Mais ce jeudi 28 janvier 2021, le présentateur de TF1 récidive. Par ce message sur Instagram, il nous met tous en garde ! LD People revient sur cette publication qui crée l’étonnement.

Jean-Luc Reichmann : un petit tacle sous forme de plaisanterie

À quand la liberté ?

Pour Jean-Luc Reichmann, c’est clair : cette situation a assez duré. En effet, le présentateur espère de tout son cœur que la pandémie de covid-19 va bientôt s’estomper et disparaître. D’ailleurs, il avouait récemment ne plus en pouvoir, de subir des tests PCR à répétition. En effet, le mari de Nathalie Lecoultre doit se soumettre chaque semaine à cet examen. » Quand est-ce que ça va s’arrêter « . Bien sûr, Jean-Luc Reichmann comprend tout à fait la nécessité de ce genre de mesures. Mais il se montre extrêmement inquiet sur l’avenir.

Selon son message humoristique, les conséquences de la covid-19 pourraient avoir de lourdes conséquences psychologiques. Car en plus, un nouveau confinement commence à être évoqué. Même si pour l’instant, les décideurs politiques ne semblent pas encore avoir pris de décision ferme et définitive. Mais selon Jean-Luc Reichmann, il est vraiment temps que cela s’arrête. LD People revient sur le message du présentateur.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

Tous bon pour l’asile !

Jean-Luc Reichmann le sait très bien. À ce jour, aucun confinement n’a été rendu obligatoire. Pourtant, cette éventualité n’est plus à balayer d’un revers de la main au vu du taux de contagion. Dès lors, beaucoup de questions se posent. Car si un couvre-feu existe aujourd’hui, un nouveau confinement pourrait avoir de graves conséquences. En effet, un grand nombre de personnes sont déjà à ce jour au bord du gouffre. Bien sûr, il y a l’aspect financier. Ainsi, les restaurateurs ou le monde du spectacle ont vu leur activité s’arrêter il y a de nombreux mois déjà. D’autres sphères d’activité connaissent également une crise profonde. Mais à ses problèmes purement financiers, une autre inquiétude semble véritablement s’ajouter. Notre santé mentale ne serait-elle pas en danger ?

En tout cas, Jean-Luc Reichmann le pense. Sur son compte Instagram, il décide donc d’ironiser sur le sujet. » Ce qui est assez paradoxal, c’est que le jour où on pourra enfin sortir, on sera tous bon à être enfermés « . En plus de ce message, l’animateur des 12 coups de midi ajoute un petit dessin assez éloquent. Ainsi, son personnage, affublé d’un entonnoir sur la tête, paraît directement sorti d’un asile d’aliénés. En tout cas, cette publication de Jean-Luc Reichmann est loin d’être passé inaperçu. Et ses près de 600 000 abonnés sur la toile n’ont pu s’empêcher d’esquisser un sourire suite à cette sortie hilarante. Même si au fond, le sujet reste grave. Grâce à son message, le présentateur de TF1 a donc sans doute voulu détendre l’atmosphère. Visiblement, il a atteint son but…