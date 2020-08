Jean-Luc Reichmann offre un formidable cadeau à une des candidates, elle éclate en sanglot !

Jean-Luc Reichmann provoque l’émotion de l’une de ses candidates sur le plateau de son émission. Les 12 coups de midi est un jeu télévisé familial qui existe depuis plus de 10 ans. Les fans sont nombreux et l’animateur est très apprécié de son public. Les larmes que Jean-Luc Reichmann va provoquer sont alors des larmes de joie. En effet, samedi 1er août dernier, un cadeau de consolation va émouvoir aux larmes Adélaïde. Nous allons tout vous expliquer dans cet article.

Jean-Luc Reichmann va émouvoir aux larmes une candidate

Jean-Luc Reichmann est un animateur dont on ne compte plus les nombreuses qualités humaines. Mais il n’y a pas besoin de chercher très loin pour savoir qu’il fait preuve d’une grande générosité. Jean-Luc Reichmann est également connu pour sa bienveillance hors normes et sa grande gentillesse. Une gentillesse qu’il ne faudra pas confondre avec de la faiblesse de caractère. Car l’animateur est un homme bon mais un homme droit. En effet, lorsque les circonstances l’exigent, il sait également se montrer dur et ferme. Dans tous les cas, il répond amplement aux attentes de son public et ses fans répondent toujours présents pour lui apporter leurs soutiens.

Les 12 coups de midi consacrent en ce moment une championne du nom de Caroline. Elle reste encore en place après l’émission du 1er août dernier mais une de ses concurrentes va se voir récompenser de la plus belle des manières. En effet, son historie familiale va être prise en compte par Jean-Luc Reichmann. Mariée et mère de trois enfants les cadeaux de consolation vont se voir élargis pour qu’Adélaïde puisse faire profiter tous les membres de sa famille.

Car ce sont des voyages que Jean-Luc Reichmann offre en général aux participants qui écoutent à détrôner le champion des 12 coups de midi. Mais des voyages pour 4 personnes. Pour que la candidate puisse emmener son mari et ses trois enfants avec elle, c’est donc un voyage pour cinq personnes qui lui est offert. De quoi susciter l’émotion du public et évidement celle de la candidate.

Une vidéo bouleversante

Adélaïde va fondre en larme suite à l’annonce de Jean-Luc Reichmann. Elle ne peut s’empêcher de laisser s’exprimer sa joie car elle souhaite forcément que toute sa famille soit près d’elle pour ses vacances hors du commun. Pendant quatre jours et trois nuits, la famille d’Adélaïde va être gâtée. Jean-Luc Reichmann précise que ce procédé est exceptionnel. Mais c’est alors un superbe cadeau avec lequel repart la candidate.

Adélaïde méritait bien un cadeau conséquent après les bons moments qu’elle offre aux téléspectateurs

Cette concurrente de Caroline aura également offert beaucoup à l’émission. En effet, elle n’aura pas fait l’impasse sur des histoires aussi embarrassantes qu’hilarantes pour amuser le public des 12 coups de midi. Notamment, elle racontait que la cuisine n’était pas son fort. Nous avons tous des qualités et des défauts. Mais il faut reconnaitre que de parler de ses défauts à la télévision n’est pas chose aisée. Heureusement, grâce à la bienveillance de Jean-Luc Reichmann, Adélaïde va avoir le courage de se confier. La candidate va alors faire beaucoup rire les fans de l’émission. Elle raconte une anecdote qui fera mouche auprès du public. C’est si touchant que Jean-Luc Reichmann partagera cet extrait sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 1 Août 2020 à 2 :48 PDT

Sa sincérité ne manquera pas d’émouvoir le plateau des 12 coups de midi, ni même les téléspectateurs. Jean-Luc Reichmann l’accompagne pendant qu’elle raconte une histoire très drôle à propos d’un repas de famille. En effet, Adélaïde n’est peut-être pas douée pour la cuisine mais elle ne lésine pas sur les efforts pour satisfaire son entourage. De plus, elle n’est pas du genre à adopter des attitudes qui ne correspondent pas à son caractère. Autant de preuves de son intégrité qui vont séduire les fans des 12 coups de midi et attendrir Jean-Luc Reichmann.

Une ambiance toujours aussi formidable sur le plateau des 12 coups de midi ( Jean-Luc Reichmann )

Pas étonnant alors que la candidate puisse repartir avec un week-end pour cinq personnes au lieu de quatre. L’animateur n’allait pas laissé un membre de cette belle famille sur le carreau. Les moments partagés dans l’émission auront permis au public de découvrir Adélaïde et il était impossible d’envisager séparer cette jeune femme de ceux qu’elle aime le plus au monde.

Encore une fois, Les 12 coups de midi frappent fort. Malgré l’ambiance décontractée et drôle qui règne en plateau, les émotions ne manquent pas. C’est toutous un rendez-vous unique et immanquable que Jean-Luc Reichmann propose à son public quotidiennement. Les fans sont alors tout aussi émus et heureux que la candidate qui laisse éclater ses sanglots.

Caroline reste à sa place de championne mais les candidats vont continuer de défiler pour la défier. Et ils savant qu’ils seront tous aussi bien reçu par Jean-Luc Reichmann et par les équipes en plateau. Pas de doutes, tout est fait pour que les fans des 12 coups de midi se sentent comme à la maison. Grâce aux attentions de l’animateur, les déceptions sont rares malgré les défaites face au maître de midi. C’est en effet toujours de très bons moments que partagent les téléspectateurs et les personnes en plateau. Une unité qui a de quoi faire envie à de nombreux autres jeux télévisés. Car il ne sont forcément pas tous aussi sympathique à vivre qu’à regarder. Mais avec Jean-Luc Reichmann, la question ne se pose plus !

Caroline reste la maîtresse de midi de l’émission de Jean-Luc Reichmann

Voir cette publication sur Instagram BRAVOOOO 🥳 Caroline 👍☀️🎶🕺🏽💕 @tf1 @endemol_shine Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) le 22 Juil. 2020 à 3 :44 PDT

Caroline continue donc son ascension, doucement mais sûrement. Jean-Luc Reichmann va quant à lui continuer de faire en sorte de faire passer des moments inoubliables à ses fans. Qu’ils se retrouvent en plateau ou dernières leurs écrans de télévision, pas de différence pour l’animateur. Il n’oublie pas non plus de divertir ceux qui se trouvent sur les réseaux sociaux. Promotion des 12 coups de midi ou petite blague, Jean-Luc Reichmann a toujours une attention particulière pour tous.