Jean-Luc Reichmann: Papa poule ! découvrez les 6 enfants de l’animateur vedette de TF1!

Le 21 novembre dernier, Jean-Luc Reichmann était de passage dans l’émission phare de TF1 « 50′ Inside ». L’occasion pour l’animateur de se livrer mais aussi de faire découvrir au public ses enfants.

Présentateur phare de TF1, Jean-Luc Reichmann est le papa d’une famille très nombreuse. Il s’en occupe entre deux tournages. Comblé en amour aux côtés de sa femme, Nathalie Lecoultre, il est le père de six bambins avec lesquels il constitue une superbe famille recomposée. Les enfants sont âgés de 11 à 29 ans.

Les enfants de Jean-Luc Reichmann très présents sur les réseaux sociaux

« Ici, c’est la maison où fleurissent les enfants », indiquait-il avec fierté à l’occasion d’une interview accordée au célèbre magazine Paris Match en 2013. L’aîné des enfants s’appelle Swann, un très joli prénom à la résonnance très littéraire. Fan de piano, il est également très présent sur le réseau social Instagram. Rosalie, âgée de 22 ans, est une vraie inconditionnelle de mode qui diffuse ses plus belles tenues et sa vie quotidienne à Paris sur les réseaux sociaux.

Un père très attentionné

Indubitablement en vrai père protecteur, résolu à protéger sa famille des regards extérieurs, l’animateur souhaite ne pas en dire plus à propos de ses six enfants. C’est donc un événement que, le 14 août dernier, l’animateur de l’émission de TF1 des 12 coups de midi avait diffusé un cliché de sa famille au grand complet sur sa page Instagram veillant à flouter les têtes de ses enfants. « Par mesure de sécurité, les enfants sont floutés. Restons tous vraiment prudents ! Je vous embrasse tous et bon week-end du 15 août », notait-il en commentaire. Leur épanouissement prime. Il faut veiller à leur épanouissement psychologique. Ce n’est pas facile d’être l’enfant d’une célébrité.

Jean-Luc Reichmann, un père aux valeurs traditionnelles

Présentateur drôle et jovial à l’antenne, il n’a jamais renié être un “papa à l’ancienne.” La politesse est ainsi le coeur de l’éducation de ses progénitures. « Il faut dire : ‘Bonjour, merci, comment ça va ?’ C’est fondamental », précisait-il, aux journalistes de Paris Match qui l’avaient interviewé. Et, au foyer, l’ordre est une crucial… n’en déplaise aux enfants. « J’ai l’impression de me battre contre des moulins à vent. Je veux que les chambres soient rangées et propres, mais c’est compliqué. Comme de demander de mettre les assiettes dans le lave-vaisselle. J’entends : ‘Papa, c’est bon… Eh, sois cool !” La dure vie de père de famille.

S’il est un père heureux, Jean-Luc Reichmann est aussi un animateur comblé. En effet, l’émission qu’il présente depuis de nombreuses années « les 12 coups de midi » est un vrai succès. Chaque midi, des milliers de fans de l’émission attendent ce rendez-vous avec impatience. Il a su fédérer des inconditionnels. TF1 lui renouvelle régulièrement sa confiance. Récemment, il a même pu présenter une émission en prime time. Actif sur les réseaux sociaux, il partage les chiffres d’audience de ses émissions.

