Jean-Luc Reichmann partage une rencontre inattendue, improbable sur la toile!

Jean-Luc Reichmann est l’une des personnalités télévisées favorites des téléspectateurs. Les 12 coups de midi battent des records d’audience depuis des années. Mais la popularité de l’animateur ne se cantonne pas à la télévision. En effet, il est également une vedette sur les réseaux sociaux où ses fans le retrouvent pour tout autant d’émotions. Jean-Luc Reichmann n’est pas le dernier à partager de bons moments avec ses abonnés sur Instagram. Et le 7 janvier dernier, il a partagé une courte vidéo dans laquelle il fait une rencontre inattendue. LDPeople vous propose de découvrir ces images car elle provoque une vagues d’attendrissement de ses followers dans les commentaires.

Jean-Luc Reichmann immortalise une scène adorable au détour d’une promenade

Jean-Luc Reichmann adore partager avec son public. Qu’il soit au travail ou non, c’est l’une de ses raisons de vivre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que ses fans le lui rendent bien. En effet, la communauté de Jean-Luc Reichmann est à son image : drôle, bienveillante et attachante. L’animateur fait en sorte de véhiculer des valeurs positives dans lesquelles de nombreux téléspectateurs des 12 coups de midi se reconnaissent. Sur Instagram c’est la même chose plus ou moins. Car il fait en sorte de partager régulièrement des morceaux de son quotidien. Et à tous les coups, c’est pour faire passer une émotion ou un message rempli d’amour. Bien souvent ce sont des blagues hilarantes qu’il prend le temps de faire ou de relayer. Mais là encore, n’est-ce pas justement parce qu’il aime ses fans qu’il s’assure qu’ils rigolent au moins une fois dans la journée ?

Ce 7 janvier dernier, ce n’est pas pour faire rire ses followers que Jean-Luc Reichmann a partagé sur Instagram. Il a publié une vidéo dans laquelle il fait une rencontre à laquelle il ne s’attendait pas. Ce que lui procure cette surprise, c’est un mélange d’admiration et de tendresse. Aussi, ce sont des émotions qu’il a voulu faire ressentir à ses fans, de la même manière qu’il a pu les éprouver. C’est ainsi que Jean-Luc Reichmann est si proche de sa communauté. Ils partagent les mêmes sentiments ensemble. LDPeople vous propose donc de découvrir ces fameuses images. Vous allez pouvoir y rencontrer un petit chien adorable mais qui n’est pas comme tout le monde.

Une vidéo qui suscite de vives réactions sur Instagram

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

Propriétaire d’une chienne du nom de Donna, Jean-Luc Reichmann la sort régulièrement pour des promenades. Les personnes qui ont des chiens savent qu’il n’est pas rare de croiser d’autres animaux en promenade sur le trajet. C’est de cette façon que l’animateur des 12 coups de midi rencontre un petit chien handicapé. Mais ce qui est attendrissant, tout autant qu’admirable, c’est le dispositif que ses maîtres ont mis en place pour qu’il n’abime pas ses pattes arrières en se déplaçant. Avec son petit harnais et sur roulettes, ce petit chien ne risque rien et profite des promenades comme tous ses congénères valides. Pas étonnant que cela ait crée une vague d’émotions sur le compte Instagram de Jean-Luc Reichmann. Craquant n’est-ce pas ?