Jean-Luc Reichmann: sa compagne, a qui les vacances réussissent, fait chavirer internet!

Jean-Luc Reichmann est en couple depuis plusieurs années avec sa complice, Nathalie Lecoultre. Ils ne sont pas mariés mais vivent ensemble à la tête d’une belle et grande famille recomposée des six enfants. Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre sont toujours très amoureux. Les fans de l’animateur sont donc ravis de constater qu’ils s’épanouissent ensemble. Nathalie Lecoultre va voler la vedette de son compagnon, Jean-Luc Reichmann, en partageant un selfie dans lequel elle apparaît resplendissante.

La compagne de Jean-Luc Reichmann est parfaite pour lui

Jean-Luc Reichmann est un animateur très célèbre. Sur TF1 depuis de nombreuses années, il anime les jeux télévisés les plus populaires de l’antenne. Attention à la marche et Les 12 coups de midi assoient sa notoriété aux yeux des fans. Cependant, Jean-Luc Reichmann ne prend pas la grosse tête malgré le succès. En effet, il sait qu’il travaille dur pour obtenir des résultats satisfaisants. Mais il aura toujours du mal à se considérer comme une “star”. Ainsi, lors des interviews qu’il accorde à différents magazines, Jean-Luc Reichmann parle sans mal de sas vie privée. En effet, il gardera certainement pour lui quelques détails intimes. Mais il n’hésite pas à crier son amour pour sa compagne pendant les interviews.

Sa famille est ce qui est le plus important dans sa vie

Jean-Luc Reichmann parle de la femme de sa vie comme étant “la coloriste de sa vie”. Elle lui apporte joie, couleurs et bonne humeur notamment. Ensemble ils font la paire car ils partagent les mêmes aspirations et les mêmes principes. La vie est donc plus simple pour l’animateur et sa compagne que pour des couples qui ne sont pas sur la même longueur d’ondes. Car pour Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre, tout semble couler de source entre eux. En effet, il vaut mieux savoir s’entendre en harmonie lorsque l’on est à la tête d’une véritable tribu. Avec leurs six enfants issus de mariage antérieurs, ils ont tout intérêt à savoir rester cohérent et en cohésion sur les décisions familiales.

Jean-Luc Reichmann et sa compagne collaborent sur différents projets

L’animateur des 12 coups de midi reconnaît également en interview qu’il peut être difficile avec ses enfants. En effet, il confie qu’il n’est pas rare qu’ils se plaignent de lui. Car il peut avoir tendance à trop couver ses petits poussins et à ne pas toujours réaliser qu’ils grandissent. Le compagnon de Nathalie Lecoultre admet alors avoir tendance à les surprotéger ou à s’inquiéter pour eux un peu trop. Mais comment faire autrement lorsque l’on est un “papa poule” tel que lui ? Laisser sortir du nid les jeunes c’est toute une aventure. Heureusement, Jean-Luc Reichmann peut toujours compter sur sa compagne, Nathalie Lecoultre, pour l’épauler.

La compagne de Jean-Luc Reichmann semble bien plus détendue que notre animateur préféré sur certains points. Car elle est une créatrice, une artiste. Pour que son inspiration ne la quitte pas, Nathalie Lecoultre doit apprendre à ne pas se laisser déborder par ses émotions et à les transformer en élan. Apprendre à faire cela peut servir dans d’autres situations que celles de la création dans l’art. En effet, cela peut s’avérer essentiel pour gérer les inquiétudes que les parents peuvent avoir vis-à-vis de leurs enfants notamment. Pas de doutes, Nathalie Lecoultre et Jean-Luc Reichmann forment un couple dans lequel ils se complètent l’un l’autre. Ils n’ont de cesse de s’encourager à devenir la meilleure version d’eux-même. Tant et si bien que leur complicité grandit pour les voir s’investir ensemble dans un projet pour la télévision.

Léo Matteï, Brigades des mineurs fait intervenir le couple

Depuis 2013, Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre travaillent ensemble sur Léo Matteï, Brigades des mineurs. En compagnie de Yann Le Gal et de Michel Alexandre, ils encadrent la création de cette série policière à succès. Nathalie Lecoultre est la directrice artistique de la série et son compagnon incarne le rôle principal du show. À la télévision comme à la maison, Jean-Luc Reichmann et sa compagne assurent. Ils s’entendent parfaitement quelque soit les endroits ou les activités. Ensemble, ils sont plus forts et leur complicité leur permet d’envisager n’importe quelle opportunité tant qu’ils sont tous les deux.

Nathalie Lecoultre ne cesse de créer et d’inventer

Les fans de Jean-Luc Reichmann et de Nathalie Lecoultre, ne sont pas sans savoir que la créativité de la directrice artistique n’a pas de limites. Ainsi, son compte Instagram montre qu’elle possède sa propre ligne de sac à main et de pochettes. Une marque qu’elle crée de A à Z et que ses fans adorent. D’ailleurs, les abonnés de la campagne de Jean-Luc Reichmann n’apprécient pas seulement ses créations sur Instagram. En effet, ils aiment également l’admirer, elle qui rayonne sur une de ses dernières publications.

Souriante et le teint hâlé, les vacances semblent se dérouler à merveille pour Nathalie Lecoultre. Elle et sa famille sont ravis de pouvoir profiter enfin tous ensemble de moments privilégiés. Les internautes ne pouvaient qu’être sous le charme d’une photo si naturelle. En effet, ils aiment la sincérité et la bienveillance qui se dégage de Nathalie Lecoultre comme de son compagnon. Naturelle, devant un couché de soleil, la compagne de Jean-Luc Reichmann ne pouvait que séduire ses abonnés. Impossible de rester insensible à une image si belle et si douce. Alors que la fin des vacances approchent à grand pas, c’est effectivement toujours un plaisir d’admirer de si jolis souvenirs d’été.