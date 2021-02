Jean-Luc Reichmann: sa fille Rosalie est absolument canon, elle se dévoile sur les réseaux sociaux

Jean-Luc Reichmann est à la tête d’une belle et grande famille. En effet, le célèbre animateur des 12 coups de midi et son épouse Nathalie Lecoultre n’ont pas moins de six enfants. Parmi ceux-ci, une jeune femme commence à faire beaucoup parler d’elle. Ainsi, Rosalie est très active sur les réseaux sociaux. Et de toute évidence, elle ne laisse pas ses fans insensibles. Car il faut bien reconnaître que la jeune femme est tout simplement magnifique. LD People vous la présente plus amplement !

Jean-Luc Reichmann : sa fille Rosalie s’affiche sur Instagram

Déjà de nombreux followers

Jean-Luc Reichmann et son épouse ont une véritable petite tribu à la maison. Aussi, ils ont des enfants âgés entre 9 ans et 29 ans. Certains continuent de vivre avec eux à la maison au vu de leurs âges. Mais d’autres ont déjà évidemment pris leur envol. Rosalie est ainsi déjà rentrée dans le monde actif. Après de brillantes études en gestion et en commerce internationale, elle s’est lancée dans la mode. D’ailleurs, c’est une question d’héritage ! Puisque sa maman est également une passionnée de vêtements.

En effet, l’épouse de Jean-Luc Reichmann possède une boutique en ligne sur laquelle elle vend ses créations. Mais Rosalie a, elle, préféré prêter ses talents à des marques plus connues. Ainsi, elle a déjà dans le passé travaillé notamment pour Hermès. Aujourd’hui, elle poursuit sa carrière et occupe le poste d’assistante de relations publiques pour l’enseigne Zadig et Voltaire. Mais les activités de la fille de Jean-Luc Reichmann ne se limitent pas à sa vie professionnelle. Aussi, elle commence également à être une petite star sur les réseaux sociaux. LD People vous fait découvrir plus en détail l’une des enfants du célèbre présentateur en passe de devenir célèbre.

Un véritable défilé

Sur son compte Instagram, Rosalie Reichmann compte déjà plus de 10 000 abonnés. Chacune de ses publications est d’ailleurs particulièrement très commentée. De plus, la jeune femme n’hésite pas à partager des photos de famille. Ainsi, elle a déjà par le passé publié quelques clichés aux côtés de sa maman. Mais bien évidemment, Jean-Luc Reichmann fait également partie de l’album photo. Car Rosalie semble très attachée au présentateur des 12 coups de midi. Sur les réseaux sociaux, la fille de l’animateur préféré des Français évoque également sa vie privée. D’ailleurs, elle présentait récemment l’élu de son cœur. Il s’agit d’un jeune homme prénommé Valentin, employé dans le domaine juridique d’une grande entreprise. Mais si le public la suit avec autant d’attention, c’est également pour une autre raison.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Rosalie Reichmann (@rosalie_reichmann)

En effet, la fille de Jean-Luc Reichmann est un véritable mannequin. Visage d’ange et silhouette parfaite, elle commence dès lors à faire tourner les têtes. Jean-Luc Reichmann doit effectivement être très fier, tout d’abord de sa beauté mais également de son beau parcours professionnel. En tout cas, ses publications sont de plus en plus suivies. Notamment, lorsqu’elle évoque le monde de la mode, qu’elle connaît aujourd’hui très bien. Voici donc une des nouvelles stars des réseaux sociaux en train de tout doucement faire parler beaucoup d’elle. Dès lors, le nombre de ses followers devrait encore augmenter dans les prochains mois. Car la jeune femme est tout simplement… Canon !

https://www.instagram.com/p/CI_XHLVBieI/?utm_source=ig_web_copy_link