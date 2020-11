Cette vidéo qui ne passe pas du tout ! Jean-Luc Reichmann se fait dézinguer violemment par les internautes

Comme à son habitude, Jean-Luc Reichmann partage sa vie sur ses réseaux sociaux afin de faire profiter les internautes. Il y a quelques heures, l’animateur a posté une nouvelle vidéo, mais il ne s’attendait sûrement pas à ce que cette dernière fasse polémique. Explications.

Jean-Luc Reichmann racontera son parcours dans ‘50 minutes inside‘

Entre son emploi de présentateur des “12 coups de midi“, Jean-Luc Reichmann se glisse dans la peau du flic pour le tournage “Léo Matteï, brigade des mineurs”. Un rôle qui apprécie puisqu’il ne cesse de se battre contre les violences faites aux enfants. Un beau parcours qui sera mis en avant dans 50′ Inside, ce samedi 21 novembre sur TF1. Et pour annoncer cette bonne nouvelle, l’animateur a pris la parole dans une vidéo sur les réseaux sociaux : “Bonjour, c’était pour vous partager ma journée. On est partis pour le tournage de Léo Matteï. Et puis, il y a quand même une bonne nouvelle, c’est que samedi… Tu seras là toi aussi samedi ?” demande-t-il à Jean-Luc Reichmann .

Jean-Luc Reichmann : pourquoi sa nouvelle vidéo fait polémique https://t.co/RJExJWRVyg pic.twitter.com/FZgfqvzYIW — Actualité Suisse (@ActuSuisse) November 19, 2020

Jean-Luc Reichmann poursuit son propos en indiquant que ses abonnés devaient être présents devant la télévision ce samedi 21 novembre : “Samedi à 18h, on sera dans 50′ Inside ! Tu seras là toi ? Et tu vas parler en plus ! Bon, bonne journée à tous. Je vais faire attention parce que… Que j’aille pas trop trop vite ! Il y a une moto qui me double là. Ah c’est notre ingénieur du son ! Regarde ! Salut Lionel, on arrive !” déclare-il plus ou moins concentré sur la route.

Les internautes ont peur pour lui

D’ailleurs, c’est justement ce manque de concentration plus ses nombreuses fois où Jean-Luc Reichmann a détourné la tête pour regarder son acolyte, qui ont fait peur à ses abonnés. D’ailleurs, ces derniers, n’ont pas mis longtemps à réagir sur les réseaux sociaux. En effet, on pouvait lire des commentaires comme : “Faites attention à vous !”, “Attention sur la route”, “Et on n’essaie pas de rattraper l’ingénieur du son. Non non, tout le monde reste en un seul morceau et sans amende”, “Soyez prudent sur la route” ou encore “Regardez la route Jean-Luc Reichmann !“.

Jean-Luc Reichmann filmé au volant de sa voiture : les internautes le rappellent à l’ordre https://t.co/5ZMmm20eYj pic.twitter.com/gRx2vuCBKq — Voici (@voici) November 19, 2020

Pour le moment, Jean-Luc Reichmann n’a pas encore répondu à toutes ces remontrances de la part de ses fans. Mais qu’ils se rassurent, quelques heures plus tard, l’animateur a immortalisé le studio de tournage où il est arrivé sain et sauf. Il ne reste plus qu’à vous voir devant la télévision ce samedi 21 novembre pour profiter de “50 minutes Inside” et de regarder de plus près le parcours magnifique de celui qui est à la télé depuis de nombreuses années.