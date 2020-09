Jean-Luc Reichmann se lâche, il fait une révélation folle et super osée !

Jean-Luc Reichmann s’est lâché ce jeudi 3 septembre sur le plateau de son émission phare, Les 12 coups de midi et a fait une annonce plutôt surprenante. Explications.

Jean-Luc Reichmann se lâche sur la coquille Saint-Jacques

Tout débute par une question anodine pendant l’émission à savoir : “Sur quoi nous renseigne la couleur orange ou non du corail de la coquille Saint-Jacques ?”. La bonne réponse ? Le s*xe et de l’âge de celle-ci, comme l’a dévoilé la voix off de l’émission en précisant son propos : “La coquille Saint-Jacques est hermaphrodite. C’est-à-dire qu’elle naît mâle et puis en grandissant elle devient femelle. Et son corail est blanc lorsqu’elle est mâle”. C’est alors que Jean-Luc Reichmann a déclaré qu’il avait un rêve, celui de pouvoir être une femme et un homme en même temps.

L’animateur des 12 coups de midi a ainsi déclaré : “Mais vous savez que ça serait mon rêve ça ! Je vais m’allonger. C’est-à-dire que vous êtes mâle… et après vous êtes femelle” a-t-il notamment dit. Il faut dire que Jean-Luc Reichmann est toujours friand d’anecdotes intimes sur la vie privée de ses champions et il n’est pas le dernier pour faire des confidences non plus. En effet, sur Instagram, il avait notamment écrit il y a quelques temps : “Plus on met d’émojis dans nos messages, plus notre vie intime est épanouie“, une publication noyée dans des dizaines d’émojis…

Reichmann en froid avec TF1 ?

Si tout se passe pour le mieux sur le plateau des 12 coups de midi, récemment une rumeur disait qu’il y avait un quiproquo entre la chaîne et Jean-Luc Reichmann. Mais ce dernier a tenu à répondre une bonne fois pour toute : “Bonjour j’espère que vous allez bien, écoutez, c’était juste pour vous souhaiter une excellente rentrée, y’a un petit rayon de soleil tout là-haut, j’ai acheté des fleurs pour la rentrée. Je voulais juste faire une petite mise au point par rapport aux rumeurs que j’ai vues et entendues : tout va très, très bien avec TF1, puisqu’on est en train de préparer six épisodes de Léo Mattéï, donc c’est quand même assez énorme“.

Ver esta publicación en Instagram Bonne Bonne bonne rentrée ‼️… ✌️💕🎶 @tf1 🇫🇷 Una publicación compartida de Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) el 1 Sep, 2020 a las 11:33 PDT

Mais ce n’est pas tout puisque l’animateur de 59 ans a également expliqué avoir repris les tournages de 12 coups de midi, le tout en respectant la santé de tous évidemment : Donc les enfants, surtout vu que c’est la rentrée des classes, faîtes très, très attention à vous, faîtes attention à ceux que vous aimez, respectez les gestes barrières, à l’école mettez les masques, c’est plus important que tout, voilà, c’est la santé” a-t-il insisté. Voilà qui est dit.