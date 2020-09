Jean-Luc Reichmann sort enfin du silence, suite aux accusations de Christian Quesada sur TPMP !

Jean-Luc Reichmann: La semaine dernière sur le plateau de TPMP, Cyril Hanouna a lu en direct la lettre acerbe que lui a envoyé Christian Quesada. Le champion des Douze coups de midi croupit en prison depuis avril 2020. Jean-Luc Reichmann a enfin fait une déclaration sur son ancien chouchou.

La justice française l’a condamné à 3 ans d’enfermement : Christian Quesada purge actuellement sa peine dans la prison de Bourg-en-Bresse. L’homme s’était fait connaître du grand public grâce à ses performances incroyables sur le plateau des Douze Coups de midi. Il avait fait profil bas depuis sa condamnation. Seulement voilà, choqué par le traitement médiatique de son affaire par Cyril Hanouna, le condamné lui a envoyé une missive pour se plaindre de l’animateur de TPMP mais aussi de son producteur, Guillaume Genton.

Guillaume Genton avait expliqué qu’il avait lui-même contacté le principal intéressé au moment des reportages à son sujet afin de “l’inviter à donner sa version des faits”. “Nous lui avons envoyé une lettre comme une bouteille à la mer et il nous a répondu deux mois plus tard une lettre de deux pages”, a déclaré le producteur de TPMP. Cette lettre, Cyril Hanouna a décidé de la rendre publique : il l’a lu la semaine dernière en direct, sur le plateau.

Christian Quesada reproche les « insultes, la diffamation pure et simple, et pire, la calomnie »

“Pensez-vous réellement que je vais consacrer du temps à quelqu’un travaillant pour une chaîne où depuis quinze mois vous n’avez de cesse de manier le lynchage médiatique, les insultes, la diffamation pure et simple, et pire, la calomnie, au mépris de la plus élémentaire présomption d’innocence?”, a écrit Christian Quesada.

Le prisonnier a ensuite tenté de minimiser les faits pour lesquels il a été condamné : “Je vous rappelle que les faits pour lesquels j’ai été interpellé sont certes graves, condamnables (et donc condamnés) mais cela reste des délits, passibles de la correctionnelle, qui, par un aveuglement haineux (motivé par une course au buzz) se sont transformés en un procès cathodique plus virulent que pour Fourniret, Lelandais ou Abdeslam.”

Jean-Luc Reichmann intervient… à sa façon

Jean-Luc Reichmann le considérait comme son chouchou. Mais le présentateur a changé d’avis sur l’ancien candidat des Douze Coups de midi. Sur son compte Instagram, à demi-mots, il a fait comprendre sa position : “Le début du long voyage pour protéger les enfants, faire de la prévention contre les prédateurs qui rôdent plus que jamais”, a-t-il écrit pour accompagner une photo prise du hublot d’un avion. La vedette de France 2 n’a pas précisé où il se rendait.

Alix Brun