Jean-Luc Reichmann sous le choc: sa fille se dévoile en mini robe hyper transparente

Jean-Luc Reichmann est certainement le présentateur préféré des français. Son émission Les 12 coups de midi bat des records d’audience épatants. Mais Jean-Luc Reichmann n’est pas à fond seulement dans sa vie professionnelle. Sa bonne humeur communicative est aussi à l’œuvre dans sa vie privée. Mais Jean-Luc Reichmann sait préserver les siens et rester discret sur sa compagne et ses enfants. Avec Nathalie Lecoultre, ils sont les heureux parents de pas moins de six enfants. Famille recomposée oblige, ils ont ensemble des enfants de tous les âges ou presque. Et parmi l’heureuse tribu, les fans sont nombreux à s’intéresser à la fille de Jean-Luc Reichmann, Rosalie.

Rosalie Reichmann, Instagram nous apprend à connaître la fille de l’animateur

Rosalie n’a pas encore 25 ans et elle est déjà une petite star sur Instagram. Avec plus de 5 000 abonnés, elle poste des photos d’elle sur internet dans des tenues à la mode. Mais aussi des photos de monuments, des textes inspirants ou des œuvres d’art. Rosalie, la fille de Jean-Luc Reichmann semble particulièrement fan de mode et d’art. Une passion qui inspire la jeune femme à faire des photos de qualité pour son feed Instagram. Découvrez les photos de Rosalie pour tenter de connaître la fille de Jean-Luc Reichmann, présentateur préféré des français. Elle qui voyage pas mal, elle vous fera partager un peu des villes qu’elle visite à travers le monde.

Voir cette publication sur Instagram That time of the day 🍵 Une publication partagée par Rosalie Reichmann (@rosalie_reichmann) le 25 Janv. 2020 à 10 :36 PST

Voir cette publication sur Instagram Cozy … 🎄 Une publication partagée par Rosalie Reichmann (@rosalie_reichmann) le 11 Déc. 2019 à 9 :23 PST

Les fans de Rosalie sont souvent aussi les fans de Jean-Luc Reichmann

Beaucoup des commentaires sous les publications de Rosalie sont destinés à son père. En effet, la notoriété des parents déteint souvent sur les enfants. Et avec un papa comme Jean-Luc Reichmann, il fallait s’attendre à recevoir beaucoup d’attentions. La jeune femme peut heureusement compter sur la bienveillance des fans. En effet, Jean-Luc Reichmann n’a de cesse de faire sentir au public des 12 coups de midi qu’ils sont comme une famille. Et les valeurs de bienveillance et de solidarité sont véhiculées par le présentateur avant même qu’elles soient nécessaires à cause de la crise sanitaire. Ainsi, les fans de Jean-Luc Reichmann sont à son image, bienveillants et solidaires. Rosalie peut donc profiter de doux messages en commentaires de ses photos Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Somewhere Une publication partagée par Rosalie Reichmann (@rosalie_reichmann) le 3 Janv. 2020 à 12 :13 PST

Voir cette publication sur Instagram CHINA Une publication partagée par Rosalie Reichmann (@rosalie_reichmann) le 17 Nov. 2019 à 7 :48 PST

Son dernier voyage en Chine semble avoir marqué la jeune femme. Rosalie poste en effet beaucoup de photos dans lesquelles elle se promène à la découverte de ce grand pays. Partir dans un pays si lointain et si différent est forcement un souvenir mémorable. Rosalie semble avoir un talent naturel pour poser sur les photos. Toujours bien apprêtée, Rosalie illumine les photos de son sourire.

Voir cette publication sur Instagram Natural in mind Une publication partagée par Rosalie Reichmann (@rosalie_reichmann) le 14 Sept. 2019 à 6 :35 PDT

Voir cette publication sur Instagram Couldn’t be happier Une publication partagée par Rosalie Reichmann (@rosalie_reichmann) le 1 Oct. 2019 à 8 :13 PDT

La vie privée de Jean-Luc Reichmann est très peu dévoilée

Jean-Luc Reichmann, en bon père de famille, ne parle que rarement en public de s vie privée. Les nombreux interview qu’il offre aux journalistes ont pour objet de parler de ses projets télévisés avant tout. Il s’était pourtant confié pour parler de son union avec sa compagne. Les fans se demandaient pourquoi le couple n’était pas marié. Et Jean-Luc Reichmann avait très sincèrement et simplement expliqué que le couple était très heureux ainsi. Si le mariage embellit la vie pour certains, pour d’autres il la complique et pour encore d’autres il pourrait out gâcher. Loin de porter le moindre jugement à ce sujet, Jean-Luc Reichmann ajoute qu’il respecte évidemment cette institution. Cependant, Nathalie Lecoultre et lui ne convoleront pas en noces. Et ils n’en sont pas moins amoureux.

Voir cette publication sur Instagram Les vacances se terminent en beauté …💕#couchédesoleil#llove#beauté#vacances Une publication partagée par Nathalie Lecoultre (@nathalielecoultre) le 21 Août 2018 à 2 :56 PDT

Le couple reste discret sur sa vie privé car il connait bien les déboires qui peuvent survenir avec la notoriété. Il ne faut pas douter sur le fait que leurs enfants soient préparés à cette éventualité. Pourtant, ils vivent une vie paisible et sans prise de tête. Les réseaux sociaux pourraient leur faire peur mais ils ont la chance de savoir aussi que les fans de leurs parents sont toujours des personnes bienveillantes.

Rosalie est moins discrète en images mais elle ne se livre pas non plus

Rosalie ne se prive donc pas de parler d’elle et de publier des photos où elle pose sur Instagram. Son sourire et ses tenues toujours très élégantes lui rapporte de nombreux likes et commentaires. La jeune femme se verrait-elle devenir influenceuse? En tout cas, ses parents seront toujours fiers de ce qu’elle entreprend et pourra compter sur leur soutien. Car comment imaginer Jean-Luc Reichmann autrement que plein de bonne volonté pour ceux qu’il aime ?

Voir cette publication sur Instagram Readyyy Une publication partagée par Rosalie Reichmann (@rosalie_reichmann) le 20 Juil. 2019 à 12 :33 PDT

Voir cette publication sur Instagram Stay Une publication partagée par Rosalie Reichmann (@rosalie_reichmann) le 1 Avril 2019 à 9 :38 PDT

Rosalie pourrait aisément décrocher des partenariats avec des marques. Le naturel avec lequel elle pose sur les photos ne peut se nier. Fan d’art et de mode, Jean-Luc Reichmann est très fier de sa fille. Il commente parfois ses photos pour lui dire à quel point elle est belle et élégante. Toujours avec une pointe d’humour, Jean-Luc Reichmann ne sera jamais loin de sa fille.

Voir cette publication sur Instagram Loves Une publication partagée par Rosalie Reichmann (@rosalie_reichmann) le 23 Mai 2020 à 12 :27 PDT

La jeune femme ne s’exprime pas beaucoup sur ses clichés. Difficile de savoir ce qu’elle a choisit pour son avenir professionnel. Les fans seront forcément curieux de savoir ce qu’il va se passer dans la vie de la fille de Jean-Luc Reichmann.