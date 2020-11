Jean-Luc Reichmann Super Amoureux! Fait une déclaration totalement inattendue!

Il y a quelques jours, le célèbre animateur Jean-Luc Reichmann était suivi par les caméras de 50′ Inside. En effet, l’émission de TF1 a décidé de consacrer l’un de ses reportages au tournage de la série Léo Mattéï. Avec sa compagne Nathalie Lecoultre la co-scénariste du feuilleton, Jean-Luc Reichmann connaît un véritable succès dans ce rôle. D’ailleurs, durant son échange avec les journalistes, le présentateur des Douze coups de midi fait une véritable déclaration d’amour à sa femme.

Jean-Luc Reichmann, une vie de famille totalement accomplie

Un amour qui dure encore et encore

En couple depuis de nombreuses années, Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre paraissent former un duo parfait. Et cela, aussi bien du côté de leur vie privée que de leur vie professionnelle. En effet, Nathalie Lecoultre collabore dans beaucoup de domaines avec son célèbre compagnon. Notamment, ils travaillent ensemble à l’écriture des histoires interprétées par Jean-Luc Reichmann dans Léo Mattéï. Mais afin de trouver des sujets très percutants, la série prend son inspiration dans des histoires réelles. Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre restent donc très régulièrement en contact avec la véritable Brigade des mineurs. Afin de coller au plus près à la réalité, il existe un véritable échange avec ces policiers.

Bien évidemment, il s’agit très souvent de faits très graves et totalement déstabilisants. Même les équipes de la Brigade des mineurs, semblent parfaitement se retrouver dans cette fiction. D’ailleurs selon la propre déclaration de Jean-Luc Reichmann, ces hommes et ces femmes de terrain n’hésitent pas à l’appeler pour le remercier.

Une femme à qui il doit beaucoup

En quelques années, Jean-Luc Reichmann est devenu un véritable touche-à-tout. À la fois présentateur et comédien aussi bien sur scène qu’à la télé, il ravit ses fans par sa bonne humeur. Et en retour, son public lui est très fidèle. Mais comme il le rappelle face aux caméras de Nikos Aliagas, il doit cette gloire également à sa femme. Pour lui, il s’agit d’un véritable pilier. Très soudés dans tout ce qu’ils entreprennent, leur amour ne s’est jamais démenti. Si Jean-Luc Reichmann est d’habitude discret face aux caméras de TF1, il se livre quelque peu.

Pourtant, ce n’est pas une habitude de l’homme de télévision. D’un naturel plutôt effacé sur tout ce qui touche à sa vie privée, cette fois-ci Jean-Luc Reichmann se laisse aller. ” Je le dis sans flagornerie, mais si Nathalie n’était pas là, j’aurais pas tenu, on n’aurait pas tenu. Elle a l’œil que je n’ai pas. Je l’appelle la coloriste de ma vie. Donc elle met des couleurs un peu partout “. De toute évidence, Jean-Luc Reichmann paraît être un homme comblé. Depuis plus de 20 ans, il ne se lasse pas de former un véritable binôme avec l’élue de son cœur. À ce bonheur, il faut ajouter la joie d’être à la tête d’une famille de six enfants. Même s’ils ne sont pas mariés, Jean-Luc Reichmann et Nathalie Lecoultre paraissent avoir signé un véritable pacte pour la vie. En mars dernier dans une interview accordée à Gala, l’animateur se disait très satisfait de cette situation : ” Je me sens plus libre et heureux comme ça “. Et ça, c’est évidemment le plus important.

