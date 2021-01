Jean-Luc Reichmann Super amoureux, il nous présente son nouvel amoureux en VIDÉO !

Durant cette année 2020, Jean-Luc Reichmann a encore un peu plus renforcé son statut d’animateur préféré des Français. Aussi, le papa de six enfants a régulièrement fait la une de l’actualité aussi bien pour son émission Les 12 coups de midi que pour son désormais célèbre rôle dans Léo Mattéï, Brigade des mineurs. Mais l’homme de télévision est également très présent sur les réseaux sociaux. Ainsi ses followers ont été gratifiés durant ces 12 derniers mois d’un grand nombre de publications dont l’humour était au centre de toutes les attentions. LD People revient sur ce moment où Jean-Luc Reichmann a présenté le nouvel amour de sa vie.



Jean-Luc Reichmann : totalement fou de son nouveau compagnon



L’une de ses photos les plus suivies de 2020



À moins que vous ne soyez pas un fan de télévision, il est bien évidemment impossible de ne pas connaître le visage de Jean-Luc Reichmann. Car depuis maintenant plusieurs décennies, le présentateur est devenu un visage incontournable du petit écran. Mais le père de famille est aussi un véritable touche-à-tout. Car désormais, c’est en tant qu’acteur qu’il s’épanouît également. Aussi bien à la télévision qu’au théâtre, cette activité devient de plus en plus importante pour lui. Mais bien évidemment, il reste très attaché à son émission quotidienne Les 12 coups de midi sur TF1.



D’ailleurs, le programme est toujours en tête des audiences depuis plus de 10 ans. De plus, Jean-Luc Reichmann est également une véritable star des réseaux avec près de 600 000 abonnés sur Instagram. Il fait donc partie des animateurs les plus suivis de la toile. Ainsi, chacune de ses publications est un véritable petit événement. Et lorsqu’il présente son nouveau compagnon dans la vie, les internautes ne manquent pas de commenter cette nouvelle. LD People revient sur cette rencontre un peu spéciale !



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann)

Un passionné d’animaux



Lorsque Jean-Luc Reichmann n’est pas sur les plateaux de tournage ou à la télévision, il aime se ressourcer à la campagne aux côtés de sa famille. Il en profite également pour s’adonner à plusieurs de ses passions comme le jardinage ou encore les animaux. Ainsi, on a pu le voir présenter des machines agricoles ou publier des photos de la campagne qui l’entoure. D’ailleurs, une vidéo de cette année a fait partie de ses posts les plus suivis. En effet, Jean-Luc Reichmann a pris la pose avec un animal loin d’être habituel dans un jardin. Le présentateur de TF1 a en effet récemment fait la connaissance d’un lama dont il semble devenu inséparable. ” Je vous présente mon nouvel ami. C’est un ami d’un ami qui ne m’appartient pas. “.



Jean-Luc Reichmann avoue en effet être littéralement tombé amoureux de ce nouveau compagnon. Et comment à son habitude, cette séquence qui ne manquait pas de douceur, mais également d’humour, a remporté un vif succès sur le web. Ainsi, ce sont près de 13 000 personnes qui ont rapidement liké la grande nouvelle. Et tous les commentaires allaient un peu dans le même sens. Car de toute évidence, les fans de Jean-Luc Reichmann partagent sa passion pour les animaux. ” Il est superbe, j’adore les animaux, continuez vos vidéos, c’est la bouffée d’oxygène de la journée “. En effet, avec le présentateur, c’est toujours un peu de bonne humeur qui s’invite à chacune de ses publications.