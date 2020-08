Jean-Luc Reichmann viré des 12 Coups de midi? Il sort totalement du silence dans une étonnante vidéo !

Jean-Luc Reichmann et TF1, c’est fini pour de bon ? Pas du tout, ce n’est qu’une rumeur sans aucun fondement qui circule beaucoup cet été sur internet. L’animateur a voulu tordre le coup à cette fausse information et vous allez voir que la façon dont il s’y prend est plutôt déroutante !

Jean-Luc Reichmann

Ver esta publicación en Instagram Bon dimanche les Z’AMiiiiiiiiis ‼️… 😂😂😎🕺🏽💕🌴✌️☀️❤️🔥 Una publicación compartida de Jean-Luc Reichmann (@jean.luc.reichmann) el 9 Ago, 2020 a las 3:05 PDT

C’est une rumeur qui a la peau dure. Cette fausse information qui circule sur internet voudrait que Jean-Luc Reichmann ne revienne pas à l’antenne à la rentrée. Il serait donc viré de TF1. Il semble pourtant étonnant que l’animateur soit arraché de son émission à succès Les douze coups de midi puisque ce programme quotidien n’arrête pas de battre des records d’audience.

Alors l’animateur de 59 ans, qui se trouvait encore sur son lieu de vacances, a fait une annonce publique sur le sujet sur son propre compte instagram. Ses 531 000 followers ont du être heureux de découvrir cette vidéo car le moins qu’on puisse dire, c’est que Jean-Luc Reichmann fait preuve de beaucoup d’humour dans le message qu’il essaye de faire passer.

Jean-Luc Reichmann met les points sur les i sur Twitter et Instagram

Pour rassurer ses plus fidèles téléspectateurs et l’ensemble de sa communauté de fans, Jean-Luc Reichmann a également utilisé son compte Twitter. Le jeudi 13 août, la star des Les douze coups de midi, publie en effet la même vidéo que sur son compte instagram. Il n’y va donc pas de main morte, à croire qu’il est décidé à en finir avec cette rumeur dont il a du mal à se défaire. Voici ce qu’il écrit sur twitter : “Attention. Suite à quelques rumeurs bienveillantes, ci-joint la réponse à toutes les interrogations que vous me posez. Regardez… Et surtout surtout encore MERCI de votre inconditionnelle fidélité et de vos si gentils messages. Belle fin d’été à Tousss”.

⚠️ Attention ⚠️ Suite à quelques rumeurs bienveillantes, ci-joint la réponse à toutes les interrogations que vous me posez. Regardez‼️…

Et surtout surtout encore MERCI de votre inconditionnelle fidélité et de vos si gentils messages💕

Belle fin d’été à Tousss ☀️

Je vous ❤️ 😜 pic.twitter.com/1Ti0H7KNhP

— Jean-Luc Reichmann (@JL_Reichmann) August 13, 2020

Quant à la vidéo en question, que l’on peut regarder donc au choix sur twitter ou instagram, l’animateur originaire de Toulouse se met en scène dans un champs, entouré d’animaux. “Bonjour à tous bonjours à toutes alors il y aurait quelques rumeurs que je quitte TF1. Mais ça va pas non ? Ca s’appelle des rumeurs” Non content de donner sa version, il rajoute une touche d’humour en s’adressant à un âne : “Alors qu’est-ce que tu en penses, hein ? Alors, hein, on va rester sur TF1.” Puis il se tourne vers une chèvre : “Qu’est-ce que tu as dit la biquette ? Mais oui, mais bien sûr”. Quand il enchaîne en questionnant une deuxième chèvre, on se croirait dans un micro-trottoir : “Qu’est-ce qu’elle dit la biquette ? On reste sur TF1”. Jean-Luc Reichmann regarde enfin la caméra et rassure une dernière fois ses fans : “Ben bien sûr, non mais hahaha les rumeurs…. Bel été !” Sacré Jean-Luc Reichmann. A le voir ainsi faire des blagues aux animaux, on se dit qu’à lui aussi les téléspectateurs doivent lui manquer !