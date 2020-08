Jean-Luc Reichmann VIRÉ? Les Français sont en choc, avec l’annonce du remplaçant qui pourrait être Jacques Legros ?

Une rumeur qui a défrayé la chronique et qui a fait réagir Jean-Luc Reichmann, prêt à demander l’aide des internautes après cette nouvelle fracassante.

Alors que le célèbre animateur est à la tête du jeu des Douze coups de Midi depuis plus de 10 ans, réalisant des audiences extraordinaires et étant véritablement rentré dans le cœur de ses téléspectateurs, Télé star avait fait il y a quelques mois une annonce qui avait laissé tout le monde sans voix : Jean-Luc Reichmann allait être remplacé par une autre grande figure de TF1 !

Alors que d’habitude, il est le joker de Jean-Pierre Pernaut dans l’édition du 13 h de la première chaîne de télévision française, Jacques Legros aurait été pressenti pour prendre la suite de Jean-Luc Reichmann à la présentation du célèbre jeu. Une grande nouvelle qui avait fait le buzz, et qui avait même fait réagir le papa de 6 enfants au mois de mars dernier en pleine période de confinement.

Alors que toutes les émissions de télévision étaient à l’arrêt, et que bien évidemment, les tournages des Douze coups de midi avaient été stoppés durant cette période, Jean-Luc Reichmann confortablement installé chez lui avec son épouse et ses 6 enfants avait pris la nouvelle en pleine figure. Ni sa direction, ni ses proches, n’étaient au courant de cette décision et c’est donc avec stupeur, qu’ils apprenaient la nouvelle. Une décision d’autant plus étonnante, car Jean-Luc Reichmann figure non seulement toujours en tête du palmarès des animateurs et présentateurs préférés des Français, mais sa célèbre émission, à l’antenne depuis plus de 10 ans, est aussi le programme qui rassemble le plus grand nombre de téléspectateurs quotidiennement depuis des années.

Un choc pour Jean-Luc Reichmann, qui a directement communiqué via les réseaux sociaux, et plus particulièrement grâce à son compte Instagram, en demandant à ses followers de lui venir en aide. Il a en effet demandé à ses fans de lui confirmer qu’il ne devenait pas tout simplement fou à cause du covid-19, et si les gens voyaient bien la même publication que lui ou si ses yeux lui jouaient des tours. Il continuait en donnant rendez-vous à ses fans ou pas, selon les circonstances, et s’il était poussé vers la sortie sans être prévenu par la production.

Une annonce qui avait été publiée par le magazine Télé Star qui s’est empressé de rassurer immédiatement l’animateur en affirmant qu’il y avait une grosse méprise. En effet, les journalistes du magazine spécialiste de la télévision, souhaitaient en fait voir le journaliste Jacques Legros en tant que candidat dans Les douze coups de midi, et non pas en tant que présentateur. Un quiproquo qui aura bien fait rire finalement Jean-Luc Reichmann et ses admirateurs qui ont eu très peur pour lui.

Même s’il existe des rumeurs qui espèrent le voir sur d’autres chaînes, tant l’animateur représente une manne financière potentielle pour toutes chaînes qui l’engageraient, Jean-Luc Reichmann ne semble pas près de quitter TF1 à qui il doit évidemment beaucoup. Son émission Les 12 coups de midi est véritablement devenue une institution au fil des années et la première chaîne lui a confié d’autres responsabilités puisqu’il est aujourd’hui à la tête d’une série, Léo Mattéï, brigade des mineurs, qui fait également un véritable carton à chacune de ces diffusions.

Si l’animateur a été également le producteur de son jeu Les douze coups de midi, et qu’il a revendu sa société de production à Endemol il y a quelques mois pour un montant de plus de 10 millions d’euros, pour se consacrer aujourd’hui uniquement à la présentation et à l’animation de son jeu, il ne semble néanmoins pas prêt de laisser les rênes de son rendez-vous quotidien avec ses téléspectateurs. On imagine mal, qui pourrait le déloger de sa place, à moins que lui, ne prenne la décision de quitter le jeu. Mais, il serait mal venu pour la direction des programmes de TF1 de se séparer de celui qui leur permet de réaliser des records d’audience quotidiennement.

Âgé aujourd’hui de 60 ans, un âge qui généralement rapproche d’une retraite bien méritée après des années de bons et loyaux services, le papa de 6 enfants ne semble pas encore prêt pour mettre un terme à sa carrière. Grâce à son succès qui ne se dément pas au fil des années. Jean-Luc Reichmann semble toujours aussi heureux de présenter son jeu. Il avait d’ailleurs été très frustré pendant le confinement obligatoire, qui l’empêchait de rencontrer les candidats et les téléspectateurs sur le plateau de la Plaine Saint-Denis. C’était donc avec une joie non dissimulée, qu’il avait repris le chemin des plateaux pour reprendre les tournages des Douze coups de midi et offrir à son public, un spectacle dont les téléspectateurs se souviendront encore longtemps. C’est en effet à cette période et à cette occasion, qu’Éric, le plus grand champion des champions avait finalement réussi à dépasser Christian Quesada pour devenir le plus grand maître de midi avec 199 victoires et plus de 900 000 euros de gains. Une annonce qui avait été reçue comme un soulagement pour Jean-Luc Reichmann qui pouvait définitivement oublier le nom de celui qui avait terni le nom de son programme.

Il y a quelques mois, Jean-Luc Reichmann réaffirmait d’ailleurs son bonheur dans une interview où il se réjouissait toujours de la chance qui lui était donnée : ” J’essaie de tout donner dans mes émissions pour que ce soit le plus beau rendez-vous possible. Je n’ai jamais rien caché aux téléspectateurs et ils me le rendent tellement. Si vous voyez les sourires qui se profilent quand j’arrive. Cela me nourrit, car je suis toujours à 200 % pour bien faire les choses. J’aime aller vers des horizons que je ne connais pas et me ménager aussi des portes ouvertes ” déclarait l’animateur.

Au vu de toutes ces dernières déclarations, et de l’amour que l’animateur a toujours pour son métier, mais aussi pour ses fans, on imagine mal Jean-Luc Reichmann arrêter par le fait de sa propre volonté. Il est également difficile de croire que, qui que ce soit, dans la direction de TF1 puisse imaginer le remplacer par un autre animateur. Même si son contrat devrait normalement se terminer d’ici quelques mois, une nouvelle proposition lui a certainement été faite et peut-être déjà acceptée.