Jean-Luc Reichmann viré, TF1 c’est finit? Retour sur une erreur qui a faillit « lui coûter sa place »!

Jean-Luc Reichmann se retrouvait malgré lui dans une histoire fondée sur une erreur. En effet, pendant la période de confinement, l’animateur découvre qu’il pourrait se faire remplacer ! Un autre que lui pour présenter Les 12 coups de midi ? C’est impensable ! Et en effet, tout ceci n’était qu’un malencontreux malentendu. Revenons donc ensemble sur cette affaire qui a failli « coûter sa place » à Jean-Luc Reichmann.

Jean-Luc Reichmann pendant le confinement, un véritable rayon de soleil

Jean-Luc Reichmann était très présent pour ses fans pendant la période de confinement. En effet, cette période n’était pas des plus faciles à vivre pour les Français. Le gouvernement nous annonce la nouvelle du jour au lendemain et sans préciser combien de temps cela allait durer. Nous avions très peu de visibilité sur l’avenir et autant d’incertitudes venaient embrouiller nos pensées quotidiennes. Tout ce que nous savions était que la pandémie était gravissime et que les hôpitaux ne tiendraient pas le coup si nous ne respections pas un confinement strict.

Les Français ont du apprendre à passer le temps depuis chez eux. Car tout le monde ne pouvait pas fair du télétravail. Les divertissements ont alors eu la côte plus que jamais. Non seulement ils étaient devenus un passe-temps privilégiés, ils étaient surtout le seul moyen de se changer les idées. Puisque nous tournions en rond, nous devions absolument nous occuper pour ne pas regarder les infirmations en boucle et paniquer devant la gravité de la situation.

Du divertissement à la chaîne pour les Français

Heureusement, les personnalités publiques ont bien compris ce phénomène. Alors, pour se divertir et occuper leurs fans, elles étaient très présentes dans les réseaux sociaux. Des tonnes d’événements avaient lieux en ligne et certains soutenaient même des collectes de fonds pour les hôpitaux. Jean-Luc Reichmann n’était pas en reste devant cet élan de solidarité. Il s’appliquait à prendre des nouvelles de ses fans au quotidien et mettait un point d’honneur à leur donner le sourire. Tous les jours, les abonnés de Jean-Luc Reichmann pouvaient le retrouver dans des situations cocasses. Soit il partageait des blagues, soit il faisait du play-back. Sinon, iil prenait le temps de donner des nouvelles des animaux qui vivent autour de chez lui. Les poules, les canards et même les lamas !

Un remplaçant pour Jean-Luc Reichmann ?

Mais un jour, Jean-Luc Reichmann partage une nouvelle déconcertante avec ses abonnés. Il publie une photo d’un magazine télé et fait un gros plan sur la case qui annonce Les 12 coups de midi. Mais au lieu de son nom en tant que présentateur, voilà que c’est celui de Jacques Legros qui est inscrit. Les lecteurs du magazine n’ont pas manqué de le prévenir et de lui poser des questions ! En effet, il était impensable de croire au remplacement de Jean-Luc Reichmann dans Les 12 coups de midi. Depuis 10 ans, Les 12 coups de midi sont inscrits dans l’ADN de Jean-Luc Reichmann. Pour le public de l’émission, il est inconcevable d’envisager un remplaçant à l’animateur. Car c’est autant pour l’émission que pour le retrouver sur l’écran du salon qu’ils allument leur télévision !

Jean-Luc Reichmann va alors vite rétablir la vérité. Mais comme à son habitude, il fera preuve d’une bonne dose d’humour au passage. Le deuxième animateur de TF1 préféré des Français va alors proposer une devinette à ses abonnés. Il leur demande donc si c’est lui qui ne sait plus lire à cause du confinement, si il s’agit d’un poisson d’avril ou bien si il va vraiment être remplacé par Jacques Legros.

L’humour de l’animateur sauve la situation

Il faut bien avouer que l’humour de Jean-Luc Reichmann a eu le don de désamorcer la situation. Car pendant quelques instants, les fans de l’animateur se sont réellement inquiétés d’imaginer qu’il puisse être remplacé. Si certains avaient rapidement conclu à une erreur de la part du magazine, d’autres ne pouvaient pas s’empêcher d’imaginer le pire. Et pour les comprendre, rappelons encore une fois le contexte. En plein confinement et quelques semaines de l’annonce d’une pandémie mondiale, le monde entier était sujet à l’angoisse et à la peur. Avec de tels sentiments i lest beaucoup plus facile de croire aux mauvaises nouvelles plutôt qu’aux bonnes.

Mais heureusement, les fans de Jean-Luc Reichmann étaient rares à tomber dans le panneau. En effet, ils pouvaient compter sur lui pour les faire relativiser. De la joie et de la bonne humeur, du rire et des sourires, autant de remèdes prescrits et administrés au quotidien par Jean-Luc Reichmann à ses abonnés. Ainsi, aucune raison de tomber dans la déprime ou de se sentir isoler et apeuré pendant le confinement. L’énergie communicative de l’animateur aura certainement sauvé des centaines de personnes de la déprime. Et même si cela n’en aura sauvé qu’une seule, il sera tout aussi fier de lui.

Le bien-être de son public est peut-être la clé de son succès ?

Sa recette du bonheur semble fonctionner. Et il tient donc à la partager avec son public qu’il aime tant. Dans une autre publication sur Instagram, il partageait une image qui fait la liste des choses à faire et à ne pas faire pour rester de bonne humeur. Jean-Luc Reichmann n’a pas de secrets pour ses fans et souhaite visiblement qu’ils puissent être aussi épanouis que lui peut l’être grâce à eux.

L’animateur des 12 coups de midi ne risque pas de disparaître de TF1 ou de son émission de si tôt. En effet, lui retirer la présentation des 12 coups de midi c’est enlever le soleil quotidien à son public. Les fans de Jean-Luc Reichmann ne laisseront jamais un tel scénario se produire. Et Jean-Luc Reichmann non plus !