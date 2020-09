Jean-Marc Généreux fait ses adieux à Danse avec les stars: il dévoile son nouveau projet, l’émission “Spectaculaire”

Jean-Marc Généreux quitte l’émission Danse avec les stars après neuf ans de bons et loyaux services sur TF1. Le danseur de salon québécois passe à la concurrente au sein du groupe France Télévisions. C’est au magazine Télé 7 Jours qu’il raconte tout sur son départ de TF1 et surtout, sur son nouveau projet.

Son public adoré va peut-être se sentir très triste de ne plus entendre leur célèbre danseur lancer ses fameux : “J’achète !”. C’est officiel : Jean-Marc Généreux ne reviendra plus sur le plateau de Danse avec les stars. Vendredi 28 août dernier, la nouvelle est tombée lorsque Jean-Marc Généreux s’est exprimé dans les colonnes du Parisien : “Je ne sais pas quand pourra revenir Danse avec les stars, un spectacle avec beaucoup de proximité. Et personne ne sait, même pour 2021. Le report de la onzième saison a énormément pesé dans mon choix. Émotionnellement, c’est difficile de quitter tout ça. Mais c’est un nouveau départ”, détaillait Jean-Marc Généreux. Mais que ses admirateurs se rassurent : ils pourront continuer à le suivre dans un autre programme qui sera diffusé sur la chaîne France 2, et qui s’intitule Spectaculaire. Le danseur québécois ne cache pas sa joie : “Je suis tellement heureux que j’ai envie de le crier sur tous les toits !”, s’extasiait-il.

Jean-Marc Généreux

« Je me sens chanceux. Je vais être un poète ! »

Si Jean-Marc Généreux semble si heureux de ce nouveau projet, c’est parce que le concept lui plaît énormément. Cette émission sera un mélange entre Le Plus grand cabaret du monde et La France a un incroyable talent. Le quintuple champion « Latin Amateur » et quintuple champion « 10 danses Amateur » au Canada a dévoilé aux journalistes de Télé 7 jours à quoi ressemblera sa nouvelle émission Spectaculaire : “C’est comme si l’on m’avait donné les clés d’un nouveau théâtre. La vie n’a pas toujours été généreuse avec moi, mais je me sens tellement légitime dans ce rôle. Je me sens chanceux. Je vais être un poète !”, s’extasie Jean-Marc Généreux. Le coach n’a pas hésité une seule seconde quand France Télévisions lui a faite cette proposition en or. Et il saura animer cette émission puisqu’elle entre tout-à-fait dans son registre.

Danse, musique, cirque, magie et même « mapping » !

Télé 7 Jours énumère les différentes disciplines qui seront à l’honneur dans ce nouveau programme : spectacle vivant avec danse, musique, stand-up, cirque, magie, et même mapping. Quesako ? Le mapping consiste à “projeter des images grandeur nature sur des décors en relief”. Evidemment, les téléspectateurs auront un rôle à jouer, puisqu’ils devront voter pour leur numéro favori. En espérant que Jean-Marc Généreux achète les choix des téléspectateurs de France 2 !