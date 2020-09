Jean-Marc Généreux s’inquiète pour sa fille Francesca et nous confie toutes ses craintes !

Très proche de sa fille Francesca, Jean-Marc Généreux est un vrai papa poule. À 21 ans, elle est lourdement handicapée et peut réellement compter sur le célèbre danseur très angoissé pour cette dernière. Pour Jean-Marc Généreux, la rentrée est de taille.

Le danseur québécois a quitté la chaîne TF1 et surtout le jury de Danse avec les stars, et sera dès le 3 octobre prochain l’animateur de Spectaculaire sur France 2.

Jean-Marc Généreux est très enthousiaste à l’idée d’entamer cette nouvelle aventure mais l’ancien juré de la première chaîne pense toujours beaucoup à sa vie outre-Atlantique.

Il fait donc de nombreux allers-retours entre la France et le Canada pour retrouver sa femme France et leur fille Francesca, atteinte du syndrome de Rett. Il s’agit d’une maladie génétique provoquant un handicap mental et de lourds problèmes de motricité.

Jean-Marc Généreux

À 57 ans, ce papa est aux petits soins pour sa fille de 21 ans, et partage régulièrement sur les réseaux ses tendres moments avec elle. Il partage aussi souvent ses angoisses dues à son handicap très lourd.

Durant le confinement, en mars dernier, le danseur avait partagé son inquiétude sur les réseaux sociaux car sa fille était coupée du monde médical alors que sa santé était en jeu.

Jean-Marc Généreux a donné des nouvelles de sa cadette, quelques mois plus tard. Il se veut à la fois rassurant, mais aussi réaliste concernant la situation de sa petite Francesca. “Elle est stable, a-t-il confié à Télé Star. Quand on regarde ma fille, on dirait une enfant de 9 ans, alors qu’elle en a 21. Le risque pour elle, c’est l’épilepsie, l’hyperventilation, l’apnée. Quand tout se mélange, on pourrait la perdre. On sait si peu de choses sur les maladies neurologiques.”

Mais celui qui est nouvellement animateur a pu, heureusement, profiter au maximum de sa fille lors du confinement et être présent à plein temps.

Jean-Marc Généreux a donc fait quelques confessions très touchantes, et fait tout pour le bonheur de sa petite famille. Et même s’il est souvent à des milliers de kilomètres de Francesca, l’animateur de France 2 pourra la faire rêver grâce à sa nouvelle émission de divertissement. La jeune femme sera certainement devant sa télé pour admirer son cher papa.

« Danse avec les stars c’était merveilleux mais il fallait que je passe à autre chose et l’opportunité était trop belle » a-t-il confié à Cyril Hanouna et ses équipes.

Spectaculaire, la nouvelle émission de divertissement de France 2, sera diffusée le 3 octobre prochain. IL s’agira de douze numéros mêlant acrobaties, cascades, surprises et poésie, indique 20 Minutes, qui a assisté à l’enregistrement.