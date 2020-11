Jean-Marc (L’amour est dans le pré): sa santé en danger, il doit arrêter de travailler!

L’agriculteur qui avait participé à la session de “L’amour est dans le pré 2017” n’est malheureusement pas très en forme … Ce lundi 23 novembre, dans “L’amour vu du pré”Jean-Marc a communiqué sur ses soucis de santé, il a notamment annoncé qu’il s’apprêtait à changer de vie. Se compagne Françoise est aux anges !

Suite à la diffusion de L’amour est dans le pré 2020 du 23 novembre, les téléspectateurs de M6 ont pu revoir d’anciens agriculteurs dans le chapitre L’amour vu du pré.

Le viticulteur, céréalier et éleveur de vaches allaitantes en Bourgogne, Jean-Marc, révélé en 2017 lors de la saison 12 faisait partie du casting.

Depuis l’émission il file d’ailleurs le parfait amour avec Françoise, (qui, de son côté avait participé à l’émission précédente mais n’avait pas trouvé l’amour auprès d’Éric.

Le couple a d’abord confié qu’il a fallu du temps pour qu’ils s’accordent, Françoise étant un peu trop exigeante, voire “chiante” comme le dit Karine Le Marchand.

Jean-Marc, lui, ne faisait pas trop attention à elle et oubliait parfois de la prévenir quand il s’absentait. Mais aujourd’hui ils ont trouvé leur équilibre.

C’est donc le coeur lourd que l’ex participant de l’Amour est dans le pré tire sa révérence, mais pour sa compagne Françoise c’est le bonheur total car elle aura son homme rien que pour elle ! “ Je vais essayer de consacrer un peu plus de temps à Françoise et peut-être aussi partir. Jusqu’à maintenant, je n’ai pas pris beaucoup de vacances “, a-t-il poursuivi.

Le couple va d’ailleurs prochainement totalement changer de vie et Jean-Marc a souhaité tenir tout le monde au courant concernant son état de santé : “ C’est la dernière année que je fais les vaches. Avec des problèmes de santé et d’autres problèmes, j’ai décidé d’arrêter le 15 décembre “, a-t-il tristement confié.

Jean-Marc et a belle vont donc être plus que ravi de pouvoir prendre ce grand bol d’air frais loin des contraintes quotidiennes. Et moi je ne veux pas le perdre, je veux le garder le plus longtemps possible“, a déclaré Françoise, tout en souriant, amoureusement.