Jean-Marie Bigard violemment censuré? Énervé il pousse un énorme coup de gueule, ça vaut le détour !

Décidément, Jean-Marie Bigard est le roi du « coup de gueule de 2020 » ! S’il est principalement fait connaître en tant qu’humoriste, sa réputation repose aujourd’hui sur les nombreux clashs qu’il lance auprès des médias et réseaux sociaux. Et une fois de plus, l’humoriste scénique semble avoir quelques réclamations à faire ! Une publication qu’il a faite récemment a d’ailleurs fait le tour de la toile.

Si on avant l’habitude de le voir polémiquer sur les mesures imposées par l’Etat contre la pandémie, c’est un tout autre sujet que Jean-Marie Bigard aborde. En effet, ce dernier serait victime d’une sanction dans sa liberté d’expression. Une situation qui ne lui plaît nullement. Et il compte bien le faire savoir !

Une star des réseaux sociaux

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean Marie Bigard (@bigard_officiel)



Depuis plusieurs années, le compagnon de Lola Marois est très présent sur les réseaux sociaux. Que ce soit Twitter, Instagram ou Facebook, l’humoriste a réussi à se créer une belle communauté qui le suit régulièrement. On sait d’ailleurs qu’il compte plus de 183 000 abonnés sur Twitter. Mais ce n’est pas la plateforme où il est le plus suivi !

C’est plutôt sur le site de Mark Zuckerberg que Jean-Marie Bigard est le plus populaire. La preuve, son compte Facebook totalise un nombre de 1,2 million d’abonnés. Une véritable réussite même si cela implique beaucoup de travail de sa part ! L’humoriste se plaint d’ailleurs de ne pas toujours réussir à maintenir son compte actif.

Jean-Marie Bigard censuré sur Facebook ?

Les derniers mois ont été particulièrement difficiles pour Jean-Marie Bigard. Entre l’incohérence des mesures de protection contre la pandémie et les impacts dans le secteur culturel, le compagnon de Lola Marois fait part de son mécontentement régulièrement. Son compte Facebook est son principal moyen de communication pour ce faire.

Comme mon premier compte facebook (1,2 millions d abonnés) est bloqué quasiment tous les 2 jours

Je me suis créé un autre compte qui a déjà été banni au bout de 5 jours.

Dois je sentir qu’on essaie de me fairer fermer ma gueule ou pas ?😂😂 — Jean Marie BIGARD (@JM_Bigard) December 31, 2020

Mais cela n’est pas toujours apprécié par la plateforme ! Ce 31 décembre, l’humoriste s’est d’ailleurs plaint sur Twitter. En effet, il semblerait qu’il soit régulièrement censuré sur Facebook à cause de ses publications. Son compte habituel aurait d’ailleurs été « bloqué tous les deux jours ». Mais pire encore, la nouvelle page qu’il a créé a également été « censuré au bout de 5 jours ».

Les abonnés le soutiennent !

« Dois-je sentir qu’on essaie de me faire fermer ma gueule ou pas ? » a-t-il déclaré auprès de ses followers. Une publication qui a été appréciée des abonnés si l’on en croit leur réaction dans les commentaires ! En effet, les followers de Jean-Marie Bigard ont été d’un soutien indéfectible que ce soit pour le conseiller ou lui apporter leur compréhension.

« Toute vérité dérange » ou encore « bienvenue chez ceux qu’on appelle les complotistes » peut-on lire parmi les commentaires de sa publication. Certains de ses followers proposent même de prendre de nouvelles mesures pour mieux gérer son compte Facebook. Reste à savoir si cela permettra à Jean-Marie Bigard de mieux exprimer son avis !