Jean-Marie Bigard explique comment il a “ramé” pour conquérir le cœur de sa femme, Lola Marois

Jean-Marie Bigard est en couple avec une comédienne et une chanteuse française de 37 ans. Elle est l’épouse de Jean-Marie Bigard depuis le 27 mai 2011 et ils sont les parents de jumeaux nés en novembre 2012, Jules et Bella. Mais il n’aura pas échappé aux fans de l’humoriste qu’il s’agit de la seconde épouse de Jean-Marie Bigard. Et que Lola Marois est beaucoup plus jeune que lui. Ce jeudi 29 octobre, le couple était invité sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste. Et pour répondre aux questions de Cyril Hanouna, Jean-Marie Bigard et Lola Marois vont revenir sur leur première rencontre. L’humoriste va alors expliquer comment il a dû ramer pour séduire la comédienne.

Jean-Marie Bigard et Lola Marois, un couple atypique mais soudé

Ce sont presque trente ans qui séparent Jean-Marie Bigard et Lola Marois. Mais quand il s’agit d’amour, l’adage veut que l’âge n’importe pas vraiment. D’autant que dans le cas de ce couple, cela fait déjà treize ans qu’ils partagent la vie de l’un de l’autre. Ainsi, les critiques de leurs détracteurs n’ont pas réussi à séparer les amoureux. Ils sont d’ailleurs toujours amoureux aujourd’hui et cela comme au premier jour. Il n’y qu’à se promener sur les comptes Instagram respectifs pour se rendre compte qu’ils sont inséparables. Sur le plateau de Touche Pas à Mon Poste, Jean-Marie Bigard et Lola Marois conviennent même qu’ils en font peut-être un peu trop sur les réseaux sociaux à ce sujet. Après tout, ce n’est pas la pudeur mal placée qui dérange ce couple. En effet, ils n’hésitent pas à parler de leur intimité à la télévision, notamment dans l’émission de Thierry Ardisson.

Voir cette publication sur Instagram Joyeux anniversaire mon Roi ❤️je t’aime pour la vie 🎈🥰🎁🎊 Une publication partagée par Lola Marois Bigard (@lolamarois) le 17 Mai 2020 à 3 :02 PDT

La première rencontre du couple est dévoilée sur TPMP

Malgré cette absence de gêne pour parler de leur couple, Jean-Marie Bigard et Lola Marois n’étaient pas venus sur le plateau de Cyril Hanouna pour se confier à ce sujet spécialement. Ils venaient pour faire la promotion du nouveau titre de Lola Marois, Suavemente. Mais Cyril Hanouna joint l’utile à l’agréable et permet aux téléspectateurs de satisfaire leur curiosité. En effet, il va demander aux amoureux de raconter comment ils se sont rencontrés. Et Lola Marois et Jean-Marie Bigard n’ont pas la même vision du phénomène. Pour Jean-Marie Bigard, séduire sa future femme s’est fait en plusieurs épisodes avec des cadeaux, des restaurants, des messages tendres et autres surprises. Pour lui, il a véritablement ramé pour réussir à l’approcher. Tandis que pour Lola Marois, dès qu’ils se sont rencontré dans les loges, à la suite d’un spectacle de l’humoriste, ils ont tout de suite accroché.

Les amoureux vont se disputer gentiment pour savoir qui à raison et qui a tord. L’essentiel étant qu’ils soient parvenus à se retrouver et à fonder cette belle famille qu’ils forment aujourd’hui. La “dispute” amoureuse se finira évidemment sur une blague grivoise de Jean-Marie Bigard, affirmant qu’il a tout de même eu du mal à se “mettre dedans”. Ils finissent d’accords sur le fait qu’ils ont mis du temps à se connaître. Mais aussi sur le fait qu’ils se sont tout de suite grandement appréciés.