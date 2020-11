Jean-Marie Bigard: Lola Marois très remontée, elle défend son mari et dézingue François Cluzet

En couple depuis près de 10 ans avec Jean-Marie Bigard, Lola Marois prend une nouvelle fois la défense de son mari. Après les propos tenus par François Cluzet, la comédienne a décidé une fois de plus de prendre la parole. Pour elle, ces insultes sont totalement inacceptables. Bien décidée à défendre son compagnon, Lola Marois s’explique sur Non Stop People.



Lola Marois , très protectrice avec son mari Jean-Marie Bigard

Un couple réellement fusionnel



Lors de cet entretien accordé à Évelyne Thomas, Lola Marois est revenue sur ses années de bonheur avec son époux. Durant cette interview, elle se remémore cette date du 27 mai 2011 si importante à ses yeux. Ce jour-là, devant Monsieur le Maire, la jeune femme et Jean-Marie Bigard deviennent mari et femme. Depuis ce jour, la comédienne vit le parfait amour. Même si parfois, les sorties médiatiques de Jean-Marie Bigard l’amènent à réagir plus qu’elle ne le souhaite. Mais pour elle, dans un couple, il faut se soutenir. Alors il n’est pas question d’accepter les critiques visant son compagnon. Surtout, si elles ne sont pas fondées !



Durant ces derniers mois, Lola Marois a d’ailleurs à de nombreuses reprises pris la parole. Car son mari est attaqué de toutes parts. Le célèbre humoriste a parfois été vivement critiqué pour ses prises de position notamment contre le gouvernement. Mais également sur ses sorties médiatiques au sujet de la covid-19. Suite à ces avis très tranchés, certaines personnalités l’ont véritablement clashé. Parmi celles-ci, il y a François Cluzet. En direct sur l’antenne de RTL, l’acteur a traité Jean-Marie Bigard ” d’abrutis total “. Pour Lola Marois, il est temps de remettre les choses à leur place.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lola Marois Bigard (@lolamarois)

” Je suis une lionne “



De toute évidence, Lola Marois paraît très blessée par la sortie de François Cluzet. Et si on touche à son mari, la jeune femme est capable de sortir les griffes. ” Ça m’a touché. Je suis une mère juive, je suis une lionne. Il ne faut pas trop aller là où j’aime les gens, donc bien sûr que ça m’a touché. Il traite mon mari de roi des beaufs “. Très remontée, Lola Marois décide de mettre les points sur les i. Bien évidemment, elle reconnaît que son mari a parfois ” un côté beauf “. Mais pour elle au contraire, c’est ” génial “. D’ailleurs, elle se demande ce que ça veut bien dire ! En tout cas, elle rappelle que l’humour de son mari permet de faire rire des millions de Français. Pour elle, dans les blagues de son mari, il y a est toujours deux manières de les analyser.



Dans cette déclaration face à Évelyne Thomas, Lola Marois ajoute même que son compagnon ne manque pas de poésie. Alors une fois de plus, elle interpelle François Cluzet. ” S’il avait un peu plus d’intelligence, il saurait lire entre les lignes (…) “. La comédienne de Plus belle la vie invite même François Cluzet a assisté à l’un des spectacles de son mari. Toujours selon son analyse, insulter Jean-Marie Bigard pour son côté beauf, c’est insulter beaucoup de Français. Une fois de plus, Lola Marois se montre très protectrice. Et par cette sortie, elle met au défi qui que ce soit de traiter son mari de ” d’abruti total “. Voilà en tout cas, François Cluzet prévenu.

©️ Toute reproduction, en tout ou en partie, sous quelque forme que ce soit, est interdite sans l’autorisation préalable de Ldpeople.com