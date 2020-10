Jean-Marie Bigard pète un plomb violemment: une intervention est obligatoire par Jean-Michel Maire et Bernard Montiel

Ce jeudi 29 octobre 2020, sous les projecteurs de TPMP, Jean-Marie Bigard a complètement perdu les pédales. Au point que Jean-Michel Maire et Bernard Montiel aient du le calmer. Découvrez ce que l’humoriste a osé dire à l’antenne sur C8 !

Sur C8, les chroniqueurs de Cyril Hanouna ne partagent pas toujours les mêmes points de vue. Mais certains d’entre eux balancent carrément des fake news à tour de bras. Ce fut le cas de Jean-Marie Bigard qui a choqué beaucoup de monde sur le plateau.

Ce jeudi 29 octobre, le sujet qui occupait tous les esprits était bien sûr le reconfinement. Autour de la table, les chroniqueurs ont évoqué l’interview de Didier Raout par David Pujadas deux jours plus tôt, le 27 octobre, sur LCI.

Jean-Marie Bigard a fait savoir qu’il ne jurait que par la chloroquine promue par Didier Raoult. “Une connerie”, s’est empressé de dire Jean-Michel Maire. Le mari de Lola Marois s’est alors lâché dans une rhétorique conspirationniste : “Le gouvernement a commandé 70kg d’hydroxychloroquine. On a la vidéo, on sait qu’ils ont commandé ça ! On a des traitements et on ne veut pas les utiliser. On est sous la puissance financière des laboratoires“, a-t-il tenté de convaincre.

Pour Bernard Montiel, c’est trop : à son tour de l’arrêter !

Sa vision paranoïaque du monde ne s’arrête pas là : “Les laboratoires veulent absolument qu’il n’y ait pas de traitements pour le Covid !” Bernard Montiel que se tenait jusqu’ici tranquille n’a pas pu s’empêcher de prendre la parole : “Jean-Marie je t’adore, mais tu n’es pas responsable en disant ça. Comment oses-tu dire que des laboratoires trafiquent ? C’est faux. Il y a des traitements qu’on est en train d’essayer en ce moment. C’est sérieux. Ils mettent des millions“, a-t-il expliqué.

Mais Jean-Marie Bigard n’a pas voulu entendre raison. D’après lui, le gouvernement ne veut rien de plus que de gagner de l’argent. Ce qui ne tient pas debout car si c’était le cas, le gouvernement ne reconfinerait pas le pays. Comme le débat s’enlisait et que Jean-Marie Bigard s’entêtait dans ses convictions stériles, Cyril Hanouna a envoyé la suite.

“Un abruti total qui en plus vous explique qu’il va peut-être se présenter à la présidentielle.”

Le papa de Jules et Bella sait mettre de l’huile sur le feu ! Il a récemment irrité François Cluzet au point que ce dernier s’est exprimé publiquement à son sujet. Au micro de RTL, l’acteur lui a fait beaucoup de reproches “Ce qui me fait monter sur mes grands chevaux, c’est quand je vois qu’une chaîne d’information comme BFM TV consacre une heure en direct à ce roi des beaufs qu’est Jean-Marie Bigard. Alors là, ça me met, mais fou.”

Il a poursuivi : “Je ne comprends pas comment on peut donner une heure d’antenne en direct à un abruti total qui en plus vous explique qu’il va peut-être se présenter à la présidentielle avec un mot d’ordre : je me présenterai pour le peuple, au lieu de dire pour les beaufs que je suis, et ensuite qui tient des propos avec un masque, où il nous adresse à tous un mot de bienvenue, qui consiste à dire allez tous vous faire trois petits points“.

Ce 27 septembre, la femme de l’humoriste Lola Marois la riposté dans une story sur instagram “Bah alors François, on fait un petit boudin ? Présente toi si t’as le seum, frérot “. Peu de chance que les deux intéressés se soient expliqués depuis…