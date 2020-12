Jean-Marie Bigard : son énorme dérapage dans TPMP qui pousse Cyril à intervenir avec ses Chroniqueurs !

Jean-Marie Bigard et la pandémie, ce n’est pas une histoire qui coule de source. En effet, les coups de gueule de l’humoriste sont récurrents sur ce sujet. Invité sur le plateau de TPMP, à plusieurs reprises il s’exprime de façon dangereuse à ce propos. Au lendemain de l’annonce du deuxième confinement, Jean-Marie Bigard s’est permis de dire des choses qui ont contraint Cyril Hanouna et ses chroniqueurs à intervenir. Un énorme dérapage que LDPeople vous raconte dans cet article. Car les internautes ne semblent pas avoir fini d’alimenter le débat sur ce thème.

Jean-Marie Bigard dérape en beauté dans TPMP

Jean-Marie Bigard s’est permis de dire une chose énorme. Certains téléspectateurs seront d’accord avec lui et sont heureux de voir leurs opinions exprimées à la télévision. Mais sur le plateau de TPMP, laisser passer ce genre de propos c’est ouvrir la porte aux théories du complot et aux affabulations. En effet, Jean-Marie Bigard a lâché être persuadé que les laboratoires pharmaceutiques ne souhaitent pas qu’il existe de traitement.

Si l’humoriste avance cela c’est que le débat en plateau se porte sur le professeur Didier Raoult. Or, il avait tenté de soigner ses patients atteints par la Covid-19 avec un traitement à base de chloroquine. Mais ce dernier est jugé dangereux car aucune étude sur le long terme de permet d’assurer la réelle guérison des patients. Cependant, le professeur Didier Raoult persistait jusqu’à ce que le gouvernement intervienne sur la question.

Ce sont ces éléments qui font dire à Jean-Marie Bigard que le professeur Didier Raoult est entravé à cause des laboratoires. Selon lui, les laboratoires sont des trafiquants qui placent leurs intérêts financiers avant la santé de la population. Des propos graves en somme, qui ne sont pas sans rappeler ceux des complotantes. Aussi, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs ne pouvaient pas tolérer de tels propos en plateau.

Cyril Hanouna et ses chroniqueurs sont contraints de remettre le mari de Lola Marois en place

À la suite de cette déclaration de Jean-Marie Bigard, il a été contredit et rappelé à la raison notamment par Bernard Montiel. Ce dernier lui souligne que de tenir de tels propos, faux de surcroît, peut avoir des conséquences dramatiques. À la télévision, il n’est pas possible de véhiculer de telles idées. Cela peut tourner au drame et s’avérer dangereux.

Bien que Jean-Marie Bigard ait été remis à sa place, il n’en pense évidemment pas moins. En effet, depuis cette affaire du 29 octobre dernier, l’humoriste poursuit son combat d’idée sur les réseaux sociaux. Il reste convaincu que cette pandémie est bien pratique pour les dirigeants qui souhaitaient pouvoir rendre docile la population. Et les internautes n’ont pas fini d’argumenter sur ce thème eux aussi.

Alors que la France se prépare à faire face à une troisième vague de contamination suite aux fêtes de fin d’année, les tensions sont à leurs combles. La campagne de vaccination devrait bientôt démarrer mais déjà, une nouvelle souche du virus fait son apparition. La nouvelle année risque donc de terriblement ressembler à celle de 2021.