Jean-Marie Bigard témoigne sur sa terrible maladie, ses “douleurs permanentes” confidences choc !

Jean-Marie Bigard était reçu sur Canal+ dans l’émission L’info du vrai, le mag. Il s’y livrait totalement et en a profité pour aborder également le sujet de sa santé. L’humoriste de 66 ans est contraint de vivre avec une maladie douloureuse depuis la naissance de ses jumeaux. Bien loin de ses “coups de gueule” habituels, Jean-Marie Bigard dévoile un aspect de sa personnalité qui se faisait plus rare ses derniers temps. Son côté sensible n’a pas manqué d’émouvoir ses fans. Pour beaucoup, ils ignoraient ses souffrances quotidiennes. LDPeople vous détaille ce passage de son interview dans cet article.

Jean-Marie Bigard témoigne de son quotidien douloureux

Jean-Marie Bigard a fait figure d’opposition aux mesures prises par le gouvernement pour endiguer la pandémie. Souvent très en colère, voire en rage, contre ces mesures qu’il juge liberticides, il déplorait que quelques hommes tiennent entre leurs mains l’avenir de tout le pays. Selon lui, ce sont des motivations financières qui dictent leurs prises de décision. Or, il souhaiterait que l’amour et l’humanité soient au cœur de tous les débats de société. Sur Canal+, il parle donc avec son âme et dévoile un aspect très sensible de sa personnalité. Cela le conduit notamment à évoquer la naissance difficile de ses jumeaux.

En couple avec l’actrice et chanteuse Lola Marois, ils ont eu le bonheur de devenir parents. Mais les jumeaux n’avaient que six mois lorsqu’ils sont sortis du ventre de leur maman. Jean-Marie Bigard a été soumis à un stress inouï, se demandant si ses enfants allaient rester en vie. Trois mois de torture pour les jeunes parents. Les jumeaux ont aujourd’hui 8 ans et sont en bonne santé. Mais leur père a développé une maladie suite à cette période d’anxiété sans précédents. En effet, il est atteint de polyarthrite rhumatoïde depuis la naissance de ses enfants. Sous la terreur de les perdre, il a développé cette terrible maladie qui lui procure des douleurs vives et permanentes.

Jean-Marie Bigard explique alors avoir du mal à mettre ses chaussettes par exemple. Les petits gestes du quotidien sont bien souvent des épreuves pour l’humoriste. Ses fans savent également qu’il est atteint de diabète. Un quotidien vraiment compliqué pour cet homme qui trouve tout de même, et peut-être encore davantage, le temps de rire et se faire porte parole de l’amour. Bien que ce ne soit pas le portrait habituel qui soit dressé de Jean-Marie Bigard, LDPeople ne peut que reconnaître avoir été ému par son témoignage, le 9 décembre dernier, sur Canal+.

L’humoriste sort de sa carapace

Le mari de Lola Marois était heureux de partager ses états d’âme les plus sincères sans être interrompu ou tourné en dérision. En effet, avec ses nombreuses interventions concernant les mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire, il s’était souvent illustré comme un homme et amateur de polémiques. Jean-Marie Bigard se présentait cette fois-ci calme et très emphatique. Une facette de sa personne qui ses fans connaissent bien mais que ses détracteurs n’avaient pas eu à voir depuis bien longtemps.