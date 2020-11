Jean-Michel Jarre: son âge surprend les téléspectateurs et internautes

Jean-Michel Jarre est un célèbre auteur, compositeur et interprète français. Sa musique électronique est incontournable. Il vend près de 85 millions de disques au cours de sa carrière. Invité sur les plateaux de télévision, ses fans découvrent alors l’âge de Jean-Michel Jarre et c’est un choc. En effet, à le regarder, personne n’aurait imaginé qu’il puisse avoir plus de 70 ans! Et pourtant, l’artiste est né en 1948 et a fêté ses 72 ans le 24 août dernier. Une surprise pour les téléspectateurs et pour les internautes qui n’en reviennent toujours pas.

Jean-Michel Jarre impressionne toujours autant lorsqu’il dévoile son âge

Jean-Michel Jarre se fait rare à la télévision. Alors, lorsqu’il est en plateau, il fascine ses fans. Il a été reçu chez Michel Drucker, sur le célèbre plateau de Vivement dimanche notamment. Mais aussi par Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche. L’année dernière, l’artiste faisait en effet le tour des plateaux de télévision pour présenter son ouvrage Mélancolique rodéo. Il se livrait alors à des interviews précis sur sa vie. Au fils des discussion, un élément a retenu particulièrement l’attention de son public et ce n’était autre que son âge. Car à voir Jean-Michel Jarre, personne ne pourrait penser qu’il ait dépassé les 70 ans. Fringant, certes, avec les cheveux grisonnant mais aussi une peau de jeune homme, personne n’aurait donner plus de 45 ans à Jean-Michel Jarre.

Suite à ses interviews concernant la sortie de son livre, les internautes continuent d’halluciner en découvrant l’âge de Jean-Michel Jarre. Les réactions étaient vives alors. Et aujourd’hui, pour ceux qui ignorait l’âge de l’artiste, c’est toujours autant impressionnant. Il faut dire qu’il ne les fait pas du tout ! Certains partent en quête de connaître le secret de jouvence de Jean-Michel Jarre. Peut-être que la musique électronique lui permet de rester jeune ? C’est fort peu probable. Mais comment fait-il pour ne pas laisser le temps se marquer sur lui de la sorte ?

Mon but dans la vie c’est d’aussi bien vieillir que Jean Michel Jarre. Ce mec a 72 ans pic.twitter.com/DrZrmfvgWG — Nainposteur (@TheNainposteur) September 14, 2020

Une carrière impressionnante qui colle avec son âge, amis son physique sème le doute

À bien y regarder, la carrière de Jean-Michel Jarre débute en 1975, neuf ans après qu’il ait obtenu son baccalauréat. Oxygène son premier album, est un concept innovant qui invite au voyage à travers six mouvements. Il devient incontournable cette année-là. C’est aussi cette même année qu’il devient père pour la première fois. Et depuis, Jean-Michel Jarre a su rester au top de son travail des sons et des matières. Sans que e dernier prenne une ride d’ailleurs, tout comme lui visiblement.

Le phénomène ne cesse d’impressionner. Partout où il va, les animateurs et les téléspectateurs sont hallucinés d’apprendre son âge. Et les internautes relaient cette information, toujours aussi impressionnés par le physique de l’artiste. Jean-Michel Jarre a bel et bien 72 ans en cette année 2020. Et il est vrai qu’il est difficile d’imaginer qu’il ait cet âge-là en le regardant. En contemplant sa carrière c’est pourtant un âge tout à fait décent pour le grand artiste qu’il est aujourd’hui. Mais son apparence ne laisse pas imaginer une seconde qu’il puisse être si âgé.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Michel Jarre (@jeanmicheljarre)

