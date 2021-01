Jean-Michel Maire, amoureux, il révèle une très rare photo de sa nouvelle compagne, Marion

Après le réveillon de Nouvel An, Jean-Michel Maire a décidé de faire un petit cadeau à sa communauté. Aussi, le célèbre chroniqueur de Cyril Hanouna n’a pas hésité à partager un cliché de sa compagne Marion sur Twitter. Connu pour ses nombreuses aventures, le journaliste semblait effectivement s’être quelque peu assagi ces derniers mois. Dès lors, il est très heureux et fier de présenter la nouvelle élue de son cœur. LD People revient sur cette publication.

Jean-Michel Maire : un véritable séducteur

De nombreuses conquêtes

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Jean-Michel Maire a régulièrement évoqué les femmes qui ont traversé sa vie. En effet, l’homme de télévision paraît être un véritable amoureux de la gent féminine. Et lorsqu’il était célibataire, il n’hésitait pas à enchaîner les aventures. D’ailleurs, il reconnaît lui-même avoir mis plusieurs techniques de drague en place. Pourtant, toutes sont loin de réussir. En effet, il a récemment été gentiment, mais fermement, repoussé par la belle Rachel Legrain-Trapani. Mais le proche de Cyril Hanouna a plusieurs cordes à son arc.

Ainsi, il n’hésite pas à utiliser son amitié avec le présentateur de Touche pas à mon poste pour arriver à ses fins.” Plusieurs fois, on m’a proposé de succomber à mon “ pseudo charme “si je donnais votre numéro de téléphone « Dès lors Jean-Michel Maire avoue à Cyril Hanouna, l’avoir fait ! Mais ce temps de vie dissolue semble aujourd’hui résolu. En effet, le quinquagénaire paraît aujourd’hui très heureux dans son nouveau couple. LD People revient sur les dernières déclarations de l’ancien célibataire.

Une merveilleuse année à vous mes chatons et fuck 2020 pic.twitter.com/41MB4i3oFg — Jean-Michel Maire (@jmmaireofficiel) January 1, 2021

Une simple amitié à la base

Tout a commencé très simplement ! En réalité Jean-Michel Maire et Marion se sont rencontrés un peu avant le confinement. L’une de leur passion commune les avait vraiment rapprochés. En effet, la jolie brune et l’animateur sont tous des amoureux de la race canine. Mais alors que leur idylle commence, la pandémie se fait de plus en plus ressentir. Ainsi, un confinement est instauré. Et c’est là que tout débute véritablement pour le couple. ” On a un amour commun : les chiens. Il se trouve qu’elle a deux chiens et comme elle était confinée avec eux dans un petit appartement, je lui ai proposé de venir chez moi. Parce que j’ai la chance d’avoir une terrasse. Elle devait rester 2 jours, 3 jours, 4 jours et puis elle est restée 2 mois “.

Mais alors qui est cette jeune femme qui aura réussi à calmer le volage Jean-Michel Maire ? Marion, de son prénom, aurait un important poste de commercial au cœur d’une société distribuant des boissons d’une célèbre marque. Elle se définit comme sportive et adore le fitness, le ski et le yoga. Mais ses centres d’intérêt ne s’arrêtent pas là. Elle serait également passionnée par les voyages et la photographie. Depuis maintenant quelques mois, Jean-Michel Maire vit donc une belle aventure avec la nouvelle élue de son cœur. Pourtant, il s’était montré très discret jusque-là. Mais aujourd’hui, il publie un cliché sur lequel il présente sa nouvelle compagne. Tous deux profitent donc de l’occasion pour souhaiter une bonne année 2021 à tous ceux qui les suivent. Et en retour, un grand nombre d’internautes leur souhaitent également le meilleur pour cette nouvelle année qui s’annonce.