Jean-Michel Maire dévoile sa chérie Marion, la sublime jeune femme fait un GROS BUZZ !

Les fans de Touche pas à mon poste connaissent très bien Jean-Michel Maire. C’est simple, s’il fallait le décrire en quelques mots : un véritable cœur d’artichaut ! Le journaliste originaire de Nancy a en effet beaucoup de mal à résister aux charmes de la gent féminine. Alors souvent, sous les projecteurs de TPMP, il se confie sur ses histoires de coeur.

Pas du genre casanier, Jean-Michel Maire ne sait tout simplement pas résister aux charmes de la gent féminine. “La fidélité me nuit, car je préfère quitter que de tromper (…) Je quitte souvent et je passe pour un connard, car j’ai beaucoup d’histoires !” En juillet dernier, il assumait ces révélations auprès des journalistes de Voici.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Michel Maire 🔰 (@jeanmichelmaire)

L’homme aux 1042 conquêtes

En 2016, ce don Juan avait surpris le public avec une déclaration fracassante. Sur le plateau de C’est mon choix, il avait confié à Evelyne Thomas avoir comptabilisé 1042 conquêtes dans sa vie ! Mais on dirait qu’aujourd’hui, les choses ont bien changé….

Car il semblerait que Jean-Michel Maire ait complètement craqué pour une ravissante jeune femme. Et leur histoire d’amour dure depuis maintenant plusieurs mois. Le 1er juin 2020, dans TPMP, Jean-Michel Maire avait en effet raconté vivre désormais en couple. Il n’avait pas manqué de préciser que l’élue de son coeur était d’une beauté époustouflante.

Source : Pure People / Instagram @jeanmichelmaire

“On a un amour en commun : les chiens. Il se trouve qu’elle a deux chiens et comme elle était confinée avec eux dans un petit appartement, je lui ai proposé de venir chez moi parce que j’ai la chance d’avoir une terrasse. Je lui ai dit que les chiens auraient plus de place et que ce serait moins compliqué pour elle (…) Deux jours, trois jours, quatre jours, et puis elle est restée deux mois“, avait-il détaillé. “C’est passé de je tapote le genou tout va bien, puis c’est passé par le petit bisou, puis la galoche, puis la spirale de l’enfer” a résumé le chroniqueur, le coeur léger.



Source : Pure People / Instagram @jeanmichelmaire

Les deux tourtereaux passent actuellement ce deuxième confinement ensemble. Mardi 17 novembre 2020, le chroniqueur de Cyril Hanouna a publié en story une photo de sa compagne avec leurs chiens. Ainsi les fans pouvaient découvrir son prénom : Marion.

En se redirigeant sur le propre compte Instagram de Marion, on découvre que la femme aime l’aventure et sport, comme le footing. Elle parcourt le monde et voyage notamment en Inde et en Thaïlande.