Jean-Michel Maire « dézingue » Matthieu Delormeau, il est radin, il ne veut pas payer le restaurant

Jean-Michel Maire: Alors que Cyril Hanouna est revenu aux affaires avec sa nouvelle émission, “ C’est que du kif », l’animateur et producteur de C8 est entouré pour l’occasion de plusieurs de ses chroniqueurs fétiches. Dans un sujet sur les hommes radins, Cyril Hanouna interrogeait tout le monde, pour savoir s’ils avaient connu ou s’ils connaissaient des gens qui avaient des difficultés à sortir leur carte bleue pour par exemple payer au restaurant.

Et tous les chroniqueurs d’aller de leur petite anecdote comme Kelly, par exemple, qui avouait avoir un ami du même genre. Valérie Bénaïm affirmait, elle, : » S’il est radin, je me casse, je supporte pas, soit on dit qu’on est un peu ric-rac, il y a aucun problème, mais le mec qui fait semblant de fouiller son veston en faisant semblant de chercher sa carte, non « .

Pour Géraldine, c’est une attitude qui en révèle encore beaucoup plus sur la personnalité : » C’est la suite d’un comportement. Oui, un homme qui est radin, il ne pourra pas bien vous aimez, il ne pourra pas bien vous embrasser, ne pourra pas bien vous caresser, tout va avec la radinerie « .

Quand vient le tour de Jean-Michel Maire, il avoue régulièrement déjeuner ou dîner avec Matthieu Delormeau et lui assène un petit tacle par-derrière par la même occasion. » Je dîne souvent avec Mathieu, il n’est pas radin, mais quand il peut ne pas payer ça l’arrange. C’est toujours la même technique. Au restaurant, on termine le repas, et il appelle le patron dit ; est-ce qu’on vous doit quelque chose ? » Cyril Hanouna, très amusé par cette anecdote, répond qu’il est tout à fait normal de payer » tu as mangé, tu paies….Normal « . Et Jean-Michel Maire de poursuivre » Parfois la personne dit : non… non… C’est pour moi et ça me gêne à chaque fois « .

Voir cette publication sur Instagram Style #ragnarlothbrok #vikings #brother #bff ❤️😏@therealdrparis Une publication partagée par Jean-Michel Maire 🔰 (@jeanmichelmaire) le 22 Mai 2020 à 3 :18 PDT

L’animateur enchaîne en précisant que dans tous les cas et surtout dans cette période, il fallait absolument soutenir les restaurateurs qui en ont réellement besoin après cette longue période de fermeture obligatoire. Isabelle Morini-Bosc rajoute » Dans les médias, ils ont tous des pinces à sucre, à part vous (en s’adressant à Cyril) et deux ou trois autres, ils ont tous dix fois votre salaire et arrivé à la fin, il vous laisse payer « .

Ce qui, selon les témoignages sur le plateau, ne serait pas le cas de Cyril Hanouna qui lui aurait plutôt tendance à inviter tout le monde, comme notamment, lorsqu’il propose à ses chroniqueurs d’aller boire un verre et puis de dîner et qu’à la fin de la soirée, il paye discrètement pour toute l’assemblée.

Une générosité dont il avait déjà fait preuve lors de l’une de ses dernières émissions, quand il donne sa carte bleue à Matthieu Delormeau pour qu’il aille effectuer des achats illimités dans le magasin le plus proche, pour récolter de la nourriture afin de l’offrir à des gens dans le besoin.

Si aujourd’hui, c’est Matthieu Delormeau qui était critiqué pour sa soi-disant difficulté à sortir son chéquier ou son portefeuille, Jean-Michel Maire paraît avoir la mémoire courte puisque lorsque il était malade, durant la période du confinement, Matthieu Delormeau a eu la gentillesse d’avoir une pensée pour lui, et de s’inquiéter régulièrement de son état de santé. Il a même été jusqu’à livrer à Jean-Michel Maire de la nourriture et des courses devant la porte de son domicile pour que ce dernier n’ait pas à sortir, et puisse rester bien au chaud.

Un joli geste qui l’avait réellement touché, il y a quelques semaines durant la période de confinement. Il avait d’ailleurs remercié Mathieu par un touchant message sur Instagram « Quand ton ami très cher prend soin de toi et dépose devant ta porte un plein de vivres. Ça fait très chaud au cœur ». Au vu des dernières déclarations de Jean-Michel Maire, il semble que celui-ci ait la mémoire courte, et ait quand même décidé de clasher son ami qui est pourtant plein de bonnes attentions pour lui.

En effet par sa déclaration, il fait passer Matthieu Delormeau pour le moins, pour quelqu’un de radin, pour le pire pour quelqu’un d’égoïste qui selon ce dernier exemple ne semble réellement pas être le cas. Avec des amis comme celui-ci, pas besoin d’avoir des ennemis.

Mais à y regarder de plus près, on peut aussi imaginer qu’il s’agissait simplement d’une plaisanterie et de relever les petits travers que nous avons tous, sans pour autant en faire un scandale d’État. Car en vérité personne n’est parfait et en amitié comme en amour, ce sont les preuves de ses sentiments qui sont les plus importants.

Quant à Matthieu Delormeau qui reviendra à partir de lundi dans » C’est que du kif « , les téléspectateurs découvriront s’il a décidé d’en vouloir à son ami, et si il lui répondra sur les propos qu’il avait pu tenir, ou si au contraire, il ne lui en veut pas. On devrait donc retrouver les deux amis sur le plateau de Cyril Hanouna dans les prochains jours, en compagnie de tous les autres chroniqueurs.

Quant à Valérie BenaÏm qui avait lancé la discussion sur la radinerie, c’est une mauvaise nouvelle qu’elle vient d’apprendre. L’émission » C’est que de la télé » qu’elle présente, depuis 2018, a été déprogrammée pour laisser place à un nouveau jeu » À prendre ou à laisser « , un concept basé sur le célèbre jeu des boîtes à l’époque présentées par Arthur.

Une réorganisation de la direction de la chaîne C8 et de son producteur préféré, Cyril Hanouna, en vue de préparer la nouvelle grille des programmes pour la rentrée de septembre. Concernant TPMP, l’émission sera évidemment bien présente avec ses célèbres chroniqueurs dont Jean-Michel Maire et son ami Mathieu Delormeau.

À moins que ce dernier ne soit définitivement fâché, suite au clash dont il était victime dans l’émission de ce mardi. Mais ce n’est pas la première fois que les chroniqueurs de Cyril Hanouna se clashent, entre eux, sur les plateaux de » TPMP » ou de » C’est que du kif « .

Le célèbre présentateur lui-même, a déjà connu de telles tensions avec ses intervenants, sans que cela porte réellement à conséquence. On peut donc imaginer que si des problèmes venaient à survenir suite à ces déclarations, elles finiraient par s’aplanir pour retrouver le calme sur le plateau.