Jean-Michel Maire évoque son opération de chirurgie esthétique qui lui a coûté très cher…

Jean-Michel Maire était l’invité de Jacques Sanchez sur le plateau de Non Stop People, dans l’émission Face aux médias. Le chroniqueur de Touche Pas à Mon Poste évoque alors ses différentes interventions de chirurgie esthétique. D’abord des implantations capillaires mais également une opération ciblée sur les yeux. Ses paupières et ses poches sous les yeux ont été retouchées par le chirurgien. Il raconte combien cela lui a coûté à la télévision. Et LDPeople vous raconte tout !

Jean-Michel Maire évoque ses opérations de chirurgie esthétique chez Non Stop People

Jean-Michel Maire est âgé de 59 ans. Et plus le temps passait et moins il avait de cheveux sur la tête. Déterminé à prendre soin de son image, il a donc succombé à l’appel de la chirurgie esthétique. Comme il l’explique dans son interview chez Non Stop People, le chroniqueur de TPMP n’a pas dépensé un centimes pour ses cheveux. En effet, il a bénéficié de la gratuité de l’opération grâce à un partenariat avec la clinique qui a pris soin de lui. Son intervention a été filmée et les images sont utilisées par la clinique pour faire de la publicité. Un accord qui lui convient étant donné qu’il n’avait pas forcément les moyens de prendre en charge cette intervention. En effet, Jean-Michel Maire déclare à Jacques Sanchez qu’il a beau bien gagner sa vie grâce à la télévision, il n’a pas pour autant de quoi faire des folies.

Le journaliste de Non Stop People complimente Jean-Michel Maire sur son apparence. Et il parvient alors à lui faire dire que ses cheveux ne sont pas la seule chose qui a été retouché en clinique. En effet, le chroniqueur de C8 a également subit une intervention pour ses paupières. Hérité de son père, il a une paupière qui a tendance à descendre sur son œil au fil des années. D’après le chirurgien, cela s’appelle communément “la couette”. Mais en le voyant à la télévision, il invite également sur un autre problème : les poches sous les yeux du chroniqueur. Alors, Jean-Michel Maire décide de se faire opérer pour corriger ses deux détails disgracieux. Le chroniqueur de TPMP tient à son image et n’a pas lésiné sur les moyens cette fois-ci.

Le chroniqueur veut prendre soin de son image

Il explique que vieillir ne lui fait pas peur mais il admet volontiers en revanche avoir peur de mal vieillir. Une nuance qui prend sens pour expliquer les interventions de chirurgie esthétique qu’il subit. LDPeople vous résume l’essentiel sur le sujet. Pour l’intervention complète, le chroniqueur de C8 a débourser la somme de 5 000 euros. De quoi lui offrir un nouveau regard. Mais tout n’est pas rose pour Jean-Michel Maire. Les internautes risquent de relancer la polémique entre lui et Karine Le Marchand aux vues de ses déclarations. En effet, il accusait l’animatrice d’avoir joué de sa notoriété pour ne pas régler les oins qu’elle a reçu dans une clinique esthétique. Or, il se permet visiblement de faire de même. Néanmoins, ils sont nombreux parmi le public de TPMP à attendre son retour en plateau.