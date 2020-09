Jean-Michel Maire, le séducteur

Chroniqueur sur C8 depuis de nombreuses années, Jean-Michel Maire bénéficie d’une grande popularité. L’homme ne se cache pas être un grand séducteur. Il multiplie les conquêtes et cultive un hédonisme forcené.

Chemise impeccable et large sourire, Jean-Michel Maire aime prendre soin de lui. Ce Don Juan aime séduire. A 58 ans, il continue d’être un vrai noctambule et passe ses nuits dans les bars et restaurants branchés de la capitale. Il n’hésite pas à draguer les femmes avec un sens inné de la tchatche. Né à Nancy en 1961, Jean-Michel Maire est un journaliste qui débute sa carrière au journal régional l’Est républicain. Lors d’un salon dans la capitale, il rencontre sa première épouse qui est alors une hôtesse pour une marque de cigarettes. Il fait ensuite ses armes à France Soir, puis au Figaro.

Un chroniqueur en vue qui aime séduire

Depuis 2010, il fait partie des chroniqueurs de l’émission TPMP animée par le trublion du PAF Cyril Hanouna. Il se fait vite remarquer pour son côté comique et sa capacité à séduire. On lui connaît de nombreuses conquêtes à son actif. Il indiqué avoir eu plus de 1.000 conquêtes dans sa vie. Il est père de deux enfants. Dans tous les pays du monde, la séduction est un art. Selon les régions du monde, les codes pour séduire un homme ou une femme ne sont d’ailleurs pas les mêmes. Draguer est quelque chose de très culturelle. La drague de l’est n’est pas la même en Europe du Sud, en Asie ou en Afrique. Quoiqu’il en soit, en tant que séducteur, Jean Michel Maire a participé à plusieurs reprises au jury du concours de Miss France. En 2014, il officie sur Virgin Radio en compagnie Enora Malagré dans l’émission Énora le soir. Ils s’apprécient bien tous les deux.

Jean-Michel Maire, le comédien

Jean-Michel Maire a aussi plusieurs cordes à son arc puisqu’il est aussi comédien. En 2015, il joue dans un film qui vise à lutter contre la terrible maladie de la mucoviscidose en compagnie de Matthieu Johan. Il incarne un homme qui aide un garçon à conquérir le cœur d’une jeune fille qui a justement cette maladie. Il s’est lancé dans le théâtre en jouant dans une pièce intitulé le Réveillon signé Olivier Sir John en compagnie de Patrick Vesselier. Ils jouent des employés d’une entreprise de chaussures, virés par leur employeur et qui prennent la décision de séquestrer sa femme. Les critiques ont été assez partagés sur sa prestation.

En 2016, il présente une émission de TPMP. Après cette prestation, Cyril Hanouna lui confie l’animation du programme du vendredi pour remplacer Julien Courbet. En 2017, il présente un numéro de « TPMP, le jeu : C’est que de l’amour ! » prenant la suite de Cyril Hanouna. Il sera ensuite remplacé par Benjamin Castaldi. En 2018, il figure au casting du clip de Pourquoi du rappeur Alrima. En 2020, il apparaît dans la série Validé avec l’ensemble de l’équipe de Touche Pas à Mon Poste.