Jean-Michel Maire (TPMP) révèle son énorme salaire « C’est indécent ! »

Jean-Michel Maire est un des chroniqueurs de la plus célèbre émission de C8. Animée par Cyril Hanouna, Touche Pas à Mon Poste a apporté une grande notoriété aux journalistes qui y participent. Pas toujours de très bon goût nous vous l’accordons, mais tout de même une large visibilité. Et Jean-Michel Maire peut se vanter d’avoir un très bon salaire qui lui permet de vivre plus que confortablement.

Jean-Michel Maire semble ne pas avoir de complexes pour aborder des sujets jugés tabous

Bien que les sujets tels que ceux des salaires restent très tabous en France, Jean-Michel Maire ne s’embarrasse pas pour si peu. Lorsque des questions lui sont posées sur son salaire, il ne tourne pas autour du pot. Car les gênes sont rares sur le plateau de Cyril Hanouna. Lui et son équipe de chroniqueurs n’hésitent pas à aborder toute sorte de sujet. Touche Pas à Mon Poste est l’occasion de répondre à toutes les curiosité des fans et cela dans de nombreux domaines.

Ainsi, Jean-Michel Maire a déjà montré à plusieurs reprises qu’il n’était pas une personne pudique. Une fois, ses parties intimes ont même été montrées à la télévision en plein direct. Comme il ne l’a jamais caché, il ne porte pas de sous-vêtements. Et lors d’une démonstration de performance à la corde à sauter, pendant qu’il est déguisé en nain de Blanche Neige, son déguisement false pour laisser apparaître son anatomie. Toujours pour souligner l’absence pudeur du journaliste, il a également fait part sans détours du nombre de ses conquêtes. Évaluant à plus de mille les femmes qu’il a eu dans sa vie, ou dans son lit. Alors parler de salaire est finalement un sujet tout aussi anodin pour Jean-Michel Maire.

Mes deux beautés 😍 @kellyvedovelli @christine_kellylea Une publication partagée par Jean-Michel Maire 🔰 (@jeanmichelmaire) le 7 Mars 2020 à 1 :57 PST

Pas de pudeur mal placée pour Jean-Michel Maire, et surtout pas à propos de son salaire

La question des salaires est abordée par Cyril Hanouna. Pendant le confinement, il animait Ce soir chez Baba depuis son domicile. Car Cyril Hanouna avait à cœur de ne pas laisser les fans de Touche Pas à Mon Poste sans leur divertissement favori. Depuis le 11 mai, les tournages peuvent reprendre en plateau avec des règles sanitaires strictes. Ainsi, Cyril Hanouna est enfin de retour sur C8, en direct et accompagné de ses chroniqueurs. Pour ne pas que le plateau compte trop de monde, et pouvoir appliquer les gestes barrières, l’émission n’a pas de public et les chroniqueurs que sont que six.

Et pour bien signifier que Touche Pas à Mon Poste n’est plus diffusé depuis l’annonce de l’état d’urgence sanitaire dans le pays, Jean-Michel Maire et ses collègues de plateau reviennent donc pour une nouvelle émission. C’est le même concept mais cela s’appelle C que du kif.

Jean-Michel Maire sait son salaire « indécent » mais ne s’en cache pas

Le 12 mai, pour la deuxième émission de C que du kif, Cyril Hanouna et sa bande de journalistes s’interrogent sur les salaires des acteurs de Scènes de ménages sur M6. De récentes informations révèlent que les acteurs sont très bien payés. Marion Game (Huguette) a révélé sur le plateau de Jordan De Luxe, toucher une très belle somme pour chaque jour de tournage. Alors que tout le plateau discute des sommes folles empochées par les acteurs, Cyril Hanouna en profite pour demander à Jean-Michel Maire combien il gagne. Une question à laquelle il répond quasiment tout de suite. En effet, pour Jean-Michel Maire il n’y a pas vraiment de sujets qui soient tabous. Mais conscient qu’il gagne très bien sa vie comparé à toutes les personnes qui le regarde depuis leurs canapé, il prend quand même le temps de signaler que son salaire est « indécent ».

Mais combien gagne alors Jean-Michel Maire ? Il ne faudra pas attendre longtemps pour entendre qu’il gagne au bas mot 10 000 euros par mois. Une franchise et une honnêteté qui sont saluées. Habituellement, les questions d’argent sont évitées car il est vu d’un mauvais œil de parler de ces sujets en public. Mais pour une fois, pas de langue de bois et la surprise fait donc place au respect.

Un défaut peut cacher une qualité, et vice versa

Jean-Michel Maire est finalement très honnête. Le personnage peut déplaire ou être adoré mais au moins, pas de surprise. Jean-Michel Maire est entier et ne tourne pas autour du pot. Quand il pense quelque chose il le dit et il assume chacune de ses frasques télévisuelles. Certains pourront lui reprocher des gestes parfois déplacés envers des invitées en plateau comme cela fut le cas en octobre 2016. Une invitée jouait le rôle de Kim Kardashian et Jean-Michel Maire lui embrassait la poitrine. Une attitude condamnable pour laquelle il a présenté ses excuses. Par contre cela ne l’a pas empêché de sympathiser avec l’actrice par la suite. Jean-Michel Maire peut choquer mais au moins nous savons clairement à quoi nous attendre avec lui. Et ce n’est déjà pas si mal de constater que malgré tous ses défauts, il sait aussi être franc et sincère.

Jean-Michel Maire parle de son salaire sans tabou alors qu’il sait pertinemment que ce dernier est faramineux. Il aurait pu garder pour lui cette information mais préfère jouer franc jeu, quitte à s’attirer les foudres de ses fans.