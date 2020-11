Jean-Michel Maire (TPMP ): ses “bons plans” très coquin pour des anecdotes croustillantes

TPMP, l’émission phare de C8 présentée par Cyril Hanouna, ne tourne pas toujours autour de l’actualité du moment. Parfois, les chroniqueurs sont invités à raconter des anecdotes originales. En effet, les chroniqueurs de TPMP sont tous des personnalités originales. Pas étonnant alors que parfois, ils aient des histoires amusantes en réserve. C’était donc le cas de Jean-Michel Maire et de Benjamin Castaldi. L’un après l’autre, ils ont dévoilé des aventures trépidantes en plateau. De quoi faire réagir les internautes, entre le rire et le choc.

TPMP propose de découvrir des histoires inédites sur la vie de leurs chroniqueurs

TPMP est considérée par beaucoup des fans du programme comme l’émission de détente par excellence. Ainsi, les sujets abordés sont à la fois tournés vers l’actualité brûlante du moment et parfois vers les chroniqueurs directement. Aussi, leurs aventures servent de temps à autre de transitions pour Cyril Hanouna. Avec le confinement par exemple, Jean-Michel Maire, chroniqueur pilier de TPMP, ne peut plus enchaîner les conquêtes comme à son habitude. En effet, le chroniqueur est connu pour être un homme aux multiples conquêtes.

Mais avec la restriction liée aux déplacements, difficile pour lui de faire des rencontres. Il raconte alors une astuce de l’un de ses amis, qui ne change rien à ses habitudes malgré le confinement. Non pas qu’il ne respecte pas les mesures gouvernementales, mais ses pratiques pour rencontrer de nouvelles personnes ne souffrent pas de ces dernières. Jean-Michel Maire raconte alors sur la plateau de TPMP qu’il faut donc savoir prendre des rendez-vous non loin de son domicile. La technique de son ami consiste alors à engagez des conversations avec des personnes de sa zone de confinement (limitée à 1 kilomètre autour de son domicile). Et lorsqu’il prend un rendez-vous avec une personne, il fait en sorte que cela se passe à proximité de chez lui. Une astuce que Jean-Michel Maire aimerait visiblement mettre en pratique pour reprendre son quota habituel de rencontres amoureuses.

Jean-Michel Maire et Benjamin Castaldi ont une vie bien remplie

Pour Benjamin Castaldi, en couple, c’est une autre histoire qu’il livre à TPMP. Mais une histoire tout aussi orientée sur le sujet. TPMP fait grimper la température en plateau avec les anecdotes des chroniqueurs. Pour Benjamin Castaldi, c’était donc l’occasion de raconter une rencontre sentimentale dans un lieu insolite. Loin du coup de foudre, il lui est arrivé de faire amplement connaissance avec une hôtesse de l’air en plein vol.

Avez-vous déjà eu un coup de foudre dans un lieu insolite ? Nos chroniqueurs oui 😋 #TPMP pic.twitter.com/mQTSRpIn8D — TPMP (@TPMP) March 4, 2020

Les chroniqueurs de TPMP ne sont pas les derniers à pouvoir raconter des telles histoires insolites. Jean-Michel Maire et Benjamin Castaldi ne sont pourtant pas du même acabit vis-à-vis de leurs vies sentimentales. Mais les anecdotes ne manquent pas, pour le plus grand plaisir des fans de TPMP. Croustillantes à souhait, les aventures des membres de l’équipe de Cyril Hanouna sont nombreuses. Et les fans du programme se délectent d’en apprendre de belles sur Jean-Michel Maire, Benjamin Castaldi et tous les autres. Pas de doutes, les chroniqueurs de TPMP en ont encore beaucoup sous le coude.