Jean-Pascal Lacoste dévoile sa grande histoire d'amour secrète avec une présentatrice de M6 !

Jean-Pascal Lacoste est aujourd’hui un homme comblé. Père de deux enfants et en couple, il est donc sur un petit nuage. Il rencontre l’amour de sa vie il y a un peu plus de trois ans, en la personne de Delphine Tellier. Il l’a même récemment demandé en mariage et n’imagine plus sa vie sans elle. Mais les histoires de cœur de Jean-Pascal Lacoste ne se résument pas à son mariage et à son couple actuel. En effet, comme la majorité des personnes, il a mis du temps à trouver celle qui était faite pour lui. Cependant, Jean-Pascal Lacoste e eu des relations que la presse ne lui connaît pas. C’est donc la surprise lorsqu’il raconte avoir vécu une idylle avec une animatrice de M6.

Jean-Pascal Lacoste est plus amoureux que jamais

Jean-Pascal Lacoste est très heureux en ménage aujourd’hui et même depuis plus de trois ans. Les amoureux parlent mariage de plus en plus souvent. Le 19 août dernier, ils partaient en week-end en amoureux et immortalisaient le moment. Et dans la description, Jean-Pascal Lacoste écrivait que le mariage était pour bientôt. Ses fans ne peuvent que leur souhaiter de continuer à être heureux. Car ils sont si complices que leur amour est beau à voir. Ils se complètent et semblent s’assortir à merveille.

Une famille recomposée et soudée par l’amour

Très bientôt, Jean-Pascal Lacoste sera donc marié avec Delphine Tellier. Elle est la petite sœur de Sylvie Tellier, la directrice générale de la société Miss France. Elle est également en charge de Miss Europe Organisation. Mais jean-Pascal n’a pas eu la chance de croiser la route de Delphine Tellier immédiatement. Et d’un côté, les amoureux n’auraient certainement pas voulu que cela se passe autrement car Jean-Pascal Lacoste a eu deux magnifiques enfants avant de rencontrer son amoureuse. Delphine Tellier les adore et n’imagine pas non plus la vie sans eux. Tous les quatre, ils forment une superbe famille recomposée. Kylie et Maverick ont appris à connaître la fiancée de leur papa et ils l’adorent eux aussi.

Jean-Pascal Lacoste raconte une ancienne histoire sentimentale qu’il n’avait pas partagé auparavant

Jean-Pascal Lacoste ne pouvait donc pas cacher avoir été marié avant de se mettre en couple avec Delphine Tellier. Mais si il avait eu d’autres histoires d’amour, elles restaient inconnues du grand publique. Mais le 23 septembre, il était l’invité d’une émission de radio. Sur Radio VL, dans Less and the city, Jean-Pascal va faire une révélation concernant ses amours de jeunesse. En effet, il va raconter avoir eu une idylle avec une animatrice de M6. Nous étions alors en 2001, bien avant que Jean-Pascal ne rencontre même la mère de ses enfants. Il venait de sortir de l’aventure Star Academy. Il fréquentait donc beaucoup les plateaux de télévision et était un jeune homme célibataire qui venait d’acquérir sa notoriété. Et alors qu’il se rend en plateau pour une énième émission, il va tomber sous le charme de Sandrine Corman.

Jean-Pascal Lacoste va rester gentleman et ne rentrera pas de trop dans les détails de cette aventure. Il va se contenter de préciser qu’il s’agit d’une personne très sympathique et renseigner ses interlocuteurs sur la durée de cette histoire. Car elle n’aura pas duré bien longtemps. En effet, Jean-Pascal Lacoste et Sandrine Corman ne sont sorti ensemble que pendant le temps de la tournée de la Star Academy. De plus, ils avaient gardé leur relation secrète. Sandrine Corman était, et est toujours, une très belle jeune femme blonde. Elle avait même été élue Miss Belgique en 1997. L’animatrice, de M6 à l’époque, continue sa carrière en tant que telle. Elle sera même parfois de l’autre côté du plateau pour prendre la place de candidate dans diverses émissions.

Delphine Tellier et Jean-Pascal Lacoste ont encore de belles années devant eux, si ce n’est toute la vie

Enfin, pas de jalousie à déplorer du côté de Delphine Tellier. En effet, cette idylle est de l’histoire ancienne et Sandrine Corman est mariée depuis plus de six ans. Avec son mari, Michel Bouhoulle, ils sont parents d’un petit bonhomme qui va très bientôt fêter ses cinq ans. C’est le deuxième fils de Sandrine Corman car elle est la maman d’Oscar qui va voir 13 ans. De plus, Jean-Pascal Lacoste et Delphine Tellier parlent eux aussi de plus en plus souvent de leur futur mariage. Depuis le temps que les fans du couple admirent la bague de fiançailles que Delphine Tellier porte à l’annulaire gauche, ils n’osent plus demander de date au couple. Mais d’après les récents commentaires de Jean-Pascal Lacoste à ce sujet, il semblerait que cela se profile pour bientôt.

Jean-Pascal et Delphine Tellier n’ont pas finit de rire ensemble et de passer de super moments. Dans toutes les circonstances, ils arrivent à se faire rire mutuellement. Jean-Pascal Lacoste peut effectivement se réjouir d’être avec une personne qui non seulement supporte son humour ravageur mais qui est également capable de le faire hurler de rire.

Les tourtereaux continuent de filer des jours heureux. Mais les fans se demandent si Jean-Pascal Lacoste n’a pas d’autres anecdotes sentimentales à partager. Il faudra donc rester attentif à ses prochains passages en radio ou à la télévision pour en avoir le cœur net.