Jean-Pascal Lacoste: la Star Academy a fait du mal à ses parents, son père est décédé en 2005

Jean-Pascal Lacoste est l’un des chroniqueurs de l’équipe de Cyril Hanouna dans Touche Pas à Mon Poste. Mais ce n’est pas la première fois qu’il passe à la télévision. En effet, “l’agitateur” s’est fait connaître du grand public à travers sa participation à la première saison de la Star Academy, en 2001. C’était le début des émissions de télé-réalité et assimilées. La notoriété qu’à engendré sa participation a donc été difficile à vivre. Mais pas seulement pour lui, aussi pour ses parents. LDPeople revient sur ce changement de vie complexe qui a causé du tord aux parents de Jean-Pascal Lacoste.

Jean-Pascal Lacoste revient sur le début de sa notoriété

En 2001, la télévision n’était pas la même qu’aujourd’hui. Aussi, ils réseaux sociaux n’existaient pas encore et tout l’univers qui l’accompagne non plus. Dans de telles conditions, difficile d’apprendre à faire la part des choses lorsque des détracteurs s’en prennent à soi ou à ses proches. Quand aujourd’hui il est plus facile d’ignorer les médisances du public, en 2001 c’était une autre paire de manches. Et personne ne pouvait réellement leur montrer l’exemple. Selon Jean-Pascal Lacoste, interviewé par Evelyne Thomas sur le plateau de Non Stop People, la Star Academy a “foutu en l’air” son père. Il se souvient avec douleur que ses parents tentaient de faire face aux critiques mais qu’elles étaient souvent trop dures à encaisser. Sa mère pleurait et son père tentait de rester fier. Mais Jean-Pascal sait qu’au fond de lui, il était anéanti.

Il faut dire que la participation de Jean-Pascal Lacoste à la Star Academy n’aurait pas vraiment dû durer. Il ne s’impliquait pas autant que les autres élèves pour devenir la star de la chanson de demain. Le jeune homme de 23 ans aimait blaguer et prenait l’aventure avec détachement. Mais justement, son attitude qui déplaisant tant aux professeurs du château, a été très appréciée par le public. Alors, à chaque fois qu’il se retrouvait nominé, aux portes de la sortie, il était sauvé pas les votes du public. Jean-Pascal Lacoste est ainsi allé jusqu’en demi-finale du programme.

Les parents du chroniqueurs ont eu très peur pour leur fils

La suite de son aventure n’a pas été simple ensuite. Comme LDPeople vous le précisait dans un ancien article, il était reconnu partout et avait du mal à trouver du travail. Tout du moins après avoir percé avec son titre L’agitateur devenu disque d’or. Ses parents continuaient d’encaisser les jugements durs que les gens qu’ils croisaient avait à faire sur leur fils. Si cela était si difficile pour eux, c’est qu’ils étaient totalement rangés du côté de leur fils. Le père de Jean-Pascal est décédé en 2005 et il se rassure en se disant qu’il est parti serein. Mais d’après son discours, il garde peut-être encore de la rancœur vis-à-vis de ceux qui ont pu faire couler leurs larmes.

Chroniqueur pour TPMP aujourd’hui, Jean-Pascal Lacoste est épanouit professionnellement. Et dans sa vie privée, il est aux anges car fiancé à Delphine Tellier, la prunelle de ses yeux. Père de deux enfants, une fille et un garçon, il est comblé de bonheur !