Jean-Pascal Lacoste : ses confidences sur sa relation avec Jenifer, ” C’était une belle amourette …”

Cela fera bientôt 20 ans que Jenifer et Jean-Pascal Lacoste ont vécu une courte idylle dans la Star Academy. Cet anniversaire est l’occasion pour le nouveau chroniqueur de Cyril Hanouna de revenir sur cette histoire qui a défrayé la chronique. Car à l’époque, les deux stars sont encore très jeunes et surtout inconnues. Face à Évelyne Thomas ce 4 janvier dernier, l’ancien participant du concours de chant revient donc sur cette histoire. LD People vous livre ses déclarations dans les moindres détails.

Jenifer et Jean-Pascal Lacoste : une amourette sur fond de téléréalité

Une déjà très vieille histoire

Sur le plateau d’Évelyne Thomas, Jean-Pascal Lacoste reparle de son parcours et de ses anciennes rencontres. Parmi les personnes qui ont le plus marqué son aventure dans la Star Academy, il y a bien évidemment Jenifer. Car les deux candidats se sont très vite rapprochés dès leur rencontre. Et ils ont même vécu durant quelque temps une petite histoire d’amour. Pourtant, Jean-Pascal Lacoste veut minimiser cette relation. Car comme il le rappelle, ils étaient surtout concentrés sur leur apprentissage au cœur du château. En effet, l’occasion était trop belle. Jenifer et Jean-Pascal Lacoste avaient donc très envie de donner le meilleur d’eux-mêmes.

Surtout, ils ne voulaient pas gâcher leur chance de réussir dans cette aventure hors du commun. Mais pourtant, ils se sont néanmoins véritablement rapprochés. Et ils ont eu du mal à cacher leurs sentiments l’un pour l’autre. Mais Jean-Pascal tient néanmoins à rappeler les circonstances exactes de leur relation. Car elle est loin d’être fidèle aux rumeurs qui ont couru à l’époque. ” C’était une belle amourette, je l’aimais beaucoup. On s’est fait trois bisous au château puis après, on s’est un peu revu “. Mais il précise également : ” Il y a des caméras partout. On était là pour bosser “. LD People vous livre les détails et la suite de cette interview.

Jenifer : Jean-Pascal Lacoste évoque leur “belle amourette” à la Star Ac (Exclu vidéo) https://t.co/X5J96gEMGP pic.twitter.com/uDMw5s5Em8 — Non Stop People (@NonStopPeople) January 4, 2021

Des parcours bien différents

Depuis leur participation à la Star Academy, Jenifer et Jean-Pascal Lacoste ont cependant connu des fortunes diverses. En effet, la chanteuse a effectué un véritable parcours d’exception. Et la chanteuse fait désormais partie des célébrités les plus suivies de l’Hexagone. Quant à Pascal Lacoste, les choses ont été un peu plus compliquées pour lui. Mais aujourd’hui, il revient à la une de l’actualité avec sa nouvelle participation à Touche pas à mon poste aux côtés de Cyril Hanouna. Lors de cet entretien, il rappelle également les circonstances de sa participation à la Star Academy. En effet, il n’était pas du tout préparé à l’événement.

” J’ai été recruté en casting sauvage. C’était ma dernière saison en tant que pompier sur la plage. On est venu me voir en disant : on fait un jeu télé où il faut chanter(…). Ils sont restés toute la journée, ils m’ont regardé faire un peu le pitre. Et le soir, ils m’ont dit : ‘ chante-nous une chanson fait quelque chose “. Bien que très surpris, l’ancien compagnon de Jenifer s’est donc exécuté. Et comme il l’explique de fil en aiguille, les événements se sont précipités jusqu’au jour où il s’est retrouvé dans l’émission. Mais Jean-Pascal Lacoste a encore aujourd’hui beaucoup de mal à croire à ce qui lui est arrivé. Mais néanmoins, il ne regrette rien. Et surtout pas d’avoir eu la chance de rencontrer Jenifer avec laquelle il est vrai, il aura été très proche.