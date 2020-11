Jean-Pascal Lacoste remet violemment une couche sur Sylvie Tellier et la dézingue une fois de plus

Comme à son habitude, Jean-Pascal Lacoste a de nouveau fait parler de lui sur le plateau de “Touche pas à mon Poste” en dézinguant Sylvie Tellier. Explications.

Jean-Pascal Lacoste pousse un coup de gueule envers Sylvie Tellier

Ce mercredi 27 octobre, sur le plateau de “Touche pas à mon Poste“, Cyril Hanouna est revenu sur les récentes polémiques autour du comité Miss France. En effet, l’animateur de C8 a consacré un dossier à tous les scandales autour de Miss France, notamment en raison de clichés dénudés. C’est à ce moment-là que Jean-Pascal a décidé de pousser un coup de gueule envers sa belle-sœur :“C’est à l’image du personnage. Elle parle des règles mais je pense qu’elle était bien contente à l’époque qu’apparemment on soit passé outre les règles. Parce qu’avec sa photo un peu dénudée, normalement elle aurait dû être zappée” commence-t-il par dire.

L’ancien candidat de la Star Académy va plus loin ensuite en expliquant l’absurdité des renvois des jeunes filles pour le concours Miss France : “Les filles qui ont fait des photos seins nus, en plus pour le cancer, il n’y a rien d’érotique ou autre, l’autre jeune fille pareil. Elles ont été virées. Pourquoi on l’a pas fait pour Sylvie Tellier ?”. Jean-Pascal Lacoste estime enfin, qu’il est temps de changer les règles et d’évoluer : “Il faut qu’on change les règles, qu’on évolue. J’ai vu le film Miss qui est un film fantastique sur les transgenres (…) il faut qu’il y ait des personnes transgenres dans les Miss mais elle ne veut pas évoluer”. Une chose est certaine, ce n’est pas près de s’arranger entre les deux.

Une relation délicate entre Jean-Pascal et Sylvie Tellier

Si Jean-Pascal Lacoste pousse souvent des coups de gueule envers Sylvie Tellier, c’est pour une raison bien précise. En effet, l’ex candidat de la Star Académy est le beau-frère de la président du concours Miss France et dès le début la jeune femme lui a fait un procès d’intention : “Non, mais on ne s’entend pas du tout. Moi je ne l’apprécie pas du tout parce qu’elle s’est permise de me juger sans me connaître. Je ne la connais pas, mais quand j’ai rencontré sa soeur, c’était pas bien de sortir avec quelqu’un de la télé” explique le chroniqueur de “Touche pas à mon Poste“.

Jean-Pascal Lacoste dézingue ensuite sa belle-soeur en la comparant avec sa compagne : “Ma femme est divine comparée à elle, et j’ai le droit de dire que ma femme est beaucoup plus belle que sa soeur. Mais ça devait être en noir et blanc au moment de son élection”. D’ailleurs, le chroniqueur ne veut pas la voir lors de son mariage : “Ma future belle-soeur ne sera pas invitée au mariage ! Moi, je n’en veux pas. Mais si ma femme décide de l’inviter, bien sûr, il n’y a aucun problème“. Voilà qui est dit.