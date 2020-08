Jean-Paul Belmondo et Carlos Sotto Mayor: romance et amour fou dans le Sud de la France

Jean-Paul Belmondo est un acteur français mythique. Le comédien est certainement l’un des plus célèbres et des plus appréciés. Il marque l’histoire du cinéma français grâce à son talent, son charisme et usa grande beauté. Aujourd’hui âgé de 87 ans Jean-Paul Belmondo reste un homme d’une grande classe et sous sourire est toujours le même. Ainsi, il ne va pas faire une croix sur la séduction malgré son âge avancé. Mieux encore, il est en couple depuis un peu plus d’un an. Les fans de l’acteur vont être surpris d’apprendre que Jean-Paul Belmondo remet le couvert avec celle qui était son amour dans les années 1980. En effet, Carlos Sotto Mayor et Jean-Paul Belmondo enflamment Instagram. En vacances en amoureux dans le Sud de la France, les tourtereaux vont forcément réagir car leur idylle recommence près de quarante ans plus tard.

Jean-Paul Belmondo part en vacances avec une femme qu’il connaît parfaitement bien

Jean-Paul Belmondo et Carlos Sotto Mayor se rencontrent donc dans les années 1980. Carlos Sotto Mayor est alors une jeune brésilienne. Exilée du Brésil, elle est la fille d’un banquier et très amoureuse de Jean-Paul Belmondo. Lui aussi est totalement sous son charme. Mais les amoureux sont jeunes et fougueux. C’est donc une relation pour le moins houleuse qu’ils entretiendront quelques temps. La passion les pousse à des extrêmes et ils vont alors se quitter pour se retrouver à plusieurs reprises. Cependant, personne n’aurait pu penser qu’ils finissent par se retrouver finalement près de quarante ans après leur première histoire d’amour. La romance qu’il partage dire aujourd’hui depuis environ un an. Et ils s’affichent, comme de jeunes amoureux, en photos sur Instagram.

En effet, depuis la fin des mesures de confinement les amoureux semblent profiter de chaque instant avec davantage de mordant. La pandémie bat toujours son plein dans le monde. Mais il faut admettre que la période de confinement aura laissé à tout le monde le temps de réfléchir. Et pour beaucoup, vivre cette période a été un déclic. Profiter de la vie est donc encore plus nécessaire maintenant qu’avant l’annonce de la pandémie. Car nous savons à présent que notre liberté peut nous être enlevée à tout moment. C’est peut-être cela qui va décider Jean-Paul Belmondo et Carlos Sotto Mayor à se montrer ensemble sur Instagram.

Instagram partage à tous le secret de l’idylle entre Jean-Paul Belmondo et Carlos Sotto Mayor

En officialisant leur relation, ils prouvent qu’ils n’ont plus de temps à perdre à imaginer le pire. Mieux encore, la fin du confinement rimera avec vacances au bord de la mer. Le Sud de la France est toujours une destination des plus prisées pendant l’été. Et comme nous n’avons pas pu profiter du printemps, tout le monde va mettre les bouchées doubles pour profiter de l’été. De plus, il n’est encore certain que nous éviterons une nouvelle période de confinement. La pandémie est toujours d’actualité et pour le moment il n’existe aucun vaccin. Dans de telles conditions, un nouveau confinement pourrait s’envisager nécessaire avant l’automne ou dès ses débuts pour de nouveau endiguer le taux de propagation du virus dans la population.

Cela est assez réaliste étant donné que le confirment est le seul moyen efficace dont nous disposons à ce jour pour ralentir la circulation du virus. Alors il est vraiment impératif de profiter de l’été ! Du soleil, de la vie, de l’amour et surtout de laisser les problèmes qui sont moins graves que la pandémie de côté.

Les comédiens sont amoureux et cela se voit, leurs photos transpirent le bonheur

Jean-Paul Belmondo et Carlos Sotto Mayor sont alors bien décidés à profiter de la vie. La passion renaît entre eux et ils ne veulent plus la dissimuler. Les comédiens passent visiblement des moments exquis en compagnie l’un de l’autre.

Du coté de Saint-Tropez, les amoureux roulent en Cadillac et mangent au restaurant. Ils trinquent à l’été, à la fin du confinement et évidemment à leur idylle. Les fans de Jean-Paul Belmondo n’auront pas imaginé qu’il puisse retrouver cet amour lointain. Mais c’est une belle histoire que de reprendre une romance quarante ans après la fin de celle-ci. Un nouveau chapitre s’ouvre alors entre les tourtereaux. Et ils sont certainement aujourd’hui plus matures pour vivre cette histoire d’amour sans les houles de leurs jeunesses respectives.

Les vacances d’été de Jean-Paul Belmondo sont idéales

Nous n’avons plus qu’à souhaiter à ce beau couple que forme Jean-Paul Belmondo et Carlos Sotto Mayor, une romance éternelle. Ou bien plutôt de bons moments à vivre dans le présent sans trop penser au passé ni à anticiper l’avenir. Car c’est dans le présent que vit l’amour. En effet, chaque moment présent est un précieux bijou qui ne dure qu’un instant car le moment d’après est déjà là. Mais l’amour à ce pouvoir de figer ces instants précieux en des images indélébiles. Il faudra donc trinquer avec Carlos Sotto Mayor et Jean-Paul Belmondo, à l’amour, à la vie et au présent. Que leur romance leur permette d’ajouter de la légèreté et de l’apaisement dans les heures sombres de la pandémie.

Et quoi de mieux que les vacances au soleil du Sud pour s’évader ? Oublier le confinement ne prendra pas longtemps lorsque la mer, l’ombre des pins et le chant des cigales composent notre nouveau paysage quotidien. De quoi changer de décor pour repartir à neuf et recharger les batteries à plat. Jean-Paul Belmondo et Carlos Sotto Mayor se font des souvenirs intarissables qui viendront résonner avec ceux qu’ils avaient chéri depuis les années 1980.