Jean-Paul Belmondo présente sa petite fille en « Bikini »: Elle a un corps de rêve, sublime !

Ce lundi 3 août, Annabelle Belmondo a partagé un nouveau cliché d’elle sur les réseaux sociaux. La petite-fille de Jean-Paul Belmondo y dévoile son corps de rêve sur Instagram, faisant succomber l’ensemble de ses fans. Présentation de la jeune femme.

Un bikini qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux

Depuis quelques semaines maintenant, Annabelle Belmondo, fille de Jean-Paul Belmondo, savoure pleinement ses vacances. Après un petit séjour du côté de la Grèce, elle vient de poser bagages en Sicile. Une escapade qui la remplit de bonheur. Ce lundi 3 août, elle a ainsi publié sur son compte Instagram une série de trois photos pris dans la ville de Scopello. On peut voir la jeune femme prendre la pose sur une route, avec en second plan un restaurant et la mer. Mais c’est surtout le bikini noir de la marque Yasmine Eslami qui a fait parler sur les réseaux sociaux. Jean-Paul Belmondo

Voir cette publication sur Instagram Top bun 🥢 Une publication partagée par Annabelle (@annabelle.belmondo) le 2 Août 2020 à 10 :54 PDT

Annabelle, dans les traces de son grand-père

Après s’être lancée dans le mannequinat, Annabelle Belmondo veut désormais se tourner vers le cinéma, comme son grand-père. En effet, on pourra voir la jeune femme dans quelques mois à l’affiche de plusieurs films : « Madame Claude » où elle jouera aux côtés de Roschdy Zem, Pierre Deladonchamps ou encore Hafsia Herzi, mais également dans le film « American Night » où elle donne la réplique à Jonathan Rhys Meyers et Emile Hirsch. Sa passion pour l’acting et le cinéma n’est pas le seul point commun qu’elle possède avec Jean-Paul Belmondo.

Voir cette publication sur Instagram Joyeux anniversaire 💛 Une publication partagée par Annabelle (@annabelle.belmondo) le 9 Avril 2019 à 5 :29 PDT

Au cours d’un entretien accordé à nos confrères de Gala, elle s’expliquait sur ses relations avec son grand-père Jean-Paul Belmondo : « Ayant grandi aux États-Unis, même si je savais qu’il était connu, j’étais imprégnée d’une autre culture. Pour moi, il était plus papy qu’acteur. Nous adorons rire. Nous sommes plutôt positifs et optimistes, souvent de bonne humeur. J’ai aussi hérité de sa passion pour les voyages, le soleil et la mer » ! On peut le dire, c’est une belle relation entre petite-fille et son grand-père.