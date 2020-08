Jean-Paul Belmondo sous le feu des critiques à cause d’une photo scandale, il est la huée sur la toile

Jean-Paul Belmondo profite encore de la fin de l’été. Non loin de Cannes, le mythique acteur continue de se détendre et d’apprécier ses vacances. Mais c’était sans compter sur le tollé qui allait s’inviter à la fête. En effet, Jean-Paul Belmondo ne refuse presque jamais de prendre des photos avec ses fans. Mais là, il aurait mieux fait de dire non pour éviter de se retrouver siffler sur les réseaux sociaux. Car il pose avec une célèbres participante d’émissions de télé-réalité.

Jean-Paul Belmondo est au centre d’une drôle d’affaire sur Instagram

Jean-Paul Belmondo n’avait certainement pas idée qu’il allait se retrouver la cible de critiques après avoir faut une photo avec cette célébrité. À vrai dire, il y a même de grandes chances qu’il ne sache même pas de qui il s’agit. Mais la jeune femme, elle savait parfaitement avec quelle légende du cinéma elle prenait la pose. Et malheureusement pour elle, ses abonnés ne tolèrent pas qu’elle partage cette image sur les réseaux sociaux. Elle va essuyer des dizaines de commentaires désapprobateurs.

La jeune candidate de télé-réalité, qui pose avec le grand Jean-Paul Belmondo, passe à la télévision depuis sept ans. Elle participe à treize émissions au fil des années et se fait évidemment beaucoup d’ennemis. Et enfin, pour que vous soyez sûrs de deviner de qui il s’agit, elle a fait parler d’elle pendant le confinement. En effet, la candidate de télé-réalité a littéralement insulté une bonne partie de ses fans. Avez-vous reconnu de quoi nous parlions ? Bien joué, c’est bien Kim Glow qui pose aux côtés de Jean-Paul Belmondo. Mais ses followers ne tolèrent pas qu’elle puisse s’afficher avec ce grand acteur.

Les followers de la jeune femme lui tombent dessus sans ménagement

Si Kim Glow parle de l’honneur d’avoir rencontré Jean-Paul Belmondo, ses abonnés parlent quant à eux de la honte qu’il aurait dû ressentir de poser avec elle. Des paroles fortes et extrêmement explicites s’adressent à Kim Glow. Nombreux de ses followers ne sont en fait toujours là que pour la mettre en boîte. En effet, sa participation aux multiples télé-réalité la met dans une posture où elle ne peut plus se défaire de l’image de “bimbo” qu’elle véhiculait. Loin de savoir si cette attitude est justifiée ou non, ses followers de la jeune femme n’hésitent pas à lui tomber dessus pour “sauver l’honneur” de Jean-Paul Belmondo.

Jean-Paul Belmondo n’est pas du genre à jouer les stars trop occupées pour faire plaisir à ses fans

La légende du cinéma ne se pose pas tant de questions lorsque quelqu’un souhaite se faire prendre en photo à ses côtés. En effet, il est en vacances et ne va pas s’incommoder des élucubrations quotidiennes animées dans les shows de télé-réalité. Pour lui, accepter de se faire photographier va de soi. Le cœur sur la main, et conscient que sans public il n’aurait pas de stars, il se prête toujours volontiers au gens des photos auprès de ses fans. Jean-Paul Belmondo était donc certainement très loin d’imaginer que la jeune femme à coté de qui il sourit est une des stars de la télé-réalité. De plus, une de celle qui adore faire polémique.

Vous souvenez-vous de ce que Kim Glow avait osé dire à ses fans pendant la période de confinement ? Sur les Snapchat, une vidéo tournait en boucle dans laquelle elle faisait savoir qu’elle n’avait pas peur du virus. La pandémie n’avait pas à lui faire peur puisqu’elle n’était pas une “smicarde pouilleuse”. Des propos qui ont rapidement fait le tour d’internet et qui lui valent encore aujourd’hui des reproches. En effet, Kim Glow se voit huée en postant sa photo avec Jean-Paul Belmondo mais cela aura certainement un rapport avec cette polémique ou une autre. Elle semble incapable de faire parler d’elle sans que ses fans en arrivent à la détester. C’est un jeu risqué auquel joue la jeune femme.

L’acteur a-t-il une idée de la comédie qui se joue autour de son image ?

Jean-Paul Belmondo, de son côté, ne doit pas se douter de quoi que ce soit. À moins qu’il prenne le temps de lire les commentaires sous la publication de Kim Glow, il risque de ne pas comprendre pourquoi internet est sous le choc. Mais quoi qu’il en soit, ce n’est donc pas lui qui est directement mis en cause. Et cela devrait suffire à le rassurer. Cependant, il convient de douter qu’il lise les commentaires sous les photos sur lesquelles il est identifié. Car Jean-Paul Belmondo s’affiche sur elles comptes Instagram de tout ceux qui ont la chance de croiser sa route. Souriant et aimable, il ne refuse pas un moment de partage à ses fans.

Si les abonnés de Kim Glow ont été si dur avec elle, c’est qu’ils refusent qu’elle entache la réputation de ce géant du cinéma. En effet, ils imaginent parfaitement la vedette de la télé-réalité faire du charme au comédien pour profiter de son argent. Ce sont des commentaires si explicites qui apparaissent sous cette publication. Jean-Paul Belmondo fera bien ce qu’il veut mais il y a peu de chance qu’il tombe si rapidement dans le panneau. De plus, rien n’indique que Kim Glow ait ce genre de projet pour le comédien. Les abonnés Instagram de la jeune femme prennent donc les devants de façon très violente. Et aucune des deux personnes présente sur la photo ne daignera répondre à ce genre de propos agressif.

Aux vues de la légende que Kim Glow écrit sous la publication dans laquelle elle pose avec Jean-Paul Belmondo, les fans pourront conclure qu’ils ne se connaissent pas. Ce n’est donc peut-être pas la peine d’être si violent dans l’espace commentaire ? Jean-Paul Belmondo a d’autres chats à fouetter que de se prendre la tête de la sorte. Les rumeurs ne sont pas sont dada. Il préférera certainement se concentrer sur la suite de ses vacances ensoleillées.