Jean-Pierre Pernaut : à peine quitter son siège chez TF1 qu’il cartonne déjà avec un nouveau projet !

L’inoxydable présentateur Jean-Pierre Pernaut de TF1 vient à peine de quitter son siège du JT qu’il se lance déjà dans un nouveau projet. C’est sûr, pour lui, la retraite peut attendre ! Mais le plus incroyable, c’est que le succès de cette nouvelle aventure pointe déjà le bout de son nez. Sacré JPP !

Quelques jours avant le 18 décembre, Nathalie Marquay-Pernaut confiait sur le plateau de TPMP que la pression montait à l’approche de la date fatidique. En effet, difficile pour Jean-Pierre Pernaut de se résoudre à faire ses adieux à son public. Mais le fameux jour arrivera, et le présentateur du JT de 13h dût tirer sa révérence devant les téléspectateurs de TF1.

JPP pulvérise tous les records de longévité !

JPP peut en tous cas se féliciter d’avoir battu tous les records de longévité ! Jean-Pierre Pernaut a officié en effet au JT de TF1 de 1988 à fin 2020 ! Aucun autre présentateur de JT n’aura tenu aussi longtemps que lui, même à l’étranger. Au sein de la rédaction de LDpeople, on le salue chaleureusement pour toutes ces années de travail ! « Avec Yves Monrousi, nous totalisons presque cinquante ans de présentation du 13h ! C’est un record mondial ! Même Dan Rather aux États-Unis n’a tenu que 24 ans. », expliquait-il en effet à Notre temps. Le journaliste n’a pas manqué de préciser que Patrick Poivre-d’Arvor n’aura lui duré que 21 ans au 20h. Claire Chazal, quant à elle, aura enchaîné 24 ans sur les week-ends ! Dans la rédaction de LDpeople, ces chiffres nous ont quand même donné le vertige !

“Les plus belles boules du PAF”

Pendant son dernier journal, suivi par 8 millions de téléspectateurs, Jean-Pierre Pernaut s’est permis quelques blagues plutôt grivoises. Alors que sa consœur Dominique présentait le sujets d’un correspondant sur les boules de Noël, Jean-Pierre Pernaut a lâché en direct un “Il a les plus belles boules du PAF, m’a-t-on dit !”. On ne l’avait jamais vu avec cet humour aussi trivial.

Si de nombreux fans ont du mal à se faire à l’idée de ne plus le retrouver chaque jour sur TF1, qu’ils se rassurent ! Jean-Pierre Pernaut ne compte pas prendre sa retraite de si tôt. “Je ne suis pas du tout à la retraite” a-t-il en effet annoncé récemment. Il a d’ailleurs lancé la plateforme numérique “JPPTV” qui réunit des centaines de reportages sur les régions de France. La plateforme recense déjà 110 000 inscrits.

Jean-Pierre Pernaut : “Bon vent pour la suite Jean-Pierre.”

Bien qu’ils travaillent pour deux chaînes concurrentes, Laurent Delahousse a tenu à lui rendre hommage pendant son propre JT. «Et puis un clin d’œil et un salut amical à mon confrère amiénois Jean-Pierre Pernaut qui a vécu une journée, et un journal de “13 heures”, intenses en émotion. Une page qui se tourne après trente-trois ans d’une histoire et d’un lien incroyables avec les Français. Bon vent pour la suite Jean-Pierre, et les projets à venir», a ainsi résumé le Ken du PAF. Chez LDpeople, on se dit que Laurent Delahousse est décidément toujours aussi parfait !