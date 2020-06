Jean-Pierre Pernaut agacé et énervé, se lâche une nouvelle fois, et balance des propos cinglants

Jean-Pierre Pernaut a une fois de plus réagi ce lundi dans son journal télévisé, exaspéré par les images des fêtes organisées après les élections municipales de ce dimanche 28 juin. » On se souvient des images de la fête de la musique » comme un rappel du nombre de personnes qui faisaient la fête sans aucune précaution et sans aucun geste barrière.

Des rassemblements qui ont fait sursauter Jean-Pierre Pernaut qui semblait reprocher aux personnes présentes de ne pas se souvenir des images ou des messages transmis durant la période de coronavirus, et que selon lui, tout le monde semble avoir oublié. Jean-Pierre Pernaut avait donc décidé de commenter le déroulement de la soirée électorale dans son journal de 13 h sur TF1.

Si les ambiances étaient vraiment différentes entre ceux qui avaient le sourire grâce à leur victoire et ceux qui avaient subi la défaite, ce qui a une fois de plus étonné, le présentateur du journal de TF1, c’était la proximité les gens qui semblent avoir totalement occulté ce que nous venions de vivre.

Même si des mesures avaient été mises en place et que le processus de vote avait été interrompu entre le premier tour et le deuxième tour, et que 3 mois s’étaient passés entre les deux scrutins, Jean-Pierre Pernaut n’a pas pu manquer d’évoquer ceux qui selon lui avaient dépassé les limites : » Apparemment, les écologistes aiment bien respirer, ils avaient oublié les masques « .

Une petite pique envers ceux qui selon lui prenaient trop de liberté avec des mesures de distanciation et des mesures sanitaires qui semblent toujours bien nécessaires aujourd’hui. « C’était frappant aussi en regardant la télé, hier soir, dans toutes les réunions politiques qui ont suivi le vote, fini le masque, fini la distanciation, tout le monde collé-serré, plein de bisous, des danses parfois ».

Une vraie incohérence selon le mari de Nathalie Marquay. » Quelques heures plus tôt dans les bureaux de vote eux-mêmes, on avait pourtant fait très attention, mais dans la soirée, apparemment, le coronavirus avait été totalement oublié » analysait et commentait le journaliste. Visiblement, Jean-Pierre Pernaut n’en peut plus de ces images du comportement de ceux qui ne respectent pas les règles.

Alors que durant de nombreuses semaines le journaliste préféré des Français a critiqué à de nombreuses reprises le comportement de personnes qui étaient insensibles aux mesures préconisées par le gouvernement, il a dans un même temps tiré à boulets rouges sur des décisions qui lui paraissent totalement illogiques et dénuées de sens. Une fois de plus, Jean-Pierre Pernaut n’a pu s’empêcher de donner son petit commentaire concernant des incohérences qui l’exaspèrent au plus haut point. Lors du confinement obligatoire, le présentateur du journal télévisé le plus regardé en France, alors qu’il n’était pas présent sur le plateau, mais en duplex depuis son domicile, ne s’était pas privé de critiquer tout ce qui lui semblait manquer de sens durant cette période de retrait de la vie publique.

Même s’il apparaissait à l’écran depuis son domicile dans une capsule de plusieurs minutes dans le JT afin de rester présent et de traiter des sujets qui lui tenaient à cœur, Jean-Pierre Pernaut a aussi, durant cette période à de nombreuses reprises, émis des avis et des critiques qui ont créé la polémique. Notamment, lorsqu’il avait fait part de son incompréhension sur les choix du gouvernement, concernant la fermeture des plages alors que tous les centres commerciaux étaient bondés de monde, et s’étonnait que les lieux de loisirs n’étaient pas accessibles.

Il s’était également offusqué lors du week-end du 1er mai, que les petits commerçants notamment les fleuristes ne pouvaient pas ouvrir leurs portes au public alors que les grandes jardineries pouvaient, elles, accueillir les clients sans aucune restriction. Il avait également donné son avis sur le fait que les rassemblements étaient interdits et qu’il existait une obligation de porter un masque alors que les gens se rassemblaient dans la rue sans aucune mesure de protection.

À presque chacune de ses interventions ou de ses prises de paroles, Jean-Pierre Pernaut y est allé de sa petite remarque ou de sa petite attaque pour critiquer soit les mesures prises par le gouvernement, soit les comportements qu’il juge irresponsables. Il ne manque aucune occasion de donner son avis souvent bien tranché sur ce qui fait l’actualité, comme lors des dernières manifestations durant lesquelles des actes de vandalisme ont été commis.

Alors qu’une statue de Colbert avait été taguée par l’inscription » négrophile d’état « , Jean-Pierre Pernaut avait alors décidé de commenter les faits : » Une image choc de la statue de Colbert taguée par un militant devant l’Assemblée nationale (…), Figure de notre Histoire, ministre de Louis XIV. Certains lui reprochent 350 ans après d’avoir légiféré l’esclavage à cette époque. Un buste de Christophe Colomb a aussi été dégradé. … On ne sait pas trop pourquoi… à Rouen « .

Suite à toutes ces prises de positions, Jean-Pierre Pernaut a énormément fait parler de lui et avait décidé de s’expliquer dans une interview accordée à TV Magazine » Je m’abstiens de donner mon opinion. Le journal de 13 heures est parfois soutenu par des remarques de bon sens, car un journaliste n’est pas un animal froid qui répète simplement une information officielle « . Une attitude qui a en tout cas le mérite de ravir ses fans qui voient dans le journaliste, quelqu’un qui ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, comme semblent le démontrer les nombreux messages de soutiens des téléspectateurs.

Toujours en tête des personnalités préférées des Français, Jean-Pierre Pernaut continue sur sa lancée et ne semble définitivement pas prêt de changer. À 70 ans et à la tête du journal télévisé de la première chaîne française depuis plusieurs décennies, difficile d’imaginer que quelqu’un puisse l’obliger à modifier après toutes ces années sa manière d’être, de parler ou de présenter SON journal.

Même si des rumeurs avaient circulé sur d’éventuelles sanctions envers le célèbre journaliste, il semblerait bien que la notoriété de Jean-Pierre Pernaut constitue un véritable bouclier contre ceux ou celles qui souhaitent le faire taire. Selon certains témoignages, les critiques de Jean-Pierre Pernaut envers le gouvernement auraient irrité jusqu’au plus sommet de l’état.

Mais s’en prendre au présentateur préféré des Français se révélerait probablement une mesure d’une grande impopularité pour celui qui en prendrait le risque. Dans tous les cas, Jean-Pierre Pernaut est toujours bel et bien en place jusqu’au jour où il décidera lui-même de prendre sa retraite. Mais avant cette date, c’est en vacances que le présentateur va partir dans quelques jours en laissant sa place à son second depuis des années, Jacques Legros.