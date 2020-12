Jean-Pierre Pernaut angoissé à l’idée de quitter le 13H, ses collègues font des révélations incroyables!

Jean-Pierre Pernaut présente son dernier JT de 13H sur TF1 ce vendredi 18 décembre. Un moment plein d’émotions qui met le journaliste dans un drôle d’état. En effet, d’après les déclarations de certains de ses collègues au magazine Voici, Jean-Pierre Pernaut ne serait pas si ravi de partir. LDPeople vous rapporte ici des propos inquiétants quant au moral de l’animateur. Lui qui partait de son plein gré ne serait finalement pas si réjouit maintenant que l’échéance approche. Une page se tourne pour laisser dans le passé plus de 30 ans de déjeuners avec les Français. Un moment forcément difficile pour Jean-Pierre Pernaut.

Jean-Pierre Pernaut a le moral dans les chaussettes à la veille de son départ

Jean-Pierre-Pernaut a annoncé son départ du journal de 13H de TF1 depuis des semaines déjà. Les fans du journaliste ont été partagés entre choc et soulagement. Car il était temps pour lui de laisser la place à d’autres mais son travail reste irremplaçable. Jean-Pierre Pernaut a fait le tour des plateau de télévision pour arguer que sa remplaçante sera à la hauteur. Mais aussi pour assurer à son public qu’il vit très bien cette décision. En revanche, il semblerait qu’à l’approche de son départ, ce soit un Jean-Pierre Pernaut bien triste que côtoie ses collègues. Le magazine Voici a collecté des confidences de quelques proches collaborateurs du présentateur. Et selon eux, Jean-Pierre Pernaut est au plus bas. Son moral se dégrade et c’est un autre homme que ses collaborateurs découvrent.

D’habitude souriant, avenant, solaire, c’est tout le contraire qu’il dégagerait à présent. LDPeople se demande alors, certainement comme les fans de Jean-Pierre Pernaut, est-il sûr de sa décision ? Ne regrette-t-il pas son choix de quitter le JT de 13H de TF1 ? Ce sont 33 ans de carrière qu’il laisse derrière lui ce 18 décembre 2020. Aussi, bien qu’il ait assuré être décidé à quitter son poste de présentateur, le poids de la nostalgie se faisait plus lourde avant l’échéance.

Un nouveau chapitre va s’écrire sur TF1 et dans la vie du journaliste

Heureusement, comme chacun sait, Jean-Pierre Pernaut ne sera pas seul à affronter ce tournant dans sa carrière. Tout d’abord parce que c’est une décision qu’il a mûrement réfléchi avec son épouse, Nathalie Marquay. Ensemble, ils sont bien décidés à profiter de la vie et à envisager un avenir moins stressant. Mais aussi parce que le journaliste ne quitte pas définitivement ses fans. Il sera présent sur une nouvelle plateforme de télévision, la JPPTV.

Une fois le stress de son départ et du lancement de sa plateforme passé, le mari de Nathalie Marquay devra reprendre ses marques et retrouver le moral. Et il peut d’ores et déjà se rassurer quant à la fidélité de ses fans. Jean-Pierre Pernaut a touché plusieurs générations de téléspectateurs qui le portent dans leurs cœurs. Il ne sera pas oublié même si il n’est plus présent aux déjeuners des Français sur TF1. Pour le remplacer, Marie-Sophie Lacarrau fera, il le sait, un excellent travail.