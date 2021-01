Jean-Pierre Pernaut : Après son dernier JT de 13h, la “très surprenante” réaction de son fils Tom

Jean-pierre Pernaut a fait ses adieux sur TF1 et son discours n’est pas passé inaperçu. Son propre fils Tom a réellement mal vécu ce moment charnière.

Nathalie Marquay a en tous cas rapporté cela dans TPMP. Deux événements majeurs auront marqué l’année 2020 pour JPP : l’épidémie de Coronavirus qui a envahit le monde entier et son départ en retraite après trente-trois ans de présentation du JT de 13h de TF1.

LE journaliste de 70 ans a donc laissé sa place à Marie-Sophie Lacarrau et le 18 décembre il présentait alors son dernier JT devant les Français et il a tiré sa révérence avec beaucoup d’émotions.

Sa femme est arrivée sur le plateau ainsi que leurs deux enfants Tom (17 ans) et Lou (18 ans), ce qui a rythmé le JT et ému tout le monde. “On a beaucoup pleuré tous en coulisses“, a d’ailleurs confié l’ex-miss dans Touche pas à mon poste, lundi 4 janvier 2021.