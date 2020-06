Jean-Pierre Pernaut arrête le JT? Il est remplacé! Découvrez sa remplaçante, incroyable !

Jean-Pierre Pernaut: S’il est bien une rumeur qui circule depuis nombreuses semaines, c’est celle qui laisserait sous-entendre que le présentateur et journaliste vedette de la première chaîne de télévision française risquerait d’être remplacé très bientôt.

Absent des plateaux de TF1 durant de nombreux semaines en raison de la pandémie de covid-19, Jean-Pierre Pernaut a cédé son siège à son éternel remplaçant, depuis bientôt 23 ans, Jacques Legros. Alors qu’il se trouvait à son domicile accompagné de son épouse Nathalie Marquay et de ses enfants, Jean-Pierre Pernaut est intervenu durant de nombreuses reprises pendant cette période de retrait obligé.

Depuis le studio aménagé chez lui spécialement pour le confinement, Jean-Pierre Pernaut intervenait en direct dans le journal télévisé pour une petite séquence quotidienne et sur les réseaux sociaux en prenant parfois des positions qui en ont choqué plus d’un. Non pas du côté des téléspectateurs qui en grande majorité l’ont soutenu, lorsqu’il a notamment critiqué les choix et la gestion de la crise sanitaire du coronavirus par le gouvernement MACRON, durant la période de pandémie mondiale, et notamment sur le fait de ne pas ouvrir les plages alors que les centres commerciaux étaient ouverts, ou encore sur la vente des masques dont l’approvisionnement était complètement aberrant pour lui.

À de nombreuses reprises, Jean-Pierre Pernaut s’est également offusqué de voir des gens attroupés quand cela était totalement interdit, et s’était également étonné que les fleuristes doivent garder portes closes pour le week-end du 1er mai alors que dans un même temps, les grandes jardineries pouvaient, elles, accueillir du public.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) le 17 Mai 2020 à 12 :27 PDT

Mais les nombreuses interventions de la part de l’illustre journaliste ont fait dire à certains que ces prises de position ne plaisaient pas en haut lieu et qu’il était en train de risquer sa place sur la chaîne… Il avait même été évoqué que dans le gouvernement, on commençait à s’agacer de ces petites remontrances. Des bruits de couloir qui laissaient aussi penser que la direction de la chaîne de télévision TF1 souhaitait peu à peu s’éloigner de son journaliste vedette, devenu quelque peu encombrant.

Oui, mais une chose plus facile à dire qu’à faire car auréolé d’une immense popularité auprès du public et sur les réseaux sociaux, Jean-Pierre Pernaut a été soutenu d’une incroyable manière à chacune de ses prises de positions, tant par les téléspectateurs que par les internautes sur la toile, et les commentaires en sa faveur fusaient par milliers sur l’ensemble des réseaux sociaux afin de le soutenir.

Et pour preuve, lors du dernier sondage publié par TVMag concernant les personnalités télé préférées des Français, c’est une fois de plus Jean-Pierre Pernaut qui est arrivé en tête, juste devant les présentateurs Nagui, Stéphane Bern, et Jean-Luc Reichmann. Et ce sont certainement le confinement obligeant les Français à rester enfermés devant leur poste de télévision, et ses coups de gueule en plein direct, soutenus par des milliers de Français, concernant la gestion de cette crise sanitaire par le gouvernement, qui lui ont permis non seulement d’atteindre des records d’audiences rassemblant jusqu’à 6,62 millions de téléspectateurs mais aussi de se retrouver numéro 1 dans le classement.

Un honneur qui le touche profondément : » J’en suis très fier et très touché. C’est la récompense du travail produit par toute l’équipe du 13 heures avant et pendant le confinement, et qui a tout donné pour continuer à assurer le journal malgré des conditions de travail difficiles aussi bien à Paris qu’en régions « , a-t-il confié.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) le 6 Oct. 2019 à 5 :26 PDT

Après pas moins de 32 ans de présentation du journal télévisé sur TF1 et à l’âge actuel de 70 ans, il ne serait pas anormal d’imaginer que le mari de Nathalie Marquay puisse envisager maintenant une retraite bien méritée, mais Jean-Pierre Pernaut ne semble pas prêt à céder sa place pour le moment. Tellement heureux d’avoir retrouvé les plateaux de son JT, le 8 juin dernier « Très très heureux de vous retrouver sur le plateau du journal » avait-il alors déclaré à l’ouverture de son journal, très ému.

Mais il semblerait bien que des noms de remplaçant circulent déjà, faisant l’objet de quelques rumeurs sur les réseaux sociaux. Un internaute a ainsi évoqué la possibilité que Jean-Pierre Pernaut ne soit pas remplacé par Jacques Legros, son éternel joker, mais bien cette fois-ci par une femme. Le nom et le prénom d’une journaliste ont ainsi été évoqués. En effet, ce 18 juin, un internaute publiait sur Tweeter » Je ne serais pas étonné de voir Dominique Lagrou-Sempère à la tête du 13 h de TF1 dans quelques années. Solaire, lumineuse, conviviale. Toutes les qualités d’un certain Jean-Pierre Pernaut (…) « .

Je ne serais pas étonné de voir @DLagrouSempere à la tête du #13h de #TF1 dans quelques années. Solaire, lumineuse, conviviale. Toutes les qualités d’un certain @pernautjp, personnalité préférée des français. 👏 pic.twitter.com/SRXxP5p2Kw — Télévisions (@Telev1sionS) June 18, 2020

La journaliste, est déjà connue des téléspectateurs puisqu’elle apparaît depuis 2016, auprès du présentateur du JT, dans l’émission » Au cœur des régions « , présentée sur LCI. Elle avait fait ses débuts, après l’obtention de son diplôme, en 2001, en rejoignant la chaîne TF1. Une journaliste que Jean-Pierre Pernaut apprécie beaucoup. Dominique Lagrou-Sempère, présente d’ailleurs en direct, depuis le 13 mai dernier la nouvelle émission « Coups de cœur pour vos marchés », chaque semaine, pour la chaîne TF1.

En partageant à son tour la publication de cet internaute, Jean-Pierre Pernaut aurait-il validé cette idée ? Ou tout simplement a-t-il voulu faire sourire celle qui a fait ses armes auprès de lui et l’accompagne sur TF1 depuis maintenant 19 ans, Dominique Lagrou-Sempère….. ? Toujours est-il que le journaliste vedette n’est vraisemblablement pas prêt de prendre sa retraite tout de suite, et sa femme, Nathalie Marquay, a d’ailleurs bien confirmé ces propos à Cyril Hanouna » il n’est pas prêt de prendre sa retraite. Et TF1 n’accepterait pas non plus « .

Un départ de l’antenne qui toutefois se profile à l’horizon, mais pour bien d’autres raisons. En effet, Jean-Pierre Pernaut sera absent pendant quelques semaines au mois de juillet, non pas, pour prendre sa retraite, ou des problèmes de santé ou encore de crise sanitaire du coronavirus, mais tout simplement parce qu’il est bel et bien décidé à prendre ses vacances d’été. Une période estivale durant laquelle, chaque année, il s’octroie du repos. Ce sera donc son fidèle remplaçant, Jacques Legros qui animera le 13 h durant cette période et rythmera les journées des Français.