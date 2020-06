Jean-Pierre Pernaut attaqué violemment pour son retour sur TF1, il s’exprime et balance tout

Jean-Pierre Pernaut enflamme la toile depuis ses coups de gueules contre la gestion gouvernementale de la crise sanitaire. Il est devenu la coqueluche des réseaux sociaux. Et si jusque là tout le monde était de son côté, l’annonce de son retour ne fait pourtant pas l’unanimité. En effet, la toile s’enflamme dans un débat autour de la retraite de Jean-Pierre Pernaut. Certains internautes virulents estiment qu’il est grand temps que Jean-Pierre Pernaut laisse sa place à de nouveaux visages à l’antenne de TF1.

Jean-Pierre Pernaut stoppe son confinement prolongé

Jean-Pierre Pernaut annonce le 3 juin dernier qu’il va bientôt arrêter le « 13h à la maison ». Si certains ont cru qu’il allait prendre des vacances ou sa retraite ils se trompent. Car Jean-Pierre Pernaut annonce en réalité son retour en plateau du JT de 13h de TF1. Jacques Legros va donc laisser sa place à Jean-Pierre Pernaut le lundi 8 juin, une place qu’il lui a consciencieusement gardé au chaud.

Heureux ! Rendez-vous demain et vendredi pour mes deux derniers « 13h à la maison ». Ravi de vous avoir accompagnés pendant cette période si difficile. Retour sur le plateau du #JT13H lundi…. Bravo à l’équipe du 13h et à #JacquesLegros d’avoir si bien bossé 👏👏 @TF1LeJT — Jean-Pierre Pernaut (@pernautjp) June 3, 2020

La prudence reste de mise malgré son retour en plateau

C’est sur Twitter que Jean-Pierre Pernaut choisi de faire cette annonce. Et les fans se réjouissent d’abord massivement du retour du présentateur. En effet, Jean-Pierre Pernaut a étendue sa période de confinement davantage que les autres. Si tous lesFrançais étaient tenus de rester chez eux du 17 mars au 11 mai, pas question de sortir tout de suite pour le présentateur. Car il est très informé de la situation de par son métier de journaliste. Il est donc conscient des risques supplémentaires pour les personnes de plus de 70 ans et pour celles qui ont eu, ou qui ont, des maladies sévères. Malheureusement pour Jean-Pierre Pernaut, il se trouve qu’il coche les cases qui le mettent dans la catégorie des personnes à risque. En accord avec TF1 est son épouse, Jean-Pierre Pernaut décide alors de rester chez lui plusieurs semaines supplémentaires après la levée des mesures de confinement.

Après tout, mieux vaut être top prudent que pas assez. Surtout lorsque la santé est en jeu. Nathalie Marquay-Pernaut, l’épouse du présentateur, était elle aussi heureuse de cette décision. Savoir que son époux ne s’exposait pas au virus était un soulagement. D’autant que Jean-Pierre Pernaut est un monument chez TF1. Le plus important reste tout de même que rien ne puisse lui arriver de grave. Et en parlant de monument, certains internautes ce sont risqués à la comparaison eux aussi mais de manière bien moins flatteuse.

Les réactions sur internet ne sont pas unanimes au retour de Jean-Pierre Pernaut

Les internautes ne sont en effet pas tous ravis de savoir que Jean-Pierre Pernaut revient en plateau. Ils avaient espéré que le présentateur prendrait sa retraite pour laisser de la place à de nouveaux visages sur la chaîne. Jean-Pierre Pernaut est présent au JT de 13h de TF1 depuis de nombreuses années. Il est à lui seul une institution et visiblement, un vent de révolution révolution et de changement souffle sur internet. Les réseaux sociaux permettent aux internautes de s’exprimer librement sur leurs avis sur la question. Un débat s’ouvre alors pour savoir si Jena-Pierre Pernaut n’est pas trop âgé pour reprendre en plateau. Et évidemment, le débat se passe de l’avis du principal intéressé.

Infos de TF1 aujourd’hui 13h

Un débat autour de la retraite du présentateur reprend de l’ampleur

Comme vous pouvez le constater de par les différents messages sélectionnés sur Twitter, le débat n’est pas tout jeune lui non plus. Voilà plusieurs années que les internautes se demandent quand est-ce que Jean-Pierre Pernaut va laisser sa place. En effet, le présentateur occupe son poste depuis 32 ans. Son premier JT sur TF1 remontent aux années 1988. Et si le débat fait rage depuis plusieurs années, il est revenu à la surface depuis l’annonce du 3 juin dernier. Jean-Pierre Pernaut peut compter sur une majorité de messages qui le félicitent. Par contre, certains sont assez virulents et demandent clairement son départ à la retraite.

Parmi les commentaires des internautes qui sont mécontentants de son retour, certains sont également du côté de Jacques Legros. Car le présentateur a fait un excellent travail en remplaçant Jean-Pierre Pernaut, comme toujours. Et certains de ses fans auraient voulu que l’absence de Jean-Pierre Pernaut serve de transition pour que Jacques Legros reprenne le flambeau.

En tout cas, aucun doute à avoir sur le retour de Jean-Pierre Pernaut sur le plateau du 13h de TF1. Internet peut bien s’enflammer autour de différents débats à propos du présentateur, il n’aa jamais fait marche arrière suite à des commentaires sur Twitter ou sur Instagram. Pour Jean-Pierre Pernaut, les réseaux sociaux sont un moyen de communiquer avec ses fans mais il fait d’avantages des annonces que de répondre à leurs attaques. Il faudra néanmoins suivre l’évolution des opinions des internautes de près. Car si Jean-Pierre Pernaut n’y prête pas attention, peut-être quel en sera autrement pour TF1. En effet, la chaîne a tout intérêt à garder le présentateur mais elle doit aussi contenter son audience pour pouvoir la conserver.