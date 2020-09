Jean-Pierre Pernaut avait reçu des menaces, Nathalie Marquay raconte les contraintes de la vie sous surveillance

Jean-Pierre Pernaut était la cible de menace terroriste pendant l’été 2016. Lui est sa famille ont donc été contraints de vivre un été bien particulier cette année-là. En effet, TF1 a pris en charge d’engager des gardes du corps afin de suivre Jean-Pierre Pernaut, Nathalie Marquay et leurs deux enfants, Lou et Tom. Pendant trois mois et demi, les contraintes de la surveillance rapprochée étaient lourdes. Mais elles étaient nécessaires pour garantir la sécurité de toute la famille suite au danger qui planait au dessus de leurs têtes. Invitée dans Touche pas à mon poste, Nathalie Marquay raconte tout sur le plateau. Une menace terroriste existait à l’encontre de Jean-Pierre Pernaut et de nombreux autres journalistes français.

Jean-Pierre Pernaut a été directement menacé de mort

Nathalie Marquay était l’une des invités du célèbre plateau de C8 le jeudi 24 septembre dernier. Dans Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna et sa bande ont l’habitude de s’intéresser à tout. Les chroniqueurs savent relancer les débats et poser des questions qui vont faire rebondir rapidement les invités. Le but de l’émission est d’informer les téléspectateurs tout en les divertissant. Les potins exclusifs sont donc les plus adaptés à analyser en plateau. Et l’épouse de Jean-Pierre Pernaut va raconter une anecdote pour le moins troublante. Une véritable “histoire de fou” comme dit Cyril Hanouna. En effet, Jean-Pierre Pernaut a fait l’objet de menace terroriste et Nathalie Marquay va tout expliquer dans les détails.

Une ambiance extrêmement tendue

Suite aux attentats terroristes 13 juin 2016, de nombreux journalistes ont été informés par la police d’un possible danger. Ces attentats étaient le théâtre de l’assassinat d’un couple de journalistes justement. Ils avaient été tués mais lorsque le criminel fut retrouvé, la police retrouvait également une liste en sa possession. Une liste qui comportait les noms d’autres journalistes et de célébrités. Comme les noms du couple de journalistes assassinés y figuraient également, il était clair que les autres personnes y figurant étaient en danger. Et malheureusement, Jean-Pierre Pernaut était sur cette liste. Il en a donc été averti par la police et le journaliste en informa sa famille et sa hiérarchie.

TF1 a donc décidé, en accord avec Jean-Pierre Pernaut et sa femme, d’engager des garde du corps. Pendant trois mois et demi, la vie de Jean-Pierre Pernaut et de sa famille a donc radicalement changé. Ils étaient suivis à toute heure du jour et de la nuit pendant plus d’une centaine de jours. Et c’était forcément un changement de vie conséquent, auquel il faudrait prendre le temps de s’habituer. Mais si TF1 a décidé de prendre à sa charge les frais de garde du corps, c’est certainement que la chaîne et Jean-Pierre Pernaut avaient parfaitement évalué la gravité de la situation.

Jean-Pierre Pernaut et sa famille ont dû apprendre à vivre avec des contraintes spéciales

Nathalie Marquay raconte également qu’à chaque fois qu’elle prenait sa voiture, les gardes du corps vérifiaient systématiquement si une bombe n’y avait pas été placée. Elle explique aussi qu’elle ne pouvait même plus aller aux toilettes toute seule. Aussi, elle a demandé à ce que ce soit des femmes gardes du corps qui la suivent lorsqu’elle se déplaçait hors de la maison sans son mari. De peur que les tabloïds supposent qu’elle puisse tromper Jean-Pierre Pernaut. Tous les faits et gestes de la famille de Jean-Pierre Pernaut étaient encadrés par des professionnels. De jour comme de nuit, des équipes étaient présentes pour éviter le moindre dérapage. Personne n’aurait pu s’approcher du journaliste ou de ses proches.

Malgré les contraintes liées à la surveillance rapprochée, Jean-Pierre Pernaut et son épouse ne pouvaient que remercier TF1 pour son implication à les protéger. À la suite des meurtres du couple de journalistes, Nathalie Marquay et son mari étaient forcément très inquiets. Sans l’existence de cette liste de noms, ils auraient certainement eu déjà de quoi de faire du soucis. Mais voilà que la menace était très claire et directement dirigée contre Jean-Pierre Pernaut. Ils ne pouvaient pas dormir tranquille en sachant qu’un criminel armé a pour projet de les “égorger”.

Des souvenirs glaçants pour Nathalie Marquay

Bien que ces faits remontent à l’été 2016, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut est encore vivement marquée par les événements. La situation n’était pas simple à vivre. Pour elle comme pour son mari et leurs enfants, se savoir constamment suivi et épié n’est pas un souvenir agréable. Malgré l’urgence de la situation, l’épouse de Jean-Pierre Pernaut insiste alors sur le fait qu’avoir une protection rapprochée est quelque chose de “très lourd à porter”. Comprenant tout de même la nécessité de telles mesures, elle n’a vraiment pas bien vécu cette période.

En effet, si la présence de gardes du corps se veut rassurante, elle rappelle aussi constamment que le danger est présent. À toute heure du jour et de la nuit et pendant trois mois et demi, Jean-Pierre Pernaut et sa famille devaient se souvenir qu’un fou pourrait tenter de les égorger à la moindre occasion. Et c’est certainement cela le véritable nœud du mauvais souvenir que garde Nathalie Marquay.

Mais heureusement, cette histoire est bien loin derrière eux à présent. Jean-Pierre Pernaut s’apprête même à changer de rythme de vie. Il va passer le flambeau de la présentation du JT de 13h de TF1 avant la fin de l’année. Jean-Pierre Pernaut ne prend pas encore sa retraite mais il se préparer à faire des reportages plus ponctuels et moins stressants.